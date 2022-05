Was plant Russland am 9. Mai? Ukraine fürchtet „Geschenk an Putin“ - Scholz schickt ihm Ansage aus Berlin

Von: Patrick Huljina

Der 9. Mai ist einer der wichtigsten Feiertage in Russland. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs steht der „Tag des Sieges“ besonders im Fokus.

Moskau - In Russland wird am 9. Mai traditionell der „Tag des Sieges“ gefeiert. Er ist einer der wichtigsten Feiertage im Land. Dabei wird an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg erinnert. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs gewinnt das historische Datum in diesem Jahr noch mehr an Bedeutung. Die Welt blickt nach Moskau. Wird Präsident Wladimir Putin bei der Militärparade auf dem Roten Platz für eine weitere Eskalation im Ukraine-Konflikt sorgen? Was plant Russland?

Ukraine-Krieg: 9. Mai in Russland - alle News zur Militärparade und Putin-Rede aktuell

Die Militärparade zum 9. Mai dürfte zu einer Art Machtdemonstration der russischen Armee werden. 11.000 Soldaten werden in Moskau aufmarschieren. Auch in vielen anderen Städten wird es am Montag Militärparaden geben. Hunderttausende patriotisch gestimmte Schaulustige werden erwartet.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums werden in Moskau unter anderem die in der Ukraine eingesetzten Iskander-Raketen zu sehen sein. Gezeigt werden auch Kampfpanzer wie der modernste Typ T-14, die Luftabwehrsysteme S-400, Buk-M3 und Tor-M2, Kampfroboter vom Typ Uran-9 und mit Atomsprengköpfen bestückbare Interkontinentalraketen. Bei einer Flugshow sollen Kampfjets, Langstreckenbomber und die als „Weltuntergangsflugzeug“ bekannte Iljuschin Il-80 zu sehen sein. Am Himmel über dem Roten Platz sollen außerdem acht russische Kampfflugzeuge den Buchstaben „Z“ formen, das Symbol für den Militäreinsatz in der Ukraine. Das „Z“ steht dabei für „Za Pobedu – Für den Sieg“.

Ukraine-Krieg: Putin-Rede bei Militärparade am 9. Mai erwartet

Kreml-Chef Putin wird eine mit Spannung erwartete Rede halten. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg zeigte sich der russische Präsident am Sonntag (8. Mai) siegessicher und zog Parallelen zum Zweiten Weltkrieg. „Wie 1945 wird der Sieg unser sein“, erklärte Putin. „Heute kämpfen unsere Soldaten wie ihre Vorfahren Schulter an Schulter für die Befreiung ihrer Heimat vom Nazidreck.“ Russland begründet seinen Angriffskrieg in der Ukraine mit der Absicht, das Nachbarland „demilitarisieren“ und „entnazifizieren“ zu wollen.

Wladimir Putin bei einer Rede in Moskau zum „Tag des Sieges“ im Jahr 2019. (Archivbild) © Alexander Zemlianichenko/dpa

Ukraine-Krieg: Was plant Putin am 9. Mai? Scholz-Klartext Richtung Kreml

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) betonte in seiner Fernsehansprache am Sonntagabend (8. Mai), er sei zutiefst überzeugt, dass Russland den Krieg nicht gewinnen werde. Die Ukraine werde bestehen. „Freiheit und Sicherheit werden siegen – so wie Freiheit und Sicherheit vor 77 Jahren über Unfreiheit, Gewalt und Diktatur triumphiert haben.“

In der Ukraine befürchtet man rund um den russischen Feiertag am 9. Mai verstärkte Angriffe. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte bereits am Freitag (6. Mai) in seiner Videoansprache vor Luftangriffen. „Ich bitte alle unsere Bürger – und gerade in diesen Tagen –, den Luftalarm nicht zu ignorieren“, sagte der Staatschef. „Bitte, das ist Ihr Leben, das Leben Ihrer Kinder.“ Auch der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, warnte vor „Raketenangriffen in allen Landesteilen“. Für die frontnahen Städte Odessa und Poltawa wurde eine Ausgangssperre angeordnet.

In Mariupol geht man davon aus, dass Russland noch vor der Militärparade das Stahlwerk einnehmen will. Die letzten dort verbliebenen Zivilisten wurden nach Angaben aus Kiew am Samstag aus dem Asow-Stahlwerk herausgeholt. Sollte das Stahlwerk fallen, hätten die Russen die strategisch wichtige Hafenstadt gänzlich eingenommen, was für Moskau ein wichtiger militärischer Erfolg wäre. „Der Feind versucht, den Verteidigern von Asow-Stahl den Rest zu geben, sie versuchen, das vor dem 9. Mai zu schaffen als Geschenk an Wladimir Putin“, sagte Oleksij Arestowytsch, Berater des ukrainischen Präsidenten.

Ukraine-Russland-Krieg: Generalmobilmachung am 9. Mai? Kreml weist Spekulationen zurück

Westliche Beobachter und Experten halten es zudem für möglich, dass Putin bei seiner Rede am 9. Mai der Ukraine offiziell den Krieg erklären könnte. Bislang spricht der Kreml von einer „militärischen Spezialoperation“. Eine offizielle Kriegserklärung würde etwa die Anordnung einer General- oder Teilmobilmachung in Russland möglich machen.

Dann könnte Moskau nicht nur Berufssoldaten, sondern auch Wehrdienstleistende in die Ukraine schicken. Der Kreml hat diese Spekulationen allerdings zuletzt als „Unsinn“ zurückgewiesen.

Ukraine-Krieg: Demos in Deutschland – Strack-Zimmermann „erwartet nicht mehr als sonst auch“

Auch hierzulande rechnen die Sicherheitsbehörden am 9. Mai mit verstärkten pro-russischen Demonstrationen und Aktivitäten. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) hat ein hartes Vorgehen der Polizei gegen eine Verherrlichung des Ukraine-Kriegs angekündigt. „Ich bin der Polizei sehr dankbar, dass sie am 8. und 9. Mai mit sehr starken Kräften im Einsatz ist, um Aktionen zu verhindern, die den russischen Angriffskrieg und die russischen Kriegsverbrechen verherrlichen“, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), rechnet mit keinen besonderen Vorkommnissen am 9. Mai. „Ich erwarte offen gestanden nicht mehr als sonst auch“, sagte sie im Interview mit n-tv. Sie empfehle, „nicht so sehr auf dieses Datum zu starren, in der Erwartung, da passiert jetzt was Schreckliches, was Ungewöhnliches.“ Bis auf die Militärparade in Moskau habe sie „keine Erwartungshaltung“, so Strack-Zimmermann. (ph mit dpa und afp)