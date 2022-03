Zu lasche Maßnahmen gegen Lukaschenko? Polen halten selbst Lkw auf dem Weg nach Belarus auf

Von: Linus Prien, Magdalena von Zumbusch

Symbolbild: Lastwagen im Stau © IMAGO/Arnulf Hettrich

Im Rahmen einer Protestaktion wurden in Polen mehrere Lastwagen auf dem Weg nach Belarus aufgehalten. In der Nähe eines Grenzübergangs wurde eine Nationalstraße blockiert.

Kukuryki - Aus Protest gegen die aus ihrer Sicht mangelhaft umgesetzten Sanktionen gegen Belarus haben polnische Aktivisten eine Nationalstraße am Grenzübergang zu dem Land blockiert. Da Belarus im Krieg gegen die Ukraine als Verbündeter Russlands agiert, wurden auch gegen Belarus schwere wirtschaftliche Sanktionen verhangen.

Ukraine-Krieg: Sanktionen gegen Belarus seien bisher zu „theoretisch“

Wegen der Blockade hatte sich laut der polnischen Nachrichtenagentur PAP auf der Nationalstraße 68 vor dem Grenzübergang Kukuryki eine 15 Kilometer lange Lkw-Schlange gebildet. Die Blockadeteilnehmerin Viktoria äußerte sich zu den Motiven hinter der Protestaktion: „Die von der Europäischen Union eingeführten Sanktionen im Handel mit Russland und Belarus sind weiter sehr offiziell und theoretisch“. Aus diesem Grund werde die Blockade fortgeführt. Die polnischen Behörden versicherten, dass nur von den Sanktionen ausgenommene Waren die Grenze zu Belarus passieren dürfen.

Die EU „verurteilt die Beteiligung von Belarus an der grundlosen und ungerechtfertigten militärischen Invasion der Ukraine durch Russland aufs Schärfste. Als Reaktion auf die Handlungen von Belarus hat die EU ein Paket von gegen 22 Einzelpersonen gerichteten und von wirtschaftlichen Sanktionen sowie weitere Handelsbeschränkungen erlassen.“ Das teilte die EU auf ihrer eigenen Website mit.

Bei den Einzelpersonen handelt es sich in erster Linie um belarussische Militärs, die an der Planung der belarussischen Beteiligung am Krieg in der Ukraine beteiligt waren. Die Vermögen dieser Personen wurden eingefroren. Zudem gilt ein Einreiseverbot in die EU und ein Verbot, den gelisteten Personen finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Von den Handelsbeschränkungen sind vor allem Güter „für die Herstellung oder Verarbeitung von Tabakerzeugnissen, mineralischen Brennstoffen, bituminösen Stoffen und gasförmigen Kohlenwasserstoffen“ betroffen.

Putins Verbündeter in Belarus: Alexander Lukaschenko

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko steht fest hinter dem Narrativ Wladimir Putins, dass durch den Einmarsch in der Ukraine Frieden in den ukrainischen Kriegsgebieten geschaffen werden solle: „Willst du Frieden, bereite dich auf den Krieg vor“, sagte er zum Geschehen und sicherte Russland seine Unterstützung zu. Lukaschenko ist spätestens seit Putins Unterstützung im Zuge der Proteste in Belarus im Sommer 2020 von Russland stark abhängig. (AFP/mzu/lp)