„Mit der Kanzlerin kein Ukraine-Krieg“: Orbans schwerer Irrtum mit Merkel

Von: Georg Anastasiadis

Teilen

Der Krieg in der Ukraine und die dadurch ausgelöste Flüchtlingswelle sowie die Energiekrise werden zum gefährlichen Krisencocktail. Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis. © Alexei Alexandrov/AP/dpa/Klaus Haag

Der Krieg in der Ukraine und die dadurch ausgelöste Flüchtlingswelle sowie die Energiekrise beschwören einen Krisencocktail herauf, in dem die Ampelregierung aufpassen muss, dass sie die Bürger nicht verliert. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

Bayerns Gemeindetagspräsident Uwe Brandl hat Recht: In Deutschland baut sich gerade eine Superwelle aus sich gegenseitig verstärkenden Krisen auf – Krieg in der Ukraine, galoppierende Inflation, Energienot, aufziehende Rezession, ein neuer Ansturm Asylsuchender auf die bröckelnde Wohlstandsbastion Deutschland. In Niedersachsen hat der Krisencocktail für die Pessimistenpartei AfD bereits eine kräftige Dividende abgeworfen, und die Bundesregierung kann von Glück sagen, dass der Wahl-Terminkalender so schnell keine weiteren Gelegenheiten zur Abrechnung mit „denen da oben“ bietet.

Der ungarische Neu-Merkelianer Orban betreibt Geschichtsklitterung

Zu deren Gunsten muss gesagt sein: Den Krieg hat, auch wenn es die AfD-Russlandversteher anders erzählen, Putin begonnen, und die explodierenden Energiepreise gehen auf das Konto des Verbrechers im Kreml. Der ungarische Neu-Merkelianer Orban betreibt Geschichtsklitterung, wenn er behauptet, mit der Kanzlerin hätte es den Krieg nicht gegeben. Richtig ist das Gegenteil: Angela Merkel hat mit ihrer laxen Reaktion auf die Krim-Besetzung und dem Bau der Ostsee-Pipeline Putin mit zu der Fehlkalkulation verleitet, er könne gefahrlos auch den Rest der Ukraine rauben.

Deutschland befindet sich in der Umstellung von Friedens- auf Kriegswirtschaft

Dass die Ampelkoalition die Probleme geerbt hat, entbindet sie aber nicht von der Verpflichtung, mit größter Umsicht auf die gefährlichste Lage zu reagieren, mit denen eine Bundesregierung seit dem Zweiten Weltkrieg konfrontiert war. Bundesarbeitsminister Heil (SPD) muss wissen: Dies ist nicht die Zeit, eine in Friedenszeiten vorbereitete Agenda abzuarbeiten und mit dem Bürgergeld faktisch ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen, das es ins Ermessen jedes Einzelnen stellt, ob er arbeiten oder vom Staat ernährt werden will; das ist der stark strapazierten arbeitenden Mitte nicht vermittelbar. Ebenso wenig ist das die Zeit, eine neue Armutsmigration zuzulassen oder nicht alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die Energiepreise zu dämpfen.

Deutschland befindet sich nicht nur in einem klimapolitischen Transformationsprozess, sondern auch in der Umstellung von Friedens- auf Kriegswirtschaft. Wenn sie die Bürger auf diesem Weg nicht verlieren will, darf sich die Ampel die Fehler und Nachlässigkeiten der Vorgängerregierung nicht erlauben.

Georg Anastasiadis