„Putins Koch“ verkündet Einnahme von strategisch wichtiger Donbass-Stadt Soledar

Von: Andreas Schmid

Auch als „Putins Koch“ bekannt: Jewgeni Prigoschin (Archivbild von 2016) © ITAR-TASS/Imago

Russland verkündet die Einnahme Soledars, Kiew bereitet sich auf neue Angriffe aus Belarus vor. Alle Infos im News-Ticker.

Update vom 11. Januar, 6.19 Uhr: Im umkämpften Soledar halten sich wohl noch mehr als 500 Zivilisten auf. „Einige von ihnen würden die Stadt gerne sofort verlassen, das ist wegen der intensiven Kampfhandlungen zur Zeit nicht möglich“, sagte der ukrainische Militärverwalter der Region Donezk, Pawlo Kirilenko, im Fernsehen. „Solange es keinen sicheren Weg aus der Stadt gibt, gibt es keine Evakuierung.“

Strategisch wichtige Donbass-Stadt Soledar: „Putins Koch“ verkündet Einnahme

Update vom 10. Januar, 20.52 Uhr: Nach tagelangen schweren Kämpfen um die ostukrainische Stadt Soledar haben Angehörige der berüchtigten russischen Söldnertruppe Wagner die Eroberung des Ortes verkündet. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin teilte am Dienstagabend nach Angaben der russischen Staatsagentur Tass mit, dass Soledar erobert sei. Im Zentrum des Ortes sei noch eine Gruppe ukrainischer Soldaten eingekesselt. „Die Zahl der Kriegsgefangenen wird morgen mitgeteilt“, wurde Prigoschin zitiert.

Auf einem Telegram-Kanal der Wagner-Gruppe hieß es zudem, den eingekesselten ukrainischen Soldaten sei ein Ultimatum zur Kapitulation bis Mitternacht gestellt worden. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig geprüft werden. Von ukrainischer Seite gab es dazu zunächst keinen Kommentar.

Update vom 10. Januar, 22.10 Uhr: Soledar bleibt das Epizentrum im Ukraine-Krieg. Russische Truppen setzten nach Angaben aus Kiew ihre Sturmangriffe auf die Stadt Soledar im Osten der Ukraine fort. „Die schweren Kämpfe zur Verteidigung von Soledar dauern an“, teilte die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Abend auf Telegram mit. „Ohne Rücksicht auf seine Verluste greift der Feind weiterhin an.“ Das Vorfeld der ukrainischen Verteidigungslinien sei „mit Leichen der Angreifer übersät“.

Die regulären russischen Truppen werden auch von verschiedenen Söldner-Truppen unterstützt, darunter auch die berüchtigte Wagnergruppe. Diese veröffentlichte am Dienstag auf Telegram Videobilder, die angeblich aus dem Zentrum von Soledar stammen. Die wenig aussagekräftige Aufnahme, die zwei vermummte Soldaten vor einem beschädigten Verwaltungsgebäude zeigt, konnten nicht unabhängig bestätigt werden.

Ukraine bereitet sich auf möglichen Kiew-Angriff vor: Attacke aus Belarus?

Erstmeldung vom 10. Januar, 20 Uhr: Kiew – Das ukrainische Militär bereitet sich auf einen möglichen neuen Angriff russischer Bodentruppen in Richtung der Hauptstadt Kiew vor. Russische Soldaten sollen ausgerechnet aus Belarus gen Kiew ziehen. Zuletzt hatte es immer wieder Spekulationen um einen belarussischen Kriegseintritt gegeben. Belarus-Machthaber Alexander Lukaschenko traf sich dazu im Dezember mit seinem Vertrauten Wladimir Putin – dementierte allerdings etwaige Kriegspläne. Kiew wiederum bereitet sich nun genau auf einen solchen Angriff vor. Die Berichte erreichen die Weltgemeinschaft an dem Tag, als Außenministerin Annalena Baerbock überraschend in die Ostukraine reiste.

Es seien bereits Abwehrstellungen im Norden des Landes vorbereitet oder verstärkt worden, teilte am Dienstag der für die Verteidigung Kiews zuständige Generalleutnant Olexij Pawljuk mit. Um schnelle Panzervorstöße russischer Einheiten zu verhindern, seien an allen für Panzer zugänglichen Stellen größere Minenfelder angelegt worden. Wenn die Angreifer diese Sperren nicht überwinden könnten, sei es für die ukrainische Artillerie einfacher, die Truppenansammlungen zu zerschlagen.

Gleich zu Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar des Vorjahres haben die ukrainischen Streitkräfte einen Vorstoß russischer Truppen aus Belarus heraus auf Kiew abgeschlagen. Eine viele Kilometer lange russische Panzer- und Fahrzeugkolonne wurde in den dichten Wäldern nördlich von Kiew dezimiert und zum Rückzug gezwungen.

Russische Fortschritte im Donbass: Wagner-Söldner rücken in Soledar vor

Die ukrainische Führung befürchtet einen weiteren Angriff der russischen Armee, die seit einigen Wochen in Belarus stärkere Verbände entlang der Grenze zur Ukraine stationiert. Militärexperten halten die russischen Einheiten in Belarus noch nicht für stark genug, um einen derartigen Angriff zu starten. Dennoch binden sie ukrainische Truppen, die dadurch an anderen Frontabschnitten fehlen, etwa in der Donbass-Region Soledar nahe Bachmut.

Der britische Geheimdienst berichtete am Dienstag von russischen Zugewinnen in der Region. Reguläre russische Truppen und Wagner-Einheiten hätten in den vergangenen vier Tagen taktische Vorstöße gemacht. Sie kontrollierten wahrscheinlich den größten Teil des Ortes. Nach ukrainischen Angaben beschoss Russland die Stadt mittlerweile 86-mal, sie sei „praktisch zerstört“. Wagner-Kämpfer von Putin-Freund Jewgeni Prigoschin („Putins Koch“) versuchen seit Monaten vergeblich, die Stadt Bachmut einzunehmen. Nun könnten sie eine entscheidende Wende im Kampf um die strategisch wichtige Donbass-Stadt erzielen. (as)