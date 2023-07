Drohnenangriff auf Moskau „Akt des internationalen Terrorismus“

Wieder nächtliche Angriffe auf Kiew – Ukraine wirft Russland Streubombeneinsatz vor

Von: Franziska Schwarz

Das Putin-Regime spricht beim Drohnenangriff auf Moskau von einem „Terrorakt“. Medwedew denkt laut über eine neue Strategie in der Ukraine nach. Der News-Ticker.

Update vom 24. Juli, 06.05 Uhr: Einen Tag nach einem ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau ist die ukrainische Hauptstadt Kiew nach Behördenangaben in der Nacht erneut Ziel russischer Luftangriffe geworden. Russland habe „Kiew mit Kampfdrohnen angegriffen“, teilte Militärverwaltungschef Serhij Popko am Dienstag im Onlinedienst Telegram mit. Ihm zufolge handelte es sich um den sechsten Drohnenangriff auf Kiew in diesem Monat.

Der Luftalarm habe drei Stunden gedauert, alle Geschosse seien entdeckt und zerstört worden. Opfer oder Schäden gebe es nach derzeitigem Stand nicht, erklärte Popko. Angaben zur Anzahl der Drohnen oder ihrem mutmaßlichen Abschussort machte er zunächst nicht.

Eine beschädigte Wohnung nach russischen Luftangriffen auf die Hauptstadt Kiew. (Archivbild) © Jae C. Hong/dpa

Zuvor hatte die Kiewer Militärverwaltung vor weiteren Drohnenangriffen gewarnt und die Bewohner aufgefordert, in Schutzräumen zu bleiben. Auch die ukrainische Luftwaffe gab eine Warnung vor Drohnenangriffen auf die südlichen Regionen Odessa und Mykolajiw am Schwarzen Meer heraus.

Ukraine wirft Russland Streubombeneinsatz vor

Update vom 24. Juli, 22.06 Uhr: Ukrainische Behörden werfen Russland einen Streubombeneinsatz in der Stadt Kostjantyniwka vor. Sie liegt im ostukrainischen Gebiet Donezk. Ein Kind sei dabei am Montagabend getötet worden, wie der Chef der örtlichen Militärverwaltung, Pawlo Kyrylenko, auf Telegram mitteilte. Es gebe sieben Verletzte. Die Streumunition sei an einem Gewässer explodiert, wo Menschen Erholung gesucht hätten. Kyrylenko veröffentliche ein Foto, auf dem vermutlich von Blut rot gefärbter Boden zu sehen war. Nach Angaben der örtlichen Staatsanwaltschaft war der getötete Junge zehn Jahre alt. Unter den Verletzten seien vier Kinder, hieß es.

Russland hat im Ukraine-Krieg immer wieder die international geächtete Streumunition eingesetzt. Kremlchef Wladimir Putin drohte zuletzt auch damit, dass Russland seine Arsenale mit vielen Arten dieser Waffen als Antwort auf den Einsatz von US-Streumunition in der Ukraine nutzen könne. Die Ukraine hatte sich von den USA diese Munition liefern lassen, um bei ihrer Gegenoffensive zur Befreiung ihrer von Russland besetzten Gebiete mehr Erfolge zu erzielen.

Streumbomben im Ukraine-Krieg Die über dem Boden explodierenden Streubomben verteilen Geschosse über größere Flächen. Weil oft viele davon nicht sofort explodieren, gelten sie wie Minen als Gefahr für Zivilisten auch in der Zeit nach Ende der Kampfhandlungen. Deutschland und 110 andere Staaten haben sie deswegen mit einem internationalen Abkommen geächtet. Weder die USA noch die Ukraine noch Russland haben sich dem Abkommen zur Ächtung von Streumunition angeschlossen.

Drohnenangriffe auf Moskau sollen weitergehen: Putin droht Ukraine mit „harter Vergeltung“

Update vom 24. Juli, 16 Uhr: Russland teilt mit, es habe das Recht, scharf auf ukrainische Drohnenangriffe auf die Krim und Moskau zu reagieren. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti unter Berufung auf die Website des Außenministeriums. „Die russische Seite behält sich das Recht vor, harte Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen“, heißt es demnach.

