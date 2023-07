Ukraine-Krieg hat Folgen für Russland – Putin steht Unmut der Bevölkerung bevor

Einschätzung von Geheimdiensten

Von Franziska Schwarz schließen

Die Gegenoffensive der Ukraine kommt nur langsam voran. Dennoch ist sie indirekt auch in Putins Russland zu spüren. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Kiew – Im Ukraine-Krieg beklagen auch die russischen Grenzregionen immer wieder Angriffe von ukrainischer Seite – wobei Opfer und Schäden hier in keinem Verhältnis zu den Kriegsfolgen für die Ukraine stehen. Der Kreml unter Wladimir Putin macht für den Beschuss stets die Regierung von Wolodymyr Selenskyj verantwortlich.

Auch die russische Hauptstadt Moskau war am letzten Juli-Wochenende erneut Ziel von Drohnenangriffen. Kiew hat eine Beteiligung an diesen Attacken offiziell nicht eingestanden. Am Montag (31. Juli) hat Russland nun neue Drohnenangriffe gemeldet: Einen Anschlag auf ein Behördengebäude im Raum Trubtschewsk sowie Zerstörungen in einer Siedlung im Gebiet Rostow. Unabhängig prüfen ließen sich diese Angaben zunächst nicht.

Ukraine macht bei Gegenoffensive wohl kleine Fortschritte an drei Fronten

Schwierig ist es aktuell auch, verlässliche Angaben zur Gegenoffensive der Ukraine zu erhalten. Das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) schreibt in ihrer jüngsten Lage-Analyse immerhin, dass die ukrainischen Streitkräfte führten an mindestens drei Frontabschnitten angeblich Fortschritte machen: der Südflanke von Bachmut, in Richtung Berdjansk in der Region Donezk sowie in Richtung Melitopol in der Region Saporischschja. Russlands Präsident Putin spielt jegliche Erfolge der Gegenoffensive bislang beharrlich herunter.

+ Verlor dabei kein Wort über Erfolge der ukrainischen Gegenoffensive: Putin bei der Marineparade in St. Petersburg © IMAGO/Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Imago

Geheimdienste: Russland kann eigene Bevölkerung nicht vor Ukraine-Krieg schützen

Dennoch könnte sich Putin bald mit neuen Sorgen der Bevölkerung in Russland konfrontiert sehen. So schätzten es zumindest britische Geheimdienste in ihrem aktuellen Briefing zum Ukraine-Krieg ein. Grund seien die Anhebung des Einberufungsalters für Wehrpflichtige sowie die Erhöhung des Reservistenalters.

„Die erhöhte Wahrscheinlichkeit, zum Kampf gezwungen zu werden, Drohnenangriffe auf Moskau, das außergewöhnliche Maß an innerstaatlichen Repressionen und die jüngste Wagner-Meuterei machen deutlich, dass es dem russischen Staat nicht gelungen ist, die Bevölkerung vor dem Krieg zu schützen“, teilte das britische Verteidigungsministerium am Montag mit.

Wagner-Gruppe marschiert in Richtung Moskau: Bilder zum Putschversuch in Russland Wagner-Gruppe marschiert in Richtung Moskau: Bilder zum Putschversuch in Russland

Reservisten hätten den Großteil der „Teilmobilisierung“ im Herbst 2022 ausgemacht und könnten auch künftig die Zahl der für den Ukraine-Krieg verfügbaren Soldaten erhöhen. Rekruten würden zwar derzeit nicht eingesetzt. Doch würden zusätzliche Wehrpflichtige professionelle und mobilisierte Soldaten von anderen Aufgaben innerhalb Russlands entlasten. (mit Nachrichtenagenturen-Material)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Imago