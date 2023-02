Prophezeiung von Selenskyj zu Putin: Kreml-Vertraute werden „den Killer töten“

Von: Moritz Serif

Teilen

Wolodomyr Selenskyj, Präsident der Ukraine rechnet mit dem Tod Wladimir Putins. Man werde einen Grund finden, um ihn zu töten. Offen sei nur der Zeitpunkt.

Kiew/Moskau – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj glaubt, dass Wladimir Putin von seinem eigenen inneren Kreis enger Verbündeter getötet werden wird. Selenskyjs Aussagen stammen aus dem Dokumentarfilm „Year“ des Journalisten Dmytro Komarow. Der Film war vergangenen Freitag (24. Februar) anlässlich des einjährigen Jahrestags des Ukraine-Krieges, veröffentlicht worden. Der ukrainische Präsident prognostizierte, dass sich Verbündete gegen den Kreml-Herrscher wenden werden. Darüber berichtet unter anderem Newsweek.

Wladimir Putin in Moskau. © Maksim Blinov / AFP

„Es wird sicherlich einen Moment geben, in dem die Zerbrechlichkeit von Putins Regime in Russland spürbar wird“, sagte Selenskyj. „Sie werden einen Grund finden, den Killer zu töten. Wird es funktionieren? Ja. Wann? Ich weiß es nicht“, sagte der Präsident der Ukraine. Berichte über Frustrationen in Putins innerem Kreis gab es in den vergangene Monaten immer häufiger. Grund dafür ist der andauernde Krieg und die schweren Verluste Russlands. So hatte die Washington Post bereits im Dezember berichtet, Putins engste Verbündete seien zunehmend enttäuscht. Man wisse nicht, was er tue und wie sein Plan für die Zukunft aussehe.

Selenskyj-Vorsage: Innerer Zirkel könnte Putin töten

Besonders frustriert sei man laut dem Bericht darüber gewesen, dass Putin seine jährliche Rede zur Lage der Nation und die übliche Groß-Pressekonferenz verschoben habe. Laut Washington Post hatte Putin die Termine womöglich mangels positiver Nachrichten aus dem Ukraine-Krieg zunächst gecancelt. Die Rede, die der Präsident vor der russischen Bundesversammlung hält, hat eine immense Bedeutung in Russland.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Berichte darüber, dass Putin von seinem inneren Zirkel eines Tages gestürzt werden könne, sind nicht neu. Immer wieder berichten Geheimdienstexpert:innen von diesem Szenario. Der ehemalige CIA-Beamte Daniel Hoffman sagte im Gespräch mit The Daily Beast im Sommer, dass Putins Sturz abrupt ausfallen könnte.

„Diese Leute, die es tun, werden von Putin nicht gefunden werden“, erklärte Hoffman. „Es wird plötzlich passieren. Und er wird tot sein.“ Der Kreml hat sich bislang nicht zu diesen Berichten geäußert. Die Ukraine berichtet unterdessen von Gesprächen mit Personen aus Putins engstem Umfeld. (mse)