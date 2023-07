„Putin ist noch nicht fertig mit ihm“: US-Diplomat rechnet mit Vergeltung an Prigoschin

Ich weiß nicht ob Putin so schnell Vergeltung üben wird. Prigoschin könnte als langjähriger Koch von Putin und Insider einiges über Putin wissen, was die Öffentlichkeit nicht erfahren sollte und ihn damit erpressen. Dieses Wissen könnte er an dritte weitergeben und im Falle das ihm was passieren sollte, könnte da was an die Öffentlichkeit geraten ( muss ja nicht so sein). Aber so selbstsicher wie Prigoschin da Richtung Moskau maschiert ist könnte er gegen Putin noch ein paar Asse im Ärmel haben von denen kaum jemand weiß. Prigoschin könnte Putin sogar noch nützlich sein ( in Belarus, bei einem anderen Krisenherd auf der Welt wo es um Stimmenfang für Russland geht ( Mali, Sudan, Syrien wo auch immer es noch zu weiteren Konflikten kommt), da ziehen sich jetzt unsere Truppen zurück ( Mali).