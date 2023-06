Prigoschins Deal mit Lukaschenko: Details aus dem Telefonat enthüllt

Von: Andreas Apetz

Lukaschenko (l.) diente als Vermittler zwischen Russlands Präsident Putin und dem Wagner-Boss Prigoschin (r.)

Belarus Machthaber Lukaschenko spricht nach dem Putschversuch in Russland über seine Rolle als Vermittler zwischen Putin und Prigoschin.

Minsk – Nach dem versuchten Putsch des Wagner-Boss Jewgeni Prigoschin am 24. Juni bleibt Russlands Lage weiterhin komplex. Der Aufstand des russischen Söldnerchefs hat nach Einschätzung der EU „Risse“ im Machtgefüge von Präsident Wladimir Putin deutlich gemacht. Der Disput zwischen Prigoschin und Putin scheint nur Verlierer zu kennen. Doch ein Dritter inszeniert sich im Nachhinein als heilsbringender Vermittler: der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko. Er schilderte nun die Gespräche zwischen den beiden russischen Staatsmännern am vergangenen Wochenende.

Lukaschenko schildert Verhandlungen zwischen Putin und Wagner-Boss

Kremlchef Putin soll nach Darstellung des belarussischen Machthabers während des Aufstandes der Wagner-Söldner zunächst auf eine gewaltsame Lösung gesetzt haben. Laut Lukaschenko habe Putin ihn am Samstagvormittag angerufen und ihm die Lage geschildert. Er habe verstanden, dass im Kreml bereits die harte Entscheidung getroffen worden sei, die Wagner-Leute „kaltzumachen“, berichtete Lukaschenko der belarussischen Nachrichtenagentur Belta. Daraufhin habe er sich sofort mit Prigoschin telefonisch verbinden lassen.

„Die erste Runde haben wir 30 Minuten lang nur mit Schimpfwörtern aufeinander eingeredet“, so Lukaschenko weiter. Insgesamt sei die Konversation zwischen Prigoschin und Lukaschenko „sehr schwierig“ verlaufen, berichtete der belarussische Propagandist und Lukaschenko-Freund Wadim Gigin gegenüber Belta. „Die beiden warfen sich ohne viel Aufhebens derart vulgäre Dinge an den Kopf, dass es jede Mutter zum Weinen gebracht hätte.“

Prigoschin sei „euphorisch“ gewesen. Er habe ein Gespräch mit Putin sowie die Herausgabe von Verteidigungsminister Sergei Schoigu und Oberbefehlshaber Waleri Gerassimow verlangt und mit dem Marsch auf Moskau gedroht. Lukaschenkos Antwort: „Auf halbem Weg dorthin werden sie dich zerquetschen wie eine Wanze.“ Ob das Gespräch mit Lukaschenko der ausschlaggebende Faktor für den Rückzug Prigoschins von Einheiten war, bleibt offen. In einer Pressemeldung der russischen Nachrichtenagentur Tass betonte der Kreml, dass man Lukaschenkos Vermittlungen sehr zu schätzen wisse.

Russland nun Pulverfass? Lukaschenko warnt vor Zusammenbruch

Der Ablauf der Verhandlungen sei bezeichnend für die derzeitige Hilflosigkeit des russischen Präsidenten. Wie die Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) in einer Analyse schreibt, sei es „demütigend“ für Russland, dass es einen Vermittler brauche, um mit einem früheren Freund zu verhandeln. „Für Putin war das eine Niederlage, weil es gezeigt hat, wie schwach sein System inzwischen ist und wie leicht es ist, ihn herauszufordern“, sagte der frühere belarussische Diplomat und Politikanalyst Pawel Slunkin bei der New York Times.

Die Situation, in der sich Russland nun befindet, ist äußerst instabil. Nach Einschätzung des ISW handle es sich bei dem ausgehandelten Abkommen zwischen Putin und Prigoschin nur um eine kurzfristige und keine langfristige Lösung. Lukaschenko warnte am Dienstag (27. Juni) vor dem Zusammenbruch Russlands. „Wenn Russland zusammenbricht, werden wir unter den Trümmern zurückbleiben, wir werden alle sterben“, so der Staatschef. Während des Wagner-Aufstandes in Russland habe er seine Streitkräfte sofort „in volle Gefechtsbereitschaft“ gebracht.

Prigoschin befindet sich in Belarus

Der Konflikt zwischen Prigoschin und Putin löste sich am Samstag, nachdem der Wagner-Chef den Vormarsch seiner Privatarmee auf Moskau abgebrochen hatte. In einem angeblichen Abkommen zwischen beiden Seiten wurde Prigoschin und seinen Soldaten Straffreiheit zugesichert. Wie Lukaschenko bestätigte, befindet sich Prigoschin zu seinem eigenen Schutz derzeit in Belarus. Seinen Kämpfern steht es frei, in ihr Lager zurückzukehren. Wer nicht am Aufstand teilgenommen habe, könne Verträge mit dem russischen Verteidigungsministerium unterzeichnen. (aa/dpa)