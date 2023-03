Neue Putin-Strategie? Gerüchte über Kommandowechsel und Wagner-Comeback

Von: Bedrettin Bölükbasi

Russische Niederlagen im Ukraine-Krieg bleiben für Kommandeure nicht ohne Folgen. Gerüchte über neue Entlassungen in Putins Militär machen die Runde.

München – Bei blutigen Zusammenstößen im Ukraine-Krieg erleiden die Truppen von Kreml-Chef Wladimir Putin schwere Verluste. Für die militärische Führung und Kommandeure der einzelnen Kampfgruppen bringen die Fehlschläge Konsequenzen mit sich. So wurden bis hin zur Spitze der sogenannten „militärischen Spezialoperation“ bereits mehrmals Kommandeure ausgetauscht. Gerüchten zufolge könnten nun neue Wechsel anstehen.

Ukraine-Krieg: Neue Entlassungen in Putins Armee nach schweren Verlusten?

Laut der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) spekulieren russische Militärblogger aktuell über die angebliche Entlassung von Generaloberst Rustam Muradow, der im Oktober 2022 zum Kommandeur des östlichen Militärdistrikts von Russland ernannt worden war. Der Kommandeur soll innerhalb der vergangenen fünf Monate „desaströse Offensivoperation“ im Westen von Donezk durchgeführt haben, schrieb das ISW in einem Bericht vom Montag (27. März) unter Berufung auf die Gerüchte in der russischen Militärblogger-Szene.

Muradow befinde sich gerade „im Urlaub“, schrieb demnach ein Blogger und ergänzte, dass dies gleichbedeutend mit einer Entlassung sei. Andere Militärblogger hingegen interessierten sich wohl weniger für den russischen Generaloberst, sondern sorgten sich vielmehr darum, wer ihn nun ersetzen werde. Offenbar sollen Muradows Truppen bei Angriffen in Donezk im Oktober und November 2022 massive Verluste erlitten haben. Zudem soll er auch hinter fehlgeschlagenen Angriffen zur Eroberung der Stadt Wuhledar stecken.

Muradow hat es wohl geschafft, sich beim russischen Verteidigungsministerium unbeliebt zu machen. Unter Berufung auf interne Quellen schrieb die russische Investigativzeitung Vazhnye Istorii, das Ministerium in Moskau halte den Generaloberst für „ungeschickt“. Immerhin sei etwa das Bataillon „Alga“ aus der autonomen Republik Tatarstan unter Muradows Kommando nahezu komplett ausgelöscht worden. Dem ISW zufolge könnte außerdem auch der Kommandeur des westlichen Militärdistrikts, Yevgeny Nikiforow, von einer möglichen Entlassung betroffen sein.

Ukraine-Krieg: Moskau schickt offenbar erfahrene Wagner-Soldaten nach Bachmut

Während erfolglose Kommandeure der russischen Armee mit Entlassungen bestraft werden, unternimmt die russische Militärführung offenbar verzweifelt neue Schritte, um in der schwer umkämpften Stadt Bachmut endlich einen nennenswerten Durchbruch schaffen zu können. Bislang ist nur von begrenzten taktischen Erfolgen die Rede. Die amerikanische Denkfabrik berichtete jetzt, in der Nähe der Stadt würden erfahrene Kämpfer der Wagner-Söldnertruppe auftauchen.

Derzeit seien die erfahrenen Wagner-Einheiten über die gesamte Front verteilt, teilte das ISW mit. Demzufolge könnte sich die russische Militärführung allerdings dazu entschieden haben, ein Teil dieser Truppen nach Bachmut zu verlegen, um die pro-russischen Milizen der sogenannten „Volksrepublik Donezk“ zu unterstützen. Hinter den begrenzten Gewinnen der russischen Seite im Verlauf der Woche könnten tatsächlich diese Wagner-Gruppen stecken, so die Einschätzung der Denkfabrik. (bb)