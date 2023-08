Nach Hubschrauber-Vorfall: Neue Spannungen zwischen Polen und Putin-Verbündetem Belarus

Nato informiert

Polen schickt weitere Soldaten an seine Grenze zu Belarus. China befasst sich mit seinen Drohnen-Exporten. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Kiew – Als die Wagner-Söldner von Jewgeni Prigoschin nach Belarus umsiedelten, schickte Warschau mehr Truppen an die Grenze. Nun war ein belarussischer Hubschrauber im polnischen Luftraum unterwegs – und Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak reagiert sofort.

Polen verstärkt Truppen an Grenze zu Belarus und informiert Nato

Polen wirft Belarus mit Machthaber Alexander Lukaschenko vor, in den polnischen Luftraum eingedrungen zu sein und hat daraufhin die Zahl der Soldaten an der Grenze zum Nachbarland erhöht. Zwei belarussische Hubschrauber hätten in der Nähe der Grenze trainiert, zitierte die polnische Nachrichtenagentur PAP das Verteidigungsministerium.

Der Grenzübertritt habe am Dienstag (1. August) in der Gegend von Bialowieza in einer sehr geringen Höhe stattgefunden, sodass er von Radarsystemen nur schwer habe erfasst werden können. Verteidigungsminister Blaszczak habe außerdem angeordnet, zusätzliche Ressourcen – darunter Kampfhubschrauber – an der Grenze bereitzustellen. Polen habe die Nato über den Vorfall informiert.

China will im Ukraine-Krieg Drohnen-Exporte stärker kontrollieren

Unterdessen hat China Exportkontrollen für chinesische Drohnen und drohnenbezogene Ausrüstung angekündigt. Die Exportkontrollen, die auch bestimmte Drohnen für den Privatgebrauch betreffen sollen, würden am 1. September in Kraft treten, teilte das Pekinger Handelsministerium mit.

Zwar hieß es in der Mitteilung, die neuen Regeln richteten sich nicht gegen ein bestimmtes Land. Analysten vermuteten jedoch, dass China mit der Maßnahme auf Kritik reagieren könnte, wonach chinesische Drohnen von Russland in dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine eingesetzt würden. Peking hat Berichte zurückgewiesen, es liefere Moskau Material für den Krieg. (mit Material von Nachrichtenagenturen)