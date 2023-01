Schlag gegen Putins Armee in der Neujahrsnacht: Viele russische Soldaten getötet

Von: Markus Hofstetter

Im Ukraine-Krieg müssen die russischen Streitkräfte hohe personelle Verluste verkraften, auch aus eigener Unfähigkeit. Nun ist der Ukraine offenbar ein neuer Schlag gelungen.

Moskau/Kiew - Im Ukraine-Krieg haben Kiews Soldaten in der Neujahrsnacht den Streitkräften Wladimir Putins offenbar einen schweren Schlag zugefügt. Ukrainischen Medienberichten und russischen Militärbloggern zufolge wurden in der Donbass-Stadt Makijiwka bei einem Raketenangriff auf ein Berufsschulgebäude, welches den Russen als Quartier dient, viele Soldaten getötet.

Ukrainischer Raketenangriff im Donbass: Russland spricht offiziell von 63 tote Soldaten

Über die Zahl der Opfer gibt es unterschiedliche Angaben. Ukrainischen Medien zufolge sollen bei dem Angriff 400 bis 600 russische Soldaten getötet worden sein. Ein ukrainischer Militärblogger schrieb laut Bild-Zeitung auf Telegram, dass es „zwischen 350 und 400“ Tote gebe, zudem 300 Verwundete. Unter den Toten sollen sich auch drei „hochrangige russische Kommandeure“ befinden. Russland selbst bestätigt einen Angriff in der Neujahrsnacht, spricht allerdings von nur von 63 toten Soldaten. Unabhängig lassen sich diese Angaben nicht prüfen.

In diesem Schulgebäude in der Donbass-Stadt Makijiwka sollen bei einem ukrainischen Angriff viel russische Soldaten getötet worden sein. © RIA Novosti/imago

Der Angriff auf Makijiwka soll sich am 1. Januar um Punkt 0:01 Uhr ereignet haben. Das berichten russische Blogger auf Telegram unter Berufung auf Zeugen. Die Raketen sollen von einem amerikanischen HIMARS-System abgefeuert worden sein. Obwohl sich das Schulgebäude in der Nähe der Frontlinie befand, ließen die russischen Kommandeure offenbar jede Vorsicht missen. Sie ließen es zu, dass sich die vielen Soldaten darin aufhielten, was die hohe Opferzahl erklärt.

Ukrainischer Raketenangriff im Donbass: Russische Blogger und Politiker beschweren sich über Unfähigkeit der Armee

Das Entsetzen über den Angriff ist in Russland groß. „Offensichtlich ist das Oberkommando immer noch nicht über die Fähigkeiten dieser Waffe informiert“, schreibt ein russischer Blogger. Er hoffe, dass die Verantwortlichen für die Entscheidung, diese Einrichtung zu nutzen, bestraft werden.

Auch russische Politiker reagieren auf die Verluste. Es sei „im zehnten Kriegsmonat gefährlich und kriminell, den Feind für einen Narren zu halten, der nichts sieht“, schreibt der russische Duma-Abgeordnete Andrej Medwedew am 1. Januar in seinem Telegram-Kanal. Die Unterbringung von Militärpersonal in Gebäuden anstelle von Unterkünften sei „eine direkte Hilfe für den Feind“. Man müsse aus der „Situation in Makijiwka die härtesten Konsequenzen ziehen“, so der Russen-Politiker.