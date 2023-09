Zug von Kim Jong Un erreicht Russland – Ukraine trifft bei Gegenoffensive auf schwere Bedingungen

Von: Bona Hyun, Stefan Krieger

Selenskyj zieht eine düstere Prognose im Ukraine-Krieg. Die Gegenoffensive konzentriert sich auf den Süden und Osten. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 12. September, 6.45 Uhr: Der Zug mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un an Bord hat nach Angaben von Moskau Russland erreicht, wo ein Treffen zwischen Kim und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geplant ist. Wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Novosti am Dienstag berichtete, fuhr der Zug durch die russische Region, die an Nordkorea grenzt. Bilder von Ria Novosti zeigen dunkelgrüne Waggons, die von einer Lokomotive der russischen Eisenbahn gezogen werden.

Zuvor hatte bereits das südkoreanische Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass der Zug von Kim Russland erreicht habe.

Der Hauptbahnhof in Wladiwostok, Russland. Kim, der Machthaber von Nordkorea, ist auf dem Weg nach Russland zu einem mutmaßlichen Treffen mit Präsident Putin. © dpa

Ukraine-Krieg: Schwere Gefechte im Süden und Osten

Update vom 11. September, 21.20 Uhr: Im Ukraine-Krieg liefern sich Kiews und Moskaus Truppen derzeit vor allem im Süden und Osten schwere Gefechte. Die ukrainischen Streitkräfte berichten auf Facebook, dass sie in Richtung der umkämpfen Stadt Bachmut in der Offensive seien und an anderen Fronten russische Angriffe abgewehrt hätten. Kyrylo Budanow, Chef des Militärgeheimdienstes, hat nun angekündigt, dass die Gegenoffensive der Ukraine auch in den kalten Monaten weitergehen soll. „Die Kampfhandlungen werden auf die eine oder andere Weise fortgesetzt. In der Kälte, Nässe und im Schlamm ist es schwieriger zu kämpfen. Die Kämpfe werden weitergehen. Die Gegenoffensive wird fortgesetzt“, sagte er.

Laut dem ranghöchsten US-General Mark Milley bleiben der Ukraine noch etwa „30 bis 45 Tage Kampfwetter“, um ihre Gegenoffensive erfolgreich zu meistern. Danach würden die Witterungsbedingungen im ukrainischen Winter die Kampfhandlungen erheblich erschweren. Er sagte im Gespräch mit der BBC, dass die Offensive langsamer als erwartet verlaufe, Kiew jedoch „weiterhin stetige Fortschritte“ mache.

„Viele Menschen verloren“: Selenskyj sieht kein Happy End im Ukraine-Krieg

Update vom 11. September, 16.43 Uhr: Selbst Erfolge bei der ukrainischen Gegenoffensive oder neue Waffenlieferungen werden laut Präsident Wolodymyr Selenskyj kein „glücklichen Ende“ bringen. „Wir wollen alle den Erfolg und ein Happy End“, sagte Selensykj in einem am Sonntag auf dem US-Sender CNN ausgestrahlten Interview. „Das hier ist kein Film mit einem glücklichen Ende. Wir werden kein Happy End haben. Wir haben viele Menschen verloren. Kein Happy End“, sagte er.

Erfolg im Ukraine-Krieg: Kiew erobert Bohrinseln nahe Krim zurück

Update vom 11. September, 15.19 Uhr: Die Ukraine vermeldet einen bedeutenden Erfolg: Sie hat nach eigenen Angaben strategisch wichtige Öl- und Gasbohrplattformen vor der Krim zurückerobert. Der ukrainische Verteidigungsnachrichtendienst hat Bild-und Videomaterial über den Sondereinsatz von Gas- und Ölbohrplattformen im Schwarzen Meer in der Nähe der besetzten Krim, den sogenannten Boyko-Türmen, veröffentlicht. Ein Video zeigt, wie ukrainische Soldaten des militärischen Geheimdiensts mit einem Motorboot auf den Bohrinseln anlanden.

Des Weiteren gibt der Geheimdienst an, dass auch ein „Vorrat an Hubschraubermunition“ und ein NEVA-Radarsystem sichergestellt werden konnten. Das Radar dient angeblich zur Überwachung von Schiffsbewegungen im Schwarzen Meer. Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht.

