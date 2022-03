Spekulationen aus Moskau: Wurde sogar der Kreml von Putins Invasions-Plänen überrumpelt?

Von: Max Darga

Russlands Präsident Wladimir Putin © picture alliance/dpa/Pool Sputnik Kremlin/AP | Alexei Nikolsky

Ein russisches Medium berichtet inmitten des Ukraine-Kriegs, dass wohl auch in der russischen Regierung viele nicht von Putins Plänen wussten.

Russland - Womöglich haben nur wenige Mitglieder der russischen Regierung von Wladimir Putins Kriegsplänen im Ukraine-Konflikt* gewusst. Die russische Nachrichtenseite Agentstvo mutmaßt unter Berufung auf regierungsnahe Quellen, dies sei der Grund für Russlands schlechte Vorbereitung auf die Sanktionen des Westens. Agentstvo veröffentlicht nach eigenen Angaben Inhalte von „Reportern und Enthüllungsjournalisten“. Unter anderem die Bild griff den Bericht auf.

Agentstvos Quellen sollen dem Finanz- und Wirtschaftsblock des Kabinetts nahestehen. In dem Beitrag vom 2. März heißt es, dass „viele hochrangige Beamte, Kabinettsmitglieder und Leiter großer staatlicher Unternehmen“ von Wladimir Putins* Entscheidung für die Ukraine-Invasion nichts wussten. Einige habe die Nachricht regelrecht schockiert.

Russland im Ukraine-Krieg hart von SWIFT-Sanktionen getroffen

Besonders die Geschwindigkeit harter internationale Sanktionen* - wie ein Ausschluss vom Zahlungssystem SWIFT - habe Teile der Regierung überrumpelt. Die Anerkennung der Unabhängigkeit der Luhansk und der Donezk seien vorbereitet und in diesem Zuge auch Sanktionen erwartet worden, gab laut Bericht eine regierungsnahe Quelle an. Mit den schwerwiegenderen Sanktionen als Reaktion auf Putins fortdauernden Einmarsch in die Ukraine habe man aber nicht gerechnet.

Vorbereitungen auf mildere Strafmaßnahmen liefen dem Bericht zufolge seit Beginn des Jahres. Große Unternehmen sollen Stresstests durchgeführt haben - aber letztlich nicht in ausreichendem Maße.

Ukraine-Pläne anscheinend bereits 2014 auf dem Tisch - damals aber nicht möglich

Weiter heißt es bei Agentstvo, schon 2014 habe es Pläne im Kreml gegeben, die Regionen Donezk, Luhansk und Charkiw an Russland* zu binden. Der Artikel bezieht sich auf die angebliche Aussage eines ehemaligen Regierungsbeamten. Die russische Wirtschaft sei damals den Berechnungen der Regierung nach aber nicht stark genug gewesen.

Die Stimmung unter den Beamten des Kreml sei schlecht, heißt es unter Berufung auf eine der Präsidialverwaltung nahestehende Quelle. Ein Rücktritt komme für sie aber nicht in Frage - denn ein solcher gelte als Verrat. (mda) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.