Ostermärsche „fünfte Kolonne Putins“? FDP wettert - Politologe sieht Pazifismus „in Frage gestellt“

FDP-Außenexperte Alexander Graf Lambsdorff sieht Ostermärsche im Ukraine-Konflikt mehr als kritisch. © Tom Weller/Matthias Balk/dpa/fn

Ist Pazifismus in Zeiten des Krieges möglich? Sogar die Kirchen debattieren über Waffenlieferungen. Ein FDP-Experte sieht Friedensdemos als „Spucken ins Gesicht“ der Ukrainer.

Berlin/München - An Ostern wird in Deutschland traditionell für den Frieden demonstriert: 110 Ostermarsch-Aktionen sind auch 2022 geplant, wie das Netzwerk Friedenskooperative am Mittwoch mitteilte. Doch angesichts des Ukraine-Konflikts sind die Vorzeichen diesmal besondere. Erst kürzlich hatte Kanzler Olaf Scholz (SPD) der deutschen Verteidigungspolitik eine „Zeitenwende“ verpasst.

Experten sehen den Pazifismus des gewohnten Zuschnitts vor dem Aus - aus der FDP-Bundestagsfraktion wurden Demonstranten gar als „fünfte Kolonne Putins“ gerügt. Einig sind sich da naturgemäß aber nicht alle. Eine tiefgreifende politische Debatte tobt in Deutschland. Nicht über die Gefahren von Waffenlieferungen, sondern auch über die ethischen Hintergründe.

Einerseits haben sogar die einst pazifistischen Grünen zuletzt angesichts von Kriegsgräueln wie in Butscha ihre Haltung geändert. Andererseits sind es in Talkshows mitunter ausgerechnet die Militärs, die sich am vorsichtigsten äußern. Zu ihren gehört der Brigadegeneral a.D. Erich Vad, ehemaliger militärpolitischer Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er ist gegen die Lieferung schwerer Waffen. „Wir machen im Moment sehr viel Kriegsrhetorik - aus guter gesinnungsethischer Absicht“, sagte Vad zuletzte. „Aber der Weg in die Hölle ist bekanntlich immer mit guten Vorsätzen gepflastert.“

Ukraine-Krieg: Kritik an Ostermärschen 2022 - „spucken Verteidigern Kiews ins Gesicht“

Die Veranstalterinnen und Veranstalter der Märsche stellten vor dem Osterwochenende zwar aus deutscher Perspektive nahezu vollständig unstrittige Forderungen. Die Regierung Wladimir Putins müsse „alle Kampfhandlungen unverzüglich einzustellen, einem sofortigen Waffenstillstand zuzustimmen, ihre Truppen zurückzuziehen und die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine anzuerkennen“, hieß es in einer Erklärung am Dienstag.

Eine Absage erteilte die Veranstaltergruppe der Friedens- und Zukunftswerkstatt aber auch einem neuen Wettrüsten - und den geplanten Mehrausgaben für die Bundeswehr. Die Ostermärsche sollten „ein starkes Zeichen für den Frieden setzen“, indem die Staatengemeinschaft aufgerufen werde, „weiter mit Hochdruck an diplomatischen Verhandlungslösungen zu arbeiten“. Auf die Frage von deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine geht die Erklärung nicht ein, sie wendet sich aber generell gegen militärische Gewalt.

Die Ostermarschierer sind die fünfte Kolonne Wladimir Putins, politisch und militärisch.

Den FDP-Außenexperten Alexander Graf Lambsdorff erzürnte diese Haltung offenbar. „Wenn Ostermarschierer jetzt Abrüstung fordern und in Interviews vorschlagen, die Ukraine ‚gewaltfrei zu unterstützen‘, spucken sie den Verteidigern Kiews und Charkiws ins Gesicht“, schrieb er in der Zeit. „Sie traumatisieren die zu uns Geflüchteten ein zweites Mal, denn sie schützen die Mörder und Vergewaltiger von Butscha, Irpin und Mariupol“, warf der FDP-Politiker den Organisatorinnen und Organisatoren der Märsche vor. „Die Ostermarschierer sind die fünfte Kolonne Wladimir Putins, politisch und militärisch“

Deutschland im Ukraine-Konflikt: Kirchenleute uneins über Waffenlieferungen

Sogar in den Kirchen gibt es stark zuwiderlaufende Meinungen. Die prominente frühere EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann etwa wandte sich in der Zeit dagegen, „jetzt den Pazifismus zu verdammen“. Es sei klar, dass die Aggression in der Ukraine gestoppt werden müsse, „aber es ist auch klar, dass es keinen sauberen Verteidigungskrieg gibt“, sagte sie weiter. Daher lehne sie auch Waffenlieferungen an die Ukraine ab.

