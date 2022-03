„Irrer, Killer, Terrorist“: Ex-Präsident Poroschenko geht auf Putin los - und lobt Merkel

Von: Bedrettin Bölükbasi

Der ehemalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko bezeichnete den russischen Machthaber Wladimir Putin als einen „Killer“ und „Terroristen“. © Dmitri Kotjuh/Imago

Im Ukraine-Konflikt intensivieren sich die Zusammenstöße. Ex-Präsident Petro Poroschenko äußerte sich indes mit harten Worten zu Russlands Staatschef Wladimir Putin.

München/Kiew - Luftangriffe, Artillerie, Marschflugkörper und ballistische Raketen - im eskalierten Ukraine-Konflikt verstärkt das russische Militär die Angriffe auf ukrainische Großstädte. Diese Karte veranschaulicht, wo der Ukraine-Krieg wütet. Russland marschierte in ein souveränes Nachbarland ein und nahm bereits einige Gebiete ein. Diese Karte zeigt die bereits eroberten Gebiete im Ukraine-Krieg. Die blutigen Zusammenstöße eskalieren inzwischen immer weiter.

Russlands Machthaber Wladimir Putin, der am 24. Februar den Angriffsbefehl gab, will keinen Schritt zurücktreten. Er gibt an, die sogenannte „Spezialoperation“ werde so lange andauern, bis all ihre Ziele erreicht seien. Ein Großteil der internationalen Gemeinschaft - dabei besonders der Westen - verurteilt den russischen Angriffskrieg bei jeder Gelegenheit. Nun schaltete sich auch der ehemalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko mit knallharten Worten gegen den Kreml-Chef ein und lobte gleichzeitig die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Ukraine-Krieg: Poroschenko bezeichnet Putin als „Killer und Terrorist“ - Warnung vor zweitem Aleppo

Bereits nur kurze Zeit nach dem Beginn der russischen Invasion der Ukraine tauchte Petro Poroschenko, der Vorgänger des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, mit Kampfweste und Waffe in der Hand auf. Er schloss sich der Verteidigung von Kiew an. Die Kriegslage in seinem Land habe er durchaus für möglich gehalten, denn er kenne Putin, sagte er jetzt gegenüber der Bild. „Nur die europäischen Politiker konnten sich das nicht vorstellen“, betonte er. An dieser Stelle beschrieb Poroschenko zwei „Fehler“ der europäischen Politiker: „Erstens: Sie haben Putin vertraut. Zweitens: Sie hatten Putin gefürchtet.“

Mit Blick auf den russischen Präsidenten sprach Poroschenko Klartext. Jetzt müsse verhindert werden, „dass dieser Irre das Schlimmste tut“. Seit dem Beginn der Invasion sei er „nicht mehr nur ein Aggressor, oder der Führer eines Landes, das das Völkerrecht mit Füßen tritt“. Aus der Sicht von Poroschenko ist Putin nun eine viel bedrohlichere Person: „Er ist ein Killer, ein Terrorist.“ Er warf dem Kreml-Chef vor, aus der Ukraine „ein zweites Aleppo“ zu machen. In Syrien unterstützt Russland das Assad-Regime, wobei dutzende Städte bei russisch-syrischen Angriffen auf Rebellen verwüstet wurden - auch Aleppo. Schon jetzt könne er Gegenden zeigen, „die aussehen wie Aleppo damals“, so Poroschenko zur Bild.

Ukraine-Krieg: Poroschenko widerspricht Nato-Haltung - lobt Merkel als „wahrhaftige Patin des Friedens“

Der Ex-Präsident der Ukraine übte auch Kritik an der Nato, da das Bündnis die Errichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine bislang ablehnt. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg begründet diese Haltung mit der Gefahr eines viel größeren Krieges in Europa, der mehr Länder betroffen würde. Laut Poroschenko bedrohen die russischen Angriffe auch schon ohne die Errichtung einer Flugverbotszone weitere Staaten. „Jens Stoltenberg ist ein Freund von mir, aber er versteht die Situation einfach falsch“, führte Poroschenko an. Hier verwies der ehemalige ukrainische Präsident auf russische Angriffe auf den Atomreaktor Saporischschja: „Nuklearer Terrorismus respektiert keine Landesgrenzen.“

Zwar sprach Poroschenko zuvor von Fehlern europäischer Politiker, doch in seinen Worten war auch Lob für Altkanzlerin Angela Merkel dabei. Deutschlands Rolle unter ihr sei „sehr effektive Diplomatie“ gewesen. „Sie war eine richtige Gegnerin Putins und die wahrhaftige Patin des Friedens vor 2014“, unterstrich der Ex-Präsident. Merkel habe Putin immer zu Verhandlungen gezwungen, bemerkte er.

Poroschenko konterte außerdem die im Hintergrund der Ukraine-Krise von Putin häufig genutzten Worte „Entmilitarisierung“ und „Entnazifizierung“. Putin wolle etwa eine Entmilitarisierung der Ukraine, doch was man wirklich brauche, sei eine „Entputinisierung“ der Welt - ein Begriff, von dem ukrainische Diplomaten wie Außenminister Dmitro Kuleba und ukrainische Menschenrechtler häufig Gebrauch machen. „Kein Land der Welt kann noch mit Putins Stil umgehen“, bemerkte der Ex-Präsident der Ukraine hierzu. Daneben signalisierte er, dass man auf die Forderungen von Putin nicht eingehen sollte. Wäre er heute immer noch ukrainischer Staatschef, so würde seine Antwort auf Putins Forderungen die gleiche wie die von US-Präsident Joe Biden lauten, sagte Poroschenko: „Wer ist dieser verdammte Killer?“ (bb)