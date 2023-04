Einblick in Putins Ukraine-Taktik samt SBU-Doppelagenten: „Das Netzwerk ist viel größer“

Von: Bona Hyun

Ukraine-Krieg: Verhalfen SBU-Doppelagenten Putin bei der Invasion? © Denis Sinyakov/dpa/ZUMA Wire/imago (montage)

Verhalfen hochrangige Sicherheitsoffiziere Putin zur Invasion? Kiew entlarvt mehr Doppelagenten – es handele sich aber nur um die „Spitze des Eisbergs.“

Kiew – In der Ukraine häufen sich schwere Spionagefälle im Zuge des Kriegs. Der Verdacht wird immer stärker, dass aus den eigenen Kreisen Doppelagenten zugunsten von Wladimir Putin operieren. Hochrangige Verräter sollen laut Angaben aus Kiew Grundlage für die russische Invasion im vergangenen Jahr geschaffen haben, indem sie den feindlichen Kräften bei der Einnahme der südlichen Stadt Cherson und des Kernkraftwerks Tschernobyl im Norden verholfen hätten. Die Ukraine will deshalb härter durchgreifen.

Ukraine entlarvt immer mehr pro-Putin Doppelagenten: „Nur Spitze des Eisbergs“

Der russische Geheimdienst FSB habe sowohl den ukrainischen Sicherheitsdienst SBU als auch die lokale Regierung durchdrungen und setze flüchtige prorussische Beamte aus der Ukraine ein, die nach dem Maidan-Aufstand im Jahr 2014 flohen. Die Doppelagenten aus der Ukraine hätten so im Auftrag des FSB Kiew von „innen heraus“ geschwächt.

Das berichtete laut dem US-Magazin Politico die Sprecherin des staatlichen ukrainischen Ermittlungsbüros, Tetiana Sapian. Sapian betonte demnach, das sei womöglich nur die Spitze des Eisbergs. „Das Netzwerk ist viel größer“, zitierte Politico Sapian über Putins Doppelagenten. Die Ukraine habe Ermittlungen gegen mehrere Verdächtige aufgenommen. Nicht selten handelt es sich um hochrangige Sicherheitsoffiziere.

Putin und FSB setzten wohl SBU-Doppelagenten im Krieg gegen die Ukraine ein

So ermittelte bis vor kurzem das staatliche Untersuchungsamt der Ukraine mit dem SBU gegen Oleh Kulinich, den ehemaligen Leiter der Krim-Abteilung des SBU in Cherson. Die Strafverfolgungsbehörden verdächtigten Kulinich, als FSB-Maulwurf zu arbeiten, der sich unter anderem mithilfe flüchtiger prorussischer Beamter in die Ukraine eingeschleust hatte.

Kulinich habe laut Sapian in den ersten Stunden der russischen Invasion absichtlich alle Versuche blockiert, die Führung über die tatsächliche Lage in der Region Cherson zu informieren. Zudem habe er keine Maßnahmen zum Schutz der Souveränität der Ukraine ergriffen und seinen Posten verlassen, um am 24. Februar nach Kiew zu reisen. Kulinich wurde im Juli letzten Jahres verhaftet und wegen Hochverrats angeklagt. Wird er vom Gericht für schuldig befunden, droht ihm eine lebenslange Haftstrafe.

Putins Spione arbeiten für den ukrainischen Sicherheitsdienst – verhalfen sie ihm zur Invasion?

Der ukrainische Sicherheitsdienst hatte sich in der Vergangenheit häufiger besorgt gezeigt aufgrund der Kreml-Nähe einiger Mitarbeiter. Mehr als 60 Mitglieder des SBU und der Generalstaatsanwaltschaft blieben laut dem Guardian in den russisch besetzten Gebieten und hatten mit Putins Streitkräften kooperiert.

Der größte Angriff auf eine Militäranlage in der Nähe von Lwiw in der Westukraine im vergangenen Jahr sei ebenfalls von einem 77-jährigen ehemaligen SBU-Agenten ermöglicht worden, der die Koordinaten weitergegeben hatte. Das gab der frühere Vize-Vorsitzende des Sicherheitsdienstes der Ukraine, Viktor Yahun an. Einige der SBU Mitarbeiter werden laut Yahun erpresst, für den Kreml zu arbeiten, während andere sich einfach „als Russen wahrnehmen.“

Putins Spione vermehren sich auch in Deutschland – Bund wappnet sich vor Sabotageakten

Auch in Deutschland sollen sich Putins Spione vermehren, die sich als Diplomaten ausgeben. Diese Personen hätten den „Vorteil, dass sie strafrechtliche Immunität genießen“, zitierte die Tagesschau Maik Pawlowsky, der beim Verfassungsschutz die Spionageabwehr leitet. „Sie können in Deutschland spionieren, aber der Staat kann diese Personen nicht strafrechtlich verfolgen. Wenn man sie auf frischer Tat ertappt, besteht nur die Möglichkeit, sie des Landes zu verweisen.“ Das Verteidigungsministerium will sich deshalb künftig stärker auf gezielte Sabotageakte auf Deutschland vorbereiten. (bohy)