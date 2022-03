Russischer Top-General festgenommen? Putin greift nun offenbar gegen das eigene Militär durch

Von: Linus Prien

Unabhängige Quellen berichten von der Verhaftung eines russischen Top-Generals. Mittwoch hielt Putin eine Rede über die „Selbstreinigung Russlands.“

Moskau - Berichten zufolge hat Wladimir Putin einen seiner Topgeneräle, Roman Gawrilow, verhaften lassen. Der Ukraine-Konflikt verlief bisher nicht nach den Vorstellungen des Kremls. Russische Truppen in der Ukraine machten nicht die Fortschritte, mit denen man gerechnet hatte und mussten hohe Opferzahlen beklagen. Jetzt scheinen die ersten Militärs in Moskau den Preis dafür zahlen zu müssen. Der Journalist Christo Grozev hatte auf Twitter über die Lage berichtet. Grozev ist Investigativjournalist beim internationalen Recherchenetzwerk Bellingcat.

Ukraine-Krieg: Wurde Putins General verhaftet?

Laut Grozev bestätigten drei unabhängige Quellen die Verhaftung des Generals durch den russischen Geheimdienst. Roman Gawrilow war Vize-Chef der Nationalgarde Russlands. Seine Einheiten haben starke Verluste in der Ukraine erlitten.

Im Messengerdienst Telegram dementierte ein russischer Duma-Abgeordneter die Nachricht. Er habe mit Roman Gawrilow sprechen können. Das russische Staatsfernsehen sprach wiederum von einer Entlassung des Generals. Eine offizielle Bestätigung der Festnahme liegt bis jetzt nicht vor.

Grozev waren nach eigenen Angaben zwei verschiedene Erklärung mitgeteilt worden. Die erste laute, dass Gawrilow geheime Militärinformationen weitergegeben habe, was zum Tod russischer Soldaten geführt habe. Der anderen Erklärung zufolge hatte der ehemalige General zu viel Benzin verschwendet. Was letzten Endes der Grund für das Verschwinden des russischen Generals war, sei unklar, so Grozev. Der Journalist interpretierte die Lage jedoch in einer Hinsicht eindeutig: Putin wisse, wie schlecht sein Krieg laufe und tausche nun während des Krieges hohe Militärs aus. Damit habe Putin „ein Tabu im Krieg gebrochen“.

Ukraine-Krieg: Hat Putin seine Säuberungsaktion gestartet?

Gawrilows Verschwinden folgte jedoch direkt auf eine Rede des russischen Präsidenten, in der er „unpatriotischen Russen“ drohte: „Jedes Volk, das russische Volk ganz besonders, wird immer in der Lage sein, das Gesindel und die Verräter zu erkennen und sie auszuspucken, wie man eine Fliege ausspuckt, die einem in den Mund geflogen ist. Ich bin sicher, dass eine solche echte und notwendige Selbstreinigung der Gesellschaft unser Land nur stärken wird.“ Gawrilow könnte also durchaus einer der ersten aus Putins engeren Kreis sein, der der „Selbstreinigung der Gesellschaft“ zum Opfer fiel. (lp)

Wladimir Putin hält eine Rede © Alexey Vitvitsky via www.imago-images.de