Steile Experten-These: Verrät Putin selbst mit seiner Körpersprache „Lügen“?

Von: Linus Prien

Ein Körpersprache-Experte analysiert Wladimir Putins Mimik und Gestik in einer Fernsehansprache: Wenn der russische Staatschef lügt, könne man dies sehen.

Moskau - In einer Ansprache an seine Landsleute liefert Wladimir Putin Vorwände für den Einmarsch in die Ukraine - und verrät sich dabei nach Ansicht eines Experten selbst. Der Körpersprache-Experte Michael Ehlers erklärte dem Sender n-tv, woran man seiner Ansicht nach erkennen kann, dass der russische Präsident lügt.

Ukraine-Krieg: Die Ukraine wolle angeblich Atomwaffen

In seiner Rede erklärte Putin, die Ukraine strebe danach, Atomwaffen zu erlangen. Bei diesen Worten zuckte er mit der Schulter. Es handle sich um eine sogenannte „Microexpression“ oder einen „Mikroausdruck“, erläuterte Ehlers. Während man lügt, bemerke man selbst derartige Gesten nicht, ansonsten könne man sie kontrollieren.

Eine weitere Behauptung aus Putins Ansprache: Die Ukraine versuche eine größere Waffenmacht aufzubauen. Während dieser Behauptung schüttelte der russische Präsident mit dem Kopf. Der Experte analysierte: Zur Aussage hätte es eigentlich gepasst zu nicken. Dass Putin jedoch mit dem Kopf schüttelt, spreche dafür, dass er lüge und ihm dies bewusst sei.

Wladimir Putin: Eiserne Miene dank Botox?

Wladimir Putin ist 69 Jahre alt. Dennoch müsse er jung, stark und vital wirken. Ehlers schätzt es aus diesem Grund für wahrscheinlich ein, dass sich der Präsident Russlands Botox hat spritzen lassen. Dafür spreche auch Putins KGB-Vergangenheit. Für KGB-Agenten sei völlig klar, dass die Mimik viel verraten kann. Botox-Injektionen ins Gesicht könnten dem vorbeugen. Das habe jedoch einen Nachteil: Das Nervengift könne tatsächlich nicht nur dazu führen, dass Emotionen äußerlich verborgen bleiben. Menschen, die mit Botox behandelt wurden, verspürten gewisse Emotionen, wie Freude zum Teil nicht mehr, lautete Ehlers‘ These.

Putin wende aber noch einen weiteren KGB-Trick an: Er halte häufig mindestens eine Hand auf dem Tisch. Dem Experten zufolge kann man sich Sicherheit geben, indem man Hände leicht auf eine Oberfläche drückt. Vor allem aber könne man so besser seine Körpersprache kontrollieren. (lp)