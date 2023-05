„Kampf gegen Tyrann“: Paramilitärische Gruppen geben Einblick in Angriff auf Russland

Von: Hannah Köllen

Teilen

Paramilitärische Gruppen greifen die russische Stadt Belgorod an. Jetzt sprachen die Anführer mit der Presse. Die Ukraine versichert, an der Aktion nicht beteiligt gewesen zu sein.

München – Mit ihren Angriffen sorgten sie diese Woche für ordentlich Aufmerksamkeit: Die Mitglieder des „Russischen Freiwilligencorps“ und der „Legion Freiheit für Russland“. Die beiden als paramilitärische Gruppen eingestuften Organisationen führten diese Woche Kämpfe bei Belgorod, einer Stadt im Südwesten Russlands, und überschritten in diesem Zuge auch die ukrainisch-russische Grenze.

Nachdem lange nur spekuliert werden konnte, welches genaue Ziel die beiden Gruppen verfolgen, trafen sie sich nun mit Journalisten zum Gespräch im Nordosten der Ukraine. Der genaue Ort des Treffens muss geheim bleiben, das war die Bedingung für das Gespräch, berichtet die Tagesschau.

Denis Kapustin, Chef des „Russischen Freiwilligencorps“, ist vor allem für die Gründung des Neonazi-Modelabels „White Rex“ bekannt. „Ich bin ziemlich traditionell geprägt, rechtskonservativ. Ich verstehe nicht, warum das heutzutage eine Beleidigung ist in der Welt“, sagte Kapustin gegenüber der ARD.

Paramilitärische Gruppen: Unterstützung aus Kiew?

Anfang der 2000er-Jahre kam der gebürtige Russe nach Deutschland, später kehrte er in sein Heimatland zurück. Mittlerweile lebt Kapustin in der Ukraine.

Er erzählte von der Gründung des „Russischen Freiwilligencorps“ im August 2022 – und wie es Unterstützung von der ukrainischen Armee in Form von Benzin, Medizin, Informationen, Nahrungsmitteln und sogar dem Versorgen von Verwundeten erhalte. Alle Aktionen innerhalb der Staatsgrenzen der Ukraine seien mit dem ukrainischen Militär abgestimmt.

Als ein Journalist nach der Herkunft der Waffen fragte, antwortete Kapustin nach Tagesschau-Angaben: „„Die Waffen sind unsere Waffen, wenn wir die auf ukrainischem Boden bekommen. Sind das ukrainische Waffen? Oder unsere Waffen? Schwer zu sagen.“

Nach Angriffen in Belgorod: Weißes Haus prüft, ob USA in Kämpfe verwickelt waren

Mit den Aktionen seines „Russischen Freiwilligencorps“ wolle er der russischen Bevölkerung beweisen, „dass es möglich ist, gegen einen Tyrannen zu kämpfen“, wie das englischsprachige ukrainische Onlinemedium The Kyiv Independent berichtet.

Während Kapustin behauptete, mit dem ukrainischen Militär zusammenzuarbeiten, betonte er, dass seine Organisation von westlichen Ländern keine Ausrüstung oder Waffen erhalten habe. Das Weiße Haus verkündete, es untersuche nun, ob „US-Ausrüstung und -Fahrzeuge in die Kämpfe innerhalb der russischen Grenzen verwickelt gewesen sein könnten“, berichtet The Kyiv Independent.

Er sprach diese Woche mit Journalisten: Denis Kapustin, Chef des „Russischen Freiwilligencorps“. © IMAGO/Vyacheslav Madiyevskyy

Die Gruppe erhalte nach wie vor viele Bewerbungen, vor allem seit Moskaus Ankündigung zur Mobilisierung im September 2022. „Als die Mobilisierung in Russland begann, erhielten wir 200 Bewerbungen pro Tag“, sagte Kapustin nach The Kyiv Independent-Angaben. Das Alter der Kämpfer reiche von 19 Jahre bis zu Mittvierzigern.

Anführer „Legion Freiheit für Russland“: „Wir sind eine Friedenstruppe“

Auch der Vizekommandeur der „Legion Freiheit für Russland“ sprach auf der Veranstaltung im Nordosten der Ukraine zu den Journalisten. Für Maximilian Andronnikow, besser bekannt als Cäsar, ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine eine Tragödie, wie er laut Tagesschau-Berichten sagte.

„Wir sind Befreier, friedliebende besorgte russische Staatsbürger und Befreier unseres Heimatlandes. Wir verteidigen die Ukraine und haben einige Monate in und um Bachmut gekämpft. Vor allem wollen wir die Ukraine vor der Aggression unseres Landes beschützen“, sagte Andronnikow, wie die Tagesschau berichtet. Nach Angaben des The Kyiv Independent wurde die „Legion Freiheit für Russland“ bereits im März 2022 gegründet.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Andronnikow betonte, dass die Legion eine Friedenstruppe sei, deren Ziel es sei, Kiew dabei zu helfen, den Ukraine-Krieg zu gewinnen. Eine Destabilisierung Russlands sei nicht im Interesse seiner Gruppe, sagte Andronnikow nach The Kyiv Independent-Angaben. „Ich möchte, dass Russland aufhört, die Ukraine zu bombardieren, ich möchte nur, dass Russland und die Ukraine in Frieden leben“, sagte der 49-jährige gebürtige St. Petersburger gegenüber The Kyiv Independent.

Kiew bezeichnet Gruppen als „bewaffnete Guerillabewegung“ und bestreitet Unterstützung

Das Oberste Gericht Russlands habe die „Legion Freiheit für Russland“ im März dieses Jahres als „terroristische Organisation“ anerkannt, „deren Aktivitäten auf dem Territorium der Russischen Föderation verboten sind“, berichtet The Kyiv Independent mit Bezug auf die russische Nachrichtenagentur Interfax.

Sowohl Andronnikow als auch Kapustin verkündeten, dass es künftig weitere Aktionen geben solle. Bei den Angriffen in der Region Belgorod seien keine ukrainischen Soldaten beteiligt gewesen, heißt es aus Kiew. Mit der „bewaffneten Guerillabewegung“ habe man nichts zu tun, versicherte der Präsidentenberater Mychajlo Podoljak nach Tagesschau-Angaben.

Während in der russischen Stadt Belgorod paramilitärische Gruppen angreifen, wartet Russlands Präsident Wladimir Putin auf einen Anruf von Olaf Scholz aus Deutschland.