Ukraine-Krieg: Kreml bestätigt Kims Treffen mit Putin in Russland

Update vom 11. September, 13.40 Uhr: Wie der Kreml am Montag bestätigte, wird Kim Jong Un auf Einladung des russischen Präsidenten Wladimir Putin „in den kommenden Tagen“ Russland besuchen. Es war spekuliert worden, dass Kim Putin treffen würde, um mögliche Waffengeschäfte zu besprechen. „Auf Einladung des russischen Präsidenten Wladimir Putin wird Kim Jong Un, Vorsitzender der Demokratischen Volksrepublik Korea, in den kommenden Tagen der Russischen Föderation einen offiziellen Besuch abstatten“, so der Kreml. Das berichteten die Nachrichtenagentur Interfax und die Moscow Times.

Update vom 11. September, 12.40 Uhr: Nataliia Humeniuk, Leiterin des Pressezentrums des Operationskommandos Pivden (Süd) der Ukraine, teilte mit, dass die ukrainischen Streitkräfte am Sonntag (10. September) sechs russische Kampfboote zerstört haben. Die Boote hätten angeblich versucht, ihre verlorenen Stellungen im Fluss Dnipro vom Wasser aus wiederzuerlangen, während sie zwischen den Inseln am besetzten linken Ufer des Gebiets Cherson manövrierten.

Humeniuk wird vom Portal Ukrainska Pravda wie folgt zitiert: „Zum jetzigen Zeitpunkt können wir sagen, dass der Feind dort weiterhin aktiv ist. Er sucht nach Möglichkeiten, eine dichtere Verteidigung aufzubauen. Auch aus der Richtung des Dnipro-Flusses selbst, vom Wasser aus. Aber der Verlust von sechs Booten ist eine sehr überzeugende Bilanz, die wir jetzt für die letzten 24 Stunden ziehen können.“

Norkoreas Machthaber Kim bricht nach Russland auf

Update vom 11. September, 11.30 Uhr: Laut einem Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap ist ein Zug des nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong Un „offenbar“ in Richtung Russland gestartet. Kims Zug „scheint abgefahren zu sein“, meldete Yonhap am Montag (11. September) unter Berufung auf einen nicht genannten Regierungsvertreter. Seit Tagen hatte es Spekulationen über eine geplante Reise Kims zu Gesprächen mit Russlands Staatschef Wladimir Putin über Waffengeschäfte gegeben.

Russland ist ein wichtiger Verbündeter von Kims seit Jahrzehnten international weitgehend isoliertem Land. Nordkorea hatte den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine von Beginn an unterstützt. Nach US-Angaben lieferte das Land dabei auch Raketen und Marschflugkörper.

Der New York Times zufolge will Putin Artilleriegeschosse und Panzerabwehrraketen von Nordkorea kaufen. Kim wiederum gehe es um moderne Technologien für Satelliten und U-Boote mit Atomantrieb sowie um Lebensmittelhilfen für die Bevölkerung.

Ukraine_Krieg: Neue Panzerlieferungen für Kiew

Update vom 11. September, 10.55 Uhr: Deutschland will der Ukraine in den kommenden Monaten weitere 40 Schützenpanzer vom Typ Marder zur Verfügung stellen. Der Rüstungskonzern Rheinmetall soll dafür im Auftrag der Bundesregierung gebrauchte Marder-Panzer aus früheren Beständen der Bundeswehr instandsetzen, wie das Unternehmen am Montag (11. September) in Düsseldorf mitteilte. Das Auftragsvolumen beläuft sich demnach auf einen „höheren zweistelligen Millionenbetrag“, wie die Nachrichtenagentur dpa mitteilte.

Die Instandsetzungsarbeiten hätten bereits an den Rheinmetall-Standorten Unterlüß und Kassel begonnen, bis zu zehn Schützenpanzer pro Monat könnten ausgeliefert werden, erklärte das Unternehmen. Die Auslieferung solle noch in diesem Jahr anlaufen. Mit der geplanten Auslieferung verdopple sich die Zahl der von Deutschland an die Ukraine gelieferten Marder-Panzer auf 80.