Moskau bezeichnete die Angriffe, die die Ukraine für sich reklamiert, als „dreiste Aktionen“, die zeigten, dass der Westen die Situation verschärfen wolle. Zugleich habe der Drohnenangriff keinen militärischen Sinn gehabt. Russland betrachte „das Geschehen als eine weitere Anwendung terroristischer Methoden und Einschüchterung der Zivilbevölkerung durch die militärische und politische Führung der Ukraine“.

Medwedew will „unkonventionelle Ziele“ in der Ukraine angreifen

Update vom 24. Juli, 14.30 Uhr: Dmitri Medwedew, stellvertretender Leiter des Sicherheitsrats von Russland, hat sich für eine Ausweitung der Angriffsziele in der Ukraine ausgesprochen. „Wir müssen für unsere Angriffe unkonventionelle Ziele aussuchen. Nicht nur Lagerhallen, Energieverteiler und Öltanks“, schrieb der 57-Jährige bei Telegram. „Es gibt andere Orte, an denen wir noch nicht erwartet werden. Und wo der Effekt sehr bedeutend sein wird“, fügte der ehemalige russische Präsident und Ministerpräsident hinzu.

Kreml äußert sich nach Drohnenangriff auf Moskau

Update vom 24. Juli, 12.30 Uhr: Moskau sieht trotz der jüngsten Drohnenattacke auf die Hauptstadt keinen Grund für eine Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen. „Das ist hier kaum nötig“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag (24. Juli) nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Interfax. Die Sicherheitsorgane arbeiteten ohnehin auf Hochtouren. Es werde „rund um die Uhr sehr angespannte Arbeit geleistet“. Moskau war in der Nacht zum Montag mit mindestens zwei Drohnen angegriffen worden, für die Russland die Ukraine verantwortlich macht. Verletzte gab es nach offiziellen Angaben nicht.

Peskow wies zugleich jede Verantwortung für den Beschuss der Altstadt von Odessa am Schwarzen Meer am Sonntag zurück. „Unsere Streitkräfte führen niemals Schläge gegen Objekte der sozialen Infrastruktur und noch weniger gegen Tempel, Kirchen und andere vergleichbare Objekte“, behauptete er. Bei den Angriffen auf die Millionenstadt wurde auch eine Kathedrale schwer getroffen. Peskow erklärte ohne jegliche Beweise, die Ukrainer hätten das Gotteshaus mit Flugabwehrraketen selbst beschädigt.

Russland: Sprengstoffspuren auf ausländischem Frachter gefunden

Update vom 24. Juli, 10.35 Uhr: Der russische Inlandsgeheimdienst (FSB) hat nach eigenen Angaben Rückstände von Sprengstoff in einem ausländischen Getreidefrachter gefunden. Das Schiff sei von der Türkei auf dem Weg nach Rostow am Don gewesen, um Getreide zu laden, teilt der FSB mit. Im Mai habe der Frachter im ukrainischen Hafen Kilija gelegen und könnte zum Transport von Sprengstoff an die Ukraine genutzt worden sein, heißt es weiter.

Gefechte um Bachmut halten an

Update vom 24. Juli, 10.10 Uhr: Nach Angaben der stellvertretenden ukrainischen Verteidigungsministerin Hanna Maljar finden aktuell die wichtigsten Gefechte in der Ostukraine im Bachmut-Sektor statt. Dies insbesondere außerhalb der Siedlungen Klischtschiwka, Andriiwka und Kurdiumiwka.



„Die Hauptaufgabe des Feindes besteht darin, unseren Vormarsch zu stoppen, und die wichtigsten Kämpfe finden in der Region Klischtschiwka-Andrijiwka-Kurdiumiwka statt, wenn wir von der Richtung Bachmut sprechen. Und das ist der Hauptschauplatz des Geschehens im Osten“, so Maljar. Ihren Angaben zufolge setzt Russland an der Ostfront etwa 400.000 Granaten pro Woche ein, also etwa 60.000 pro Tag. „Das heißt, es ist ein ständiger Beschuss, den unsere Streitkräfte überwinden und trotzdem vorankommen“, sagte Maljar.