„Waffen werden nicht die Lösung sein, sondern Friedensverhandlungen“, mahnte Käßmann. Allerdings sei es auch ein Fehler der Friedensbewegung gewesen, nach der russischen Annexion der Krim Unrecht einfach hinzunehmen. „Das war ein Fehler“, kritisierte sie.

Laut dem früheren Militärbischof Sigurd Rink können die Kirchen hingegen Waffenlieferungen in die Ukraine unterstützen. „Christen dürfen ihr eigenes Leben und das anderer mit der Waffe verteidigen“, sagte der evangelische Theologe der Zeit. „Ein Verteidigungskrieg ist ethisch legitim. Da die Ukraine sich verteidigt, dürfen die Kirchen auch Waffenlieferungen unterstützen.“

Es gebe zwar Grenzen des Pazifismus, sagte Rink. „Als Christenmensch muss ich nach den Geboten der Bergpredigt die andere Wange hinhalten und Unrecht leiden. Gleichzeitig muss ich die schützen, die mir anvertraut sind.“ Daher komme die Idee des gerechten oder gerechtfertigten Krieges, so Rink. Auch Putin und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatten zuletzt immer wieder in Ansprachen christliche Motive aufgegriffen.

Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russland: „Slogans der Friedensbewegung verpuffen“

Die Losung „Frieden schaffen ohne Waffen“, eine Kernforderung der Friedensbewegung, sieht auch der Politikwissenschaftler Ulrich Kühn durch den Ukraine-Krieg indes in Frage gestellt. „Und das eben dadurch, dass Putin so etwas einfach nicht respektiert“, sagte Kühn der dpa.

Selbstverständlich verlängern Waffen einen Konflikt.

Teile der deutschen Friedensbewegung haben sich gegen die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen, da diese den Konflikt nur verlängerten. „Selbstverständlich verlängern Waffen einen Konflikt“, räumte Kühn ein. „Das ist eine Binsenweisheit. Es sollte jedoch im Ermessen desjenigen sein, der angegriffen wird, ob er sich mit Waffen verteidigen will. Und das hat die Ukraine sehr deutlich signalisiert. Eine solche Verteidigung ist absolut vertretbar und im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen. Insofern verpuffen hier meiner Meinung nach die klassischen Slogans der deutschen Friedensbewegung. Und das erklärt auch, warum Friedenskundgebungen derzeit nicht den Zulauf haben, den man angesichts eines Krieges in Europa vielleicht erwarten würde.“

Ukraine-Widerstand vor fraglicher Zukunft - Experte hält „neue Friedensbewegung für möglich“

Es sei nicht so, dass gewaltloser Widerstand gar keinen Erfolg habe, räumte Kühn ein. Das habe man zum Beispiel gesehen, als in der Ukraine anfangs Zivilisten auf die Straße gegangen seien und Panzer zurückgedrängt hätten. „Aber man muss sich natürlich fragen, wie es weitergeht, wenn die andere Seite die Demonstranten einfach erschießt oder verschleppt.“ Was dann geschehe, habe man in Belarus erleben müssen, wo die mutigen Proteste gegen den Präsidenten Alexander Lukaschenko durch brutale Waffengewalt erstickt worden seien.

Allerdings kann sich Kühn vorstellen: „Vielleicht stehen wir am Beginn einer neuen Friedensbewegung, die von einer neuen Generation getragen wird. Und das ist eine Generation, die schon vorher auf die Straße gegangen ist, nämlich für Fridays for Future. Eine Generation, die jetzt eben auch gegen den Krieg auf die Straße geht, aber eben vor allem den Angriffskrieg Putins anprangert. Das ist schon etwas anderes.“

Mit Blick auf die Möglichkeit von Friedensverhandlungen, betonte Kühn, derzeit habe die russische Seite daran im Gegensatz zu der Regierung in Kiew kein Interesse. Dies könne sich jedoch ändern, wenn auch der geplante Großangriff der russischen Streitkräfte im Donbass von den Ukrainern abgewehrt werde.