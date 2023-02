Österreichs Souveränität „verschwimmt“ – Putins Botschafter holt zum Verbalschlag aus

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Dmitri Ljubinski, russischer Botschafter in Österreich (Archivbild) © Stringer/Imago

Der Diplomat Dmitri Ljubinski geißelt, dass Wien sich an den EU-Sanktionen gegen Russland beteiligt und angeblich „Brücken hinter sich abbricht“.

Moskau - Vor dem Ukraine-Krieg hat Wien enge Beziehungen zu Moskau gepflegt. Das hat sich inzwischen geändert - gerade auch aus russischer Sicht . „Österreich hat sich entschieden, auf welcher Seite es steht“, sagte nun der russische Botschafter in Österreich Dmitri Ljubinski der Tageszeitung Iswestija. „Die Souveränität Österreichs verschwimmt zunehmend“, urteilte er.

Ljubinski wurde gefragt, ob Wien als Bühne für Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine dienen könnte, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tass am Dienstag (7. Februar). Ljubinski antwortet, dafür gebe es keinen Grund. „Die stark anti-russischen Äußerungen und die grundlosen Ausweisungen unsere Diplomaten sind nur ein weiterer Beweis dafür. Wien bricht willentlich Brücken hinter sich ab und zerstört, ohne Gedanken an die Konsequenzen, unsere konstruktiven Beziehungen.“

Österreich laut Van der Bellen im Ukraine-Krieg „nicht neutral“

Österreich beteilige sich an den westlichen Sanktionen gegen Russland, rügte Ljubinski weiter. Bundespräsident Alexander Van der Bellen habe bei seinem kürzlichen Besuch in Kiew betonte, dass Österreich politisch nicht neutral. „Das Land liefert zwar keine Waffen an die Ukraine und hat auch keine, aber es hindert andere nicht daran,“ klagte der Diplomat.

Anfang Februar hat Österreich angekündigt, vier russische Diplomaten auszuweisen. Diese hätten mit ihrem Status „unvereinbare Handlungen“ begangen, erklärte das Außenministerium, ohne nähere Angaben zu diesen Handlungen zu machen.

Russland unterhält wichtigen Diplomatenapparat in Österreich

Diplomatische Ausweisungen sind selten in Österreich Das Land sieht sich traditionell als Brückenbauer zwischen östlichen und westlichen Ländern. So hatte es Wien anders als andere EU-Staaten 2018 abgelehnt, nach der Vergiftung des russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und seiner Tochter in England, russische Diplomaten auszuweisen.

Im April 2022 wies Österreich allerdings als Teil einer koordinierten Reaktion der EU auf die Gräueltaten in Butscha vier russische Diplomaten aus. Zuvor war im April 2020 ein russischer Diplomat wegen Spionage-Verdachts ausgewiesen worden. Russland unter Kremlchef Wladimir Putin verfügt über einen wichtigen Diplomatenapparat in Österreich, sowohl auf bilateraler Ebene als auch bei den UN-Vertretungen in Wien. In der Vergangenheit war der russische Präsident auch schon zu Politiker-Hochzeiten in die Alpenrepublik gereist. (frs mit Material der dpa)