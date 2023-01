Kaputter Flugzeugträger: Stolz von Russlands Marine legt Pannenserie hin

Von: Felix Busjaeger

Teilen

Auf Russlands einzigem Flugzeugträger „Admiral Kusnezow“ gab es erneut einen Zwischenfall. (Archivbild) © IMAGO/Pavel Lvov

Russland hat einen einzigen Flugzeugträger. Doch seit Jahren macht der Stolz der Marine Negativ-Schlagzeilen. Nun gab es wieder einen Zwischenfall.

Murmansk – Einst war sie der Stolz der russischen Marine, doch seit Jahren lieg die Admiral Kusnezow auf dem Trockenen. Der Grund: Russlands einziger Flugzeugträger weist einen gewaltigen Reparaturstau auf. Und so schnell wird das Schiff wohl auch nicht wieder aktiv im Dienst der Marine stehen und Wladimir Putin im Ukraine-Krieg nützen. Immer wieder wird von Unfällen sowie Ausfällen auf der Admiral Kusnezow berichtet. Die neueste Nachricht: Eigentlich sollte der Flugzeugträger in ein neues Dock verlegt werden, doch er war nicht fahrtüchtig.

„Notfall-Situation“ bei Admiral Kusnezow: Russlands Flugzeugträger weiter in schlechtem Zustand

Wie unter anderem Newsweek berichtet, hat das ukrainische Verteidigungsministerium von Wolodymyr Selenskyj bekannt gegeben, die Admiral Kusnezow sei weiterhin in schlechtem Zustand und könne das eigene Antriebssystem nicht nutzen. Dabei könnte der Flugzeugträger deutlichen Einfluss auf den Ukraine-Krieg nehmen: Das Kriegsschiff soll über Waffensysteme verfügen, die sowohl gegen Schiffe als auch für die Luftverteidigung eingesetzt werden könnten. Zudem könnte die Admiral Kusnezow als Basis für Luftangriffe auf die Ukraine eingesetzt werden.

Ursprünglich war geplant, dass der Flugzeugträger mindestens für weitere 15 Jahre in den Diensten der russischen Marine steht. Doch seit 2017 reihen sich unterschiedlichste Zwischenfälle aneinander, die das Schiff ausbremsen. Der neueste, über den das Verteidigungsministerium der Ukraine berichtet, soll sich am Montag, dem 9. Januar, ereignet haben. Demnach soll an Bord eine „Notfall-Situation“ herrschen. Unabhängig ließen sich die Angaben nicht überprüfen. Im vergangenen April musste die russische Marine zudem den Verlust der „Moskwa“, das Flaggschiff der Schwarzmeerflotte, beklagen.

Flugzeugträger Admiral Kusnezow: Russisches Schiff soll in Murmansk liegen

Die Admiral Kusnezow soll in Murmansk an der Barentssee, einem Randmeer des Arktischen Ozeans, liegen. Bei dem Versuch, den russischen Flugzeugträger in ein anderes Dock zu verlegen, hat sich angeblich gezeigt, dass das Schiff nicht aus eigener Kraft fahren könnte. Nur mit Unterstützung zahlreicher Schlepper sei es möglich gewesen, den Flugzeugträger zu stabilisieren. Weiter heißt es, dass der Rumpf der Admiral Kusnezow in einem kritischen Zustand sei. Nicht nur die Probleme in Murmansk werden Putin zusetzen, im vergangenen Jahr gab es immer wieder Berichte, die die russische Armee am Ende sahen.

Wie viele Flugzeugträger hat Russland? Die russischen Streitkräfte verfügen aktuell nur über einen Flugzeugträger: die Admiral Kusnezow. Allerdings ist das 304 Meter lange Flaggschiff seit Jahren nicht einsatzbereit. Sie gilt als sogenannter Typschiff der „Adimiral-Kusnezow-Klasse“ und ist nach der Lianing, die 1998 an China verkauft wurde, das zweite Schiff der Bauart. Benannt wurde es nach Nikolai Gerassimowitsch Kusnezow, der Admiral der Flotte der Sowjetunion war.

Befürchtet wird offenbar, dass das Schiff umkippt und sinkt. Im Inneren des Rumpfes soll sich zudem Abwasser sammeln, das den Zustand der Konstruktion verschlechtern soll. Im vergangenen Dezember war an Bord des russischen Flaggschiffs ein Feuer ausgebrochen, das laut lokalen Nachrichtenportalen verheerende Schäden verursachte. Zuvor war man noch davon ausgegangen, dass die Admiral Kuzetsow ab 2024 wieder einsatzbereit sein könnte.

Die Admiral Kusnezow im Ukraine-Krieg? Flugzeugträger liegt weiter in Dock

Sollte es so kommen, wäre die Grundsubstanz des Schiffs bereits 40 Jahre alt. Die Pannenserie im Zusammenhang mit dem Flugzeugträger hält bereits seit Jahren an. So sank zunächst das Schwimmdock PD-50, in dem der Träger überholt wurde, vor knapp drei Jahren kam es zu einem schweren Brand auf der Admiral Kusnezow und die Liste der notwendigen Reparaturen wurde über die Jahre immer länger – auch die geplanten Kosten kletterten immer weiter in die Höhe. Das Schwimmdock könnte Schiffe bis zu einer Wasserverdrängung von 80.000 Tonnen aufnehmen. Der Zwischenfall soll durch einen Stromausfall verursacht worden sein.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Wie die Zeitschrift MarineForum schreibt, kann sich eine lange Liegezeit negativ auf die Substanz des Flugzeugträgers auswirken. Demnach könnte es für die Besatzung immer schwieriger werden, die Admiral Kuzetsow fahrtüchtig zu bekommen. Ob zeitnah ein einsatzfähiger Betrieb möglich ist, bleibt daher ungewiss. Zuletzt konnte der Flugzeugträger bis zu 28 Flugzeuge sowie über 20 Hubschrauber aufnehmen.

Brand auf Admiral Kusnezow sorgte für Aufsehen: Russlands Flugzeugträger nicht gesunken

Die russische Marine verfügt außer der Admiral Kusnezow über keinen Flugzeugträger. Das Schiff galt schon zu seinen aktiven Zeiten als notorisch unzuverlässig. Wegen seiner Rauchfahne wurde dem Kreuzer der Spitzname „Old Smokey“ verliehen. Streng genommen ist das Pannenschiff auch kein klassischer Flugzeugträger, sondern wesentlich kleiner als die US-Schiffe der Nomitz-Klasse. Vielmehr handelt sich beim russischen Träger mit seinem hochgebogenem Start- und Landedeck um einen großen Schlachtkreuzer.

Anders als die US-Marine setzen die Russen zudem nicht auf einen Katapult-Start, sondern starten die Flugzeuge mithilfe einer Schanze. Die Vergangenheit hat immer wieder gezeigt, dass dies für die Piloten zum Problem werden kann – insbesondere, wenn die Flieger mit umfassender Bewaffnung abheben sollen.