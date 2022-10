Putin feuert Kommandeur – „Wagner“-Chef wollte ihn „mit Maschinengewehr und barfuß“ an die Front schicken

Von: Linus Prien

Teilen

Der russische General Alexander Lapin vor dem Ukraine-Krieg. © IMAGO/Yegor Aleyev

Ein weiterer General Putins wurde wohl entlassen. Alexander Lapin war im Ukraine-Krieg und in Syrien aktiv und wurde zuvor scharf von Ramsan Kadyrow und Jewgeni Prigoshin kritisiert.

Moskau - In der militärischen Führungsriege Russlands scheint es wieder gekracht zu haben. Medienberichten zufolge ist der Kommandeur des zentralen russischen Militärbezirks, Alexander Lapin, abgesetzt worden. Das berichtete mitunter die Publikation Moscow Times. Lapin war zuvor von mehreren einflussreichen Militärs kritisiert worden. Der wohl in Ungnade gefallene General war bereits in Syrien aktiv und wurde von einem Bekannten als ein „unprätentiöser und exekutiver“ Menschen, der „nicht nur Befehle befolgt, sondern Spaß daran hat“, beschrieben.

Ukraine-Krieg: Dekorierter General von Putin entlassen

Lapin war Chef des größten der fünf russischen Militärbezirke. Des Weiteren führte er im eskalierten Ukraine-Konflikt das „Kommando Mitte“. Truppen unter seiner Führung waren maßgeblich an der Offensive in Luhansk beteiligt, wie t-online berichtete. Er selber sei ein Mal an der Front gewesen, um Orden zu verleihen. Für sein Handeln erhielt Lapin den Orden „Held der Russischen Föderation“. Über den Aufenthaltsort des russischen Militärs ist gegenwärtig nichts bekannt. Einige Medien spekulierten, dass er sich um Urlaub befinde. Eine offizielle Adressierung durch den Kreml hat es jedoch noch nicht gegeben.

Ukraine-Krieg: Russischer Top-Militär wurde aus der Führungsriege kritisiert

Der tschetschenische Putin-Vertraute Ramsan Kadyrow und der Wagner-Gründer Jewgeni Prigoshin haben Lapin in der Vergangenheit wiederholt kritisiert. Seine mutmaßliche Entlassung könnte auch damit zusammenhängen, dass die beiden erstgenannten derzeitig viel Vertrauen vom Kreml-Führer Wladimir Putin genießen.

Ramsan Kadyrow hatte seine Degradierung zu einem normalen Soldaten gefordert. Die Missgunst mancher russischen Top-Militärs erntete Lapin in der Folge des Rückzugs der russischen Truppen aus dem ukrainischen Lyman. Er hatte die Einheiten kommandiert. Prigoshin forderte, Lapin „mit einem Maschinengewehr und barfuß“ an die Front zu schicken. (lp)