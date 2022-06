„Russlands Trojanische Pferde in Europa“? Bericht sieht tiefen Riss in EU

Von: Franziska Schwarz

Aufnahme vom 12. Juni: Putin bei einer Gala in Moskau © Evgeny Biyatov/Imago

Für viele EU-Länder seien Verhandlungen mit dem Kreml-Machthaber „unmöglich“ geworden - mit zwei großen Ausnahmen. News-Ticker zur Diplomatie im Ukraine-Krieg.

Madrid/Kiew - Wie verhalten sich die westlichen Regierungen im Ukraine-Krieg, etwa die spanische? Laut El País will sie „Leopard“-Kampfpanzer an Kiew liefern (moderne Geräte aus deutscher Produktion, was eine Genehmigung der Ampel-Koalition unter Kanzler Olaf Scholz nötig machen würde).

Denn, so diagnostizieren es jetzt die Kollegen der ebenfalls spanischen La Vanguardia: Die EU-Sanktionspakete gegen Wladimir Putin haben bislang kaum etwas gebracht. „Die russische Aggression hat Europa seine Grenzen und Widersprüche vor Augen geführt. Die EU hat schon sechs Sanktionspakete gegen Russland verhängt, aber sie scheinen Russland bisher nicht effektiv zu schwächen“, heißt es in einem Kommentar der Zeitung.

Kommentar zu Ukraine-Russland-Gesprächen: „Verhandlung mit Putin unmöglich geworden“

„Dabei hat die Union von Anfang an hart, energisch und ungewohnt schnell auf die unerträgliche russische Aggression reagiert. Aber es war klar, dass die 27 uneinig sind, wie auf den russischen Expansionismus reagiert werden soll“, so das Meinungsstück weiter.

„Am kriegerischsten treten die Länder des Ostens auf, die den Atem Russlands im Nacken spüren. Für sie ist jede Verhandlung mit Putin unmöglich geworden. Ausnahmen sind Ungarn und Bulgarien, Russlands Trojanische Pferde in Europa. Frankreich und Deutschland wollen hingegen Gesprächskanäle mit Putin offen halten“, glaubt La Vanguaradia.

„Die EU ist zwischen zwei Zielen hin- und hergerissen: zu zeigen, dass sie alles tut, um der Ukraine zu helfen und die russische Aggression zu verurteilen, und zugleich ihre Einheit zu bewahren. Die Risse aber gefährden die Einheit und verdeutlichen, wie jedem Staat gemäß seinen Beziehungen zu und Abhängigkeiten von Russland Realpolitik aufgezwungen wird“, so die Analyse.

Diplomatie im Ukraine-Krieg: Moskau will sich aus Menschenrechts-Gerichtshof verabschieden

Unterdessen hat das russische Parlament diesen Monat beschlossen, dass sich das Land aus dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) zurückzieht und keine EGMR-Urteile mehr umsetzt, die nach dem 15. März ergangen sind. Der EGMR ist der juristische Arm des Europarats, aus dem Russland wegen der Invasion in die Ukraine ausgeschlossen worden war.

Der Europarat-Ausschluss dürfte weitreichende Folgen haben. Fast ein Viertel der rund 70.000 beim EGMR anhängigen Verfahren wurden von Russen angestrengt. Aktivisten warnen vor einer möglichen Verschärfung des Vorgehens gegen die russische Zivilgesellschaft sowie vor einer möglichen Wiedereinführung der Todesstrafe. (AFP/dpa/frs)