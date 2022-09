Putin: Sägt Vertrauter schon an seinem Stuhl? „Sieht aus, als hätte er Blut geleckt“

Von: Marcus Giebel

Männer-Runde: Jewgeni Prigoschin (4. v. l.) sitzt mit mehreren Militärs zusammen - es ist eine Sequenz aus einem Video, das im Internet kursiert. © Twitter/@christogrozev

Während seiner Präsidentschaft hat sich Wladimir Putin bislang alle Gegner erfolgreich vom Hals gehalten. Stellt sich ihm bald ein langjähriger Verbündeter entgegen?

München - Wladimir Putin hat es als Präsident Russlands auf ganz eigene Art verstanden, seine Macht zu zementieren. Mit harter Hand. Wer sich öffentlich gegen den Kreml-Chef auflehnt, muss mit dem Äußersten rechnen. Sein bekanntester Kritiker Alexey Nawalny fristet sein Dasein in einem der am meisten gefürchteten Straflager des Landes. Viele andere Kreml-Gegner weilen sogar gar nicht mehr unter uns, bei ihrem Tod wurde meistens nachgeholfen.

Kurzum: Wer sich öffentlich mit Putin anlegt, scheint mit seinem Leben zu spielen. Bürger, die sich bei Protesten gegen den Ukraine-Krieg oder nun die ausgerufene Teilmobilmachung zeigen, werden wenig zimperlich aus dem Verkehr gezogen, haben vermutlich für lange Zeit ihre letzten Minuten auf freiem Fuß verbracht. Das Ziel dahinter sollte klar sein: Jeglichen Widerstand mundtot machen. So funktioniert das Prinzip Putin. Und so hat er sich binnen zwei Jahrzehnten in eine Position manövriert, die den 69-Jährigen offenbar nichts und niemanden mehr fürchten lässt.

Putin und der Ukraine-Krieg: Sitzt Kreml-Chef so fest im Sattel wie vor der Invasion?

Obwohl seit der Invasion in der Ukraine am 24. Februar militärisch und strategisch kaum etwas nach Plan zu laufen scheint, wirkt es, als sitze Putin noch ebenso fest im Sattel wie vor dem Angriffsbefehl. Wen müsste er schon fürchten?

Womöglich Jewgeni Prigoschin. Der Unternehmer zählt zwar zum Putin-Lager, doch genau deshalb könnte er gefährlich werden für den Präsidenten. Wie dieser aus St. Petersburg stammend, wurde Prigoschin als „Putins Koch“ bekannt. Er betreibt das einzige private Restaurant im Gebäude der Duma. Doch nicht nur in der Küche kennt er sich aus.

Prigoschin gilt als Finanzier der über Europa hinaus gefürchteten Söldner-Gruppe Wagner, die im Ukraine-Krieg an der Seite von Putins Truppen mitmischt und laut Redaktionsnetzwerk Deutschland rund 5000 aktive Kämpfer umfassen soll. Als Kommandeur fungiert Prigoschin. Für Aufsehen sorgte erst vor wenigen Tagen ein Video, dass mutmaßlich den Putin-Vertrauten zeigt, während er vor Gefangenen spricht und diese zu rekrutieren versucht.

Wurde als „Putins Koch“ bekannt: Jewgeni Prigoschin führt die Wagner-Söldner an. © IMAGO / ITAR-TASS

Putin und die Wagner-Söldner: Rekrutierungen im Gefängnis per Video dokumentiert

Darin sagt er, dieser Krieg sei komplizierter als der in Afghanistan oder der in Tschetschenien. Und: „Zu desertieren ist die erste Sünde. Niemand fällt zurück. Niemand zieht sich zurück. Niemand begibt sich in Kriegsgefangenschaft.“ Verpönt seien auch Alkohol und Drogen, wer sich ihm für ein halbes Jahr anschließe, werde diese Zeit durchgängig im Kriegsgebiet verbringen.

Allerdings betont er auch: „Plünderungen sind die dritte Sünde, einschließlich sexueller Kontakte zu einheimischen Frauen … Flora, Fauna, Männern … allem.“ Gesucht würden Männer zwischen 22 und 50 Jahren. Dann berichtet er von einem vorigen Einsatz, bei dem drei Gegner mit Messern getötet und sieben weitere verwundet worden seien. Einer der Getöteten habe 30 Jahre lang gedient. Soll wohl bedeuten: Vor den Wagnern-Söldnern sind alle Gegner gleich.