Update vom 11. September, 9.25 Uhr: Bei ihrer Ankunft in Kiew betonte Außenministerin Baerbock am Montagmorgen, der Platz der Ukraine sei in der Europäischen Union. „Die Ukraine verteidigt mit enormem Mut und Entschlossenheit auch unser aller Freiheit“, sagte die Grünen-Politikerin. „So wie sich die Ukraine vor uns stellt, kann auch sie sich auf uns verlassen, darauf, dass wir die Erweiterung der EU als notwendige geopolitische Konsequenz aus Russlands Krieg begreifen.“

Ukraine-Kieg: Baerbock in Kiew eingetroffen

Update vom 11. September, 7.30 Uhr: Bundesaußenministern Annalena Baerbock (Grüne) ist zu einem unangekündigten Besuch in der Ukraine eingetroffen. „Die Ukraine verteidigt mit enormem Mut und Entschlossenheit auch unser aller Freiheit“, erklärte Baerbock am Sonntag bei ihrer Ankunft in Kiew. „So wie sich die Ukraine vor uns stellt, kann auch sie sich auf uns verlassen“, fügte die Außenministerin hinzu.

Militärexperte: Chancen für Durchbruch der Ukrainer bei 40 bis 50 Prozent

Update vom 11. September, 6.15 Uhr: Russlands Luftabwehrsysteme fangen nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums zwei ukrainische Drohnen über der Region Belgorod ab. Es habe keine Verletzten gegeben, die Trümmer der Drohnen seien auf eine Straße im Bezirk Jakowlewski gefallen, teilt der Gouverneur der an die Ukraine grenzenden Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, über Telegram mit.

Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Selenskyj berichtet von Fortschritten an der Front

Erstmeldung: Kiew – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat von Fortschritten an der Front gesprochen. „In den letzten sieben Tagen gibt es ein Vorankommen“, sagte er am Sonntag in seiner täglichen Videoansprache. Dabei gebe es Bewegung sowohl im Süden der Ukraine im Gebiet Saporischschja, als auch rund um die von Russland besetzte Stadt Bachmut. An anderen Frontabschnitten sei es gelungen, die Positionen gegen russische Angriffe zu verteidigen, fügte er hinzu.

Daneben ging der Staatschef auf die starken russischen Raketen- und Drohnenangriffe der vergangenen Tage ein. Er dankte Feuerwehrleuten, Rettungskräften, Polizisten und Freiwilligen, die in den Städten Kostjantyniwka, Krywyj Rih, Sumy und im Gebiet Odessa geholfen haben, Verschüttete aus den Trümmern zu befreien. In Kostjantyniwka waren bei einem Einschlag 16 Menschen ums Leben gekommen. In Krywyj Rih wurden durch russischen Raketenbeschuss auf eine Polizeistation nach Selenskyjs Angaben eine Person getötet und 60 Menschen verletzt.

Selenskyj bestätigte zudem den russischen Beschuss internationaler Helfer der Rettungsorganisation Road to Relief am Sonntag bei Bachmut nahe der Front. Dabei seien ein Kanadier und eine Spanierin ums Leben gekommen, ein Deutscher und ein Schwede seien verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. „Ihnen wird alle nötige Hilfe geleistet“, sagte Selenskyj.

Ukraine-Krieg: Militärexperte zu aktuellen Lage

Die Ukrainer haben nach Einschätzung des Militärexperten Carlo Masala eine Erfolgschance von 40 bis 50 Prozent, bis zum Ende des Jahres die verbliebenen russischen Abwehrstellungen zu überwinden. „Ja, das ist realistisch“, sagte Masala den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagausgabe) auf die Frage, ob er die Einschätzung des US-Militärgeheimdienstes Defense Intelligence Agency teile, wonach die Ukraine eine Chance von 40 bis 50 Prozent habe, die verbliebenen russischen Verteidigungslinien bis Ende des Jahres zu durchbrechen. „Das hängt allerdings von mehreren Faktoren ab: Wie reagieren die Russen? Haben sie noch genug Reserven? Werden die Ukrainer die relativ kluge Operationsführung beim Durchbruch durch die ersten beiden Verteidigungslinien fortsetzen? Und: Können Sie ihre Verluste minimieren?“ Entscheidend sei, dass die ukrainischen Streitkräfte die russischen Verbände in Bewegung halten können. „Wenn ihnen das nicht gelingt, haben die Russen die Möglichkeit, sich wieder einzugraben.“

Die Ukrainer benötigten vor allem Nachschub an Munition, Ersatzteilen und Artilleriesystemen. Zur Kritik des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der Westen liefere zu langsam Waffen und gefährde damit die Gegenoffensive, sagte Masala: „Dahinter würde ich ein Fragezeichen setzen. Bestimmte Waffen kann die Ukraine nicht ausreichend aus dem Westen bekommen, weil sie nicht vorhanden sind.“ (Mit Agenturmaterial)