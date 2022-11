Dreimal so viel Geld für Rüstung wie Putin – und trotzdem keine Sicherheit? EU vor großen Aufgaben

Der EU-Außen- und Sicherheitsbeauftragte Josep Borrell. © Uncredited/AP/dpa

Die EU steht trotz hohen Ausgaben vor einem Militär-Problem. Ausrichtung und gemeinsame Einsatztruppe: Die Mitgliedstaaten sind sich in vielerlei Hinsicht uneins.

Brüssel – Europa tut zu wenig und zu spät: So heißt es immer wieder in Brüssel, wenn von der Verteidigungsfähigkeit und „strategischen Souveränität Europas“ die Rede ist, die die Bundesregierung laut Koalitionsvertrag verbessern will. Ein „Weckruf“ sollten der eskalierte Ukraine-Konflikt und die veränderte politische Lage in den USA nach den Zwischenwahlen sein, sagen Politiker wie Experten. Und das nicht nur, weil Donald Trump es bei der nächsten Präsidentenwahl noch einmal wissen will.

„Wir müssen für den Krieg von morgen einsatzbereit sein, nicht für den von gestern“, mahnte der EU-Außen- und Sicherheitsbeauftragte Josep Borrell nach einem Verteidigungsministertreffen in Brüssel diese Woche. Denn so abhängig Europa von russischem Gas war, so abhängig ist es militärisch von den Vereinigten Staaten. „Wir müssen für die USA attraktive Partner sein und nicht hilfsbedürftige“, sagt der CDU-Europaabgeordnete Michael Gahler.

Verteidigungsausgaben der EU: „Wir verschwenden Geld“

Ein Problem stellt die Rüstungskooperation dar: Mindestens 35 Prozent ihrer Verteidigungsausgaben will die Europäische Union in gemeinsame Rüstungsprojekte investieren. Derzeit sind es laut Borrell mit 18 Prozent nur rund die Hälfte. „Das ist zu wenig“, kritisiert der Sicherheitsbeauftragte.

„Die EU-Staaten geben mehr als dreimal so viel für ihre Verteidigung aus wie Russland. (...) Mehr Geld bringt aber nicht automatisch mehr Sicherheit“

„Wir verschwenden Geld“, klagt der Europaparlamentarier Joachim Schuster (SPD). „Die EU-Staaten geben mehr als dreimal so viel für ihre Verteidigung aus wie Russland“, betont er. „Mehr Geld bringt aber nicht automatisch mehr Sicherheit.“ Es gebe zu viel EU-Kleinstaaterei unter Rücksichtnahme auf die nationalen Rüstungsindustrien und zu viel Bürokratie, heißt es in Brüssel. Ähnliches drohe beim Sondervermögen für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro, fürchtet CDU-Mann Gahler.

Verteidigungsausgaben der EU: „Riesige Kluft zwischen den Ansprüchen der EU und der Wirklichkeit“

Ein zweites Beispiel ist die geplante „Schnelle Eingreiftruppe“: Ab 2025 will die EU bis zu 5000 Soldaten für Kriseneinsätze bereit halten. Viel zu wenige, sagen Kritiker. Diese Truppe müsse dann aber mindestens „mit dem besten Gerät ausgestattet werden“, fordert Gahler. Entscheidungen stehen noch aus.

Auch strategisch hapert es bei den Europäern: „Es gibt eine riesige Kluft zwischen den geopolitischen Ansprüchen der EU und der Wirklichkeit“, sagt die Außenexpertin der Brüsseler Denkfabrik European Policy Center (EPC), Marta Mucznik. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte vor drei Jahren in ihrer ersten Grundsatzrede angekündigt, die EU müsse „die Sprache der Macht“ lernen.

Geopolitische Lage der EU: Mitgliedsstaaten uneins über Ziele

Davon sei bisher wenig zu spüren, sagt die EPC-Expertin. Ungeklärt ist der Grundsatzstreit, wohin die EU genau will: Vor allem die Baltenstaaten und Polen halten die USA und die Nato als Sicherheits-Garanten für unverzichtbar. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dringt dagegen auf eine „strategische Autonomie“ der Europäer. Beide Seiten begründen dies mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

„Die Europäer müssen sich selbst um die Krisen in ihrer Nachbarschaft kümmern“, sagt Mucznik. Denn die USA blickten auch unter Präsident Joe Biden zunehmend auf den Konkurrenten China und den indopazifischen Raum. In Washington werde zudem die Frage immer lauter: „Warum sind die reichen Europäer eigentlich so abhängig von uns?“, sagt die Außenexpertin. (AFP)