Prigoschin conta Putin? Video aus Gefängnis würde wohl eher Gefolgschaft unterstreichen

Seine Leute würden sehr gewissenhaft ausgewählt, so sei auch ein Lügendetektortest geplant. Als der Redner noch einmal auf das Verbot von Vergewaltigungen zu sprechen kommt, lässt er wissen: „Aber ich verstehe, dass Fehler passieren können.“

Prigoschins Unternehmen Konkord teilte laut der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti zu dem Video mit: „Wir können bestätigen, dass der Mann in dem Video Jewgeni Viktorowitsch verdammt ähnlich sieht.“ Raum für Spekulationen bleibt also.

Die NZZ verweist in einem Screenshot auf zwei „Held Russlands“-Orden, die an der Jacke des Mannes im Video prangen - diese wurden Prigoschin von Putin verliehen. Hier wird jedoch auch betont, der Auftritt im Gefängnis könne kaum ohne Auftrag des Kremls stattgefunden haben, weil nur der Präsident Häftlinge begnadigen kann.

Wagner-Kommandeur wird präsenter: Häftlinge können anscheinend auf Amnestie hoffen

Dazu passt auch die Information von Matthew Luxmoore vom Wall Street Journal, wonach der Mann im Video allen, die sich dem Kampf anschließen würden, eine Amnestie verspreche. Auch dies ginge nur auf Genehmigung von ganz oben.

Die Häftlinge hätten fünf Minuten Zeit gehabt, sich zu entscheiden. Und diese Sätze mit auf den Weg bekommen: „Ich nehme euch lebend mit. Aber ich werde nicht alle lebend zurückbringen.“ Bereits zuvor hatte es Gerüchte gegeben, Russland rekrutiere mittlerweile einen Teil seiner Truppen aus Gefängnissen - als Reaktion auf die vielen Gefallenen und Verwundeten an der Front.

Videos von Prigoschin: Botschaft in Richtung Putin und Kreml?

Für noch mehr Spekulationen rund um Prigoschin sorgt ein anderes Video. Dieses zeigt den Wagner-Kommandeur, wie er im Dunkeln einem Helikopter entsteigt und auf einen Autokonvoi zusteuert. In der nächsten Szene hält er offenbar eine Lagebesprechung mit Militärs ab.

Verwunderlich daran: Von Prigoschin gab es lange Zeit kaum aktuelles Material, der Söldner-Finanzier schien sich mehr im Hintergrund zu halten. Wittert er nun seine Chance, da Putins Überfall auf die Ukraine zu scheitern droht und der verkorkste Krieg womöglich das Ende von dessen Regentschaft einläuten könnte?

Muss er bald abdanken? Wladimir Putin könnte sich mit dem Ukraine-Krieg sein eigenes politisches Grab geschaufelt haben. © IMAGO / ZUMA Wire

Sägt Prigoschin an Putins Stuhl? „Sieht aus, als hätte er Blut geleckt“

Christo Grozev vom internationalen Recherchenetzwerk Bellingcat schrieb dazu: „Prigoschin veröffentlicht weiter Videos, die ihn in seiner Rolle als Oberbefehlshaber zeigen (in diesem Fall bei einem Meeting mit seinen Kommandeuren um 3 Uhr morgens). Wagner-Leute haben mir erzählt, sie würden ihn jederzeit gegenüber Putin vorziehen, und es sieht aus, als hätte er Blut geleckt.“

Eine Konfrontation der beiden Alpha-Tiere hält auch Anders Östlund für möglich. Der in Kiew lebende Schwede vom Center for European Politics Analysis (CEPA) meint, Prigoschin hätte seine Wagner-Söldner hinter sich, Putin die Nationalgarde. Es stelle sich, die Frage, auf welcher Seite Geheimdienst, Auslandsnachrichtendienst oder Militär-Nachrichtendienst dann stünden: „Das könnte ein interessantes Spiel werden, nach Russlands Niederlage in der Ukraine.“

So weit ist es noch lange nicht. Aber Putin musste im Laufe der Kampfhandlungen viele Rückschläge einstecken. Mehr, als er verkraften kann? Jedenfalls deutet einiges darauf hin, dass er sich nicht nur offenen Kreml-Gegnern stellen muss. Sein härtester Kontrahent im eigenen Land könnte lange hinter ihm gestanden haben. (mg)