Drohnenangriff auf Moskau „Akt des internationalen Terrorismus“

Update vom 24. Juli, 9.10 Uhr: Die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa hat sich zum Drohnenangriff auf Moskau geäußert. „Es war ein Akt des internationalen Terrorismus“, sagte die Mitarbeiterin des Verteidigungsministeriums unter Sergej Lawrow dem russischen Fernsehsender RTVI.

Das Verteidigungsministerium teilte mit, dass „elektronische Kriegsführungssysteme zwei ukrainische Drohnen blockierten und zum Absturz brachten“, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tass weiter. Niemand sei verletzt worden.

Munitionslager auf Krim im Ukraine-Krieg von Drohne getroffen

Update vom 24. Juli, 8.20 Uhr: Auf der Krim ist wohl erneut ein Munitionslager getroffen worden – wieder bei einem Drohnenangriff. Über der Schwarzmeerhalbinsel seien elf Drohnen abgeschossen oder per Störfunkt zum Absturz gebracht worden, teilte der von Russland eingesetzte Statthalter Sergej Aksjonow nun auf Telegram mit. Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht.

In sozialen Netzwerken kursieren Videos mit einer großen Rauchwolke. Das Munitionsdepot befinde sich laut Aksjonow im Landkreis Dschankoj im Nordosten der Krim. Hier sind viele Lager und Depots zur Versorgung der russischen Besatzungstruppen in der Südukraine untergebracht. Bereits vergangene Woche wurden auf der Krim zwei Munitionslager bei Angriffen getroffen.

Erstmeldung: Moskau – Seit Wochen häufen sich im Ukraine-Krieg Attacken auch in Russland – meist in der unmittelbaren Grenzregion zur Ukraine. Anfang Juli waren über dem Gebiet Moskaus wohl Drohnen abgeschossen worden. Das russische Verteidigungsministerium machte damals die Ukraine verantwortlich. Nun ist es zu einem neuen Zwischenfall gekommen.

Vorwürfe im Ukraine-Krieg: Russland meldet Drohnenangriff auf Moskau

Moskau ist nach russischen Behördenangaben wieder Ziel eines ukrainischen Drohnenangriffs worden. Die russische Luftabwehr habe „einen Versuch des Kiewer Regimes gestoppt, einen terroristischen Akt mit zwei Drohnen auf Objekte im Moskauer Stadtgebiet auszuführen“, teilte das russische Verteidigungsministerium am Montagmorgen (24. Juli) mit. Es seien zwei Drohnen abgewehrt worden, Verletzte gebe es „keine“.

Nach Angaben von Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin trafen die Drohnen gegen 04.00 Uhr (Ortszeit) zwei unbewohnte Gebäude in der russischen Hauptstadt (siehe Foto unten). Es habe aber keine „ernsthafte Zerstörungen“ gegeben, teilte Sobjanin im Onlinedienst Telegram mit.

Die staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtete unter Berufung auf Rettungsdienste, einige Drohnenteile seien auf dem Komsomolski-Prospekt in der Nähe des russischen Verteidigungsministeriums gefunden worden. Die zweite Drohne traf den Angaben zufolge ein Geschäftszentrum in der Nähe einer der wichtigsten Ringstraßen um Moskau.

Gegenoffensive im Ukraine-Krieg stößt auf harte Gegenwehr Russlands

Die New York Times berichtete kürzlich, dass die Ukraine bei ihrer Gegenoffensive bereits zahlreiche Bradley-Panzer verloren hat (siehe Video oben). Putin bezeichnete die Gegenoffensive bereit als „gescheitert“. Ob das nun stimmt oder nicht, die schweren Kämpfe in der Ostukraine gehen weiter.

Die ukrainische Armee ist nach Angaben des Generalstabs bei ihrer Gegenoffensive auf schwere russische Gegenwehr gestoßen. Im abendlichen Lagebericht am Sonntag war von fortlaufenden russischen Angriffen zwischen Donezk im Osten und Kupjansk in der Region Charkiw die Rede. Entlang einer Frontlänge von rund 230 Kilometern fanden demnach während der vergangenen 24 Stunden 27 Gefechte statt. Dabei sei von russischer Seite verstärkt Artillerie und Luftwaffe eingesetzt worden. (mit Material von dpa und AFP)