Ukraine-Krieg: Ex-Oligarch nennt Angriff „enormen Fehler“ - „Wir gehen schnell auf Putins Ende zu“

Von: Marcus Giebel

Derzeit auf Kriegszug: Kreml-Chef Wladimir Putin hat den Ukraine-Krieg heraufbeschworen und sich damit offenbar deutlich verhoben. © MIKHAIL KLIMENTYEV/afp

Wladimir Putin will verzweifelt seine Macht ausweiten und sagt damit nicht nur der Ukraine den Kampf an. Der einstige Oligarch Michail Chodorkowskij ist sicher, dass er sich damit sein politisches Grab schaufelt.

München - Der russische Einmarsch in die Ukraine* führt es der Welt einmal mehr vor Augen: Krieg bringt in erster Linie Tod und Zerstörung. In der Folge enormes Leid für Millionen Menschen.

Im Fall des Ukraine-Kriegs ist all dies das Werk von Wladimir Putin*, der vor allem nichtsahnende Soldaten für seine selbsternannte Spezialoperation ins Nachbarland geschickt hat. Der Kreml-Chef ist das Gesicht der täglich neuen Gräueltaten, international hat er sich damit ins Abseits manövriert.

Putin und die Ukraine: „Angriff auf die Ukraine war ein enormer Fehler“

Auch in Russland, wo der 69-Jährige binnen zwei Jahrzehnten zum uneingeschränkten Herrscher aufstieg und niemandem mehr Rechenschaft schuldig zu sein scheint, könnte ihm ein schneller Sturz drohen. Das vermutet jedenfalls Michail Chodorkowskij.

Der mittlerweile in London lebende frühere Oligarch prognostiziert im SZ-Interview: „Ich denke, der Angriff auf die Ukraine war ein enormer Fehler. Wir gehen nun sehr schnell auf Putins Ende zu.“

Dabei stützt sich der 58-Jährige auf die russische Geschichte, in der verlorene Kriege die Machthaber stets in erhebliche Schwierigkeiten stürzten: „Russland* ist eine Diktatur, und wenn es dem Diktator nicht gelingt, die Bevölkerung von seinem Sieg im Ukraine-Krieg zu überzeugen, wird er innerhalb von zwei Jahren seine Macht verloren haben.“

Putins Ukraine-Krieg: „Wie alle Diktatoren mit der Zeit den Bezug zur Realität verloren“

Für Chodorkowskij selbst kam Putins Angriff auf die Ukraine nicht völlig überraschend, war aber „ein Schock für mich“. Ihn berührt die Entwicklung auch aus persönlichen Gründen, denn seine Vorfahren stammen aus der Ukraine*, als Kleinkind verbrachte er jeden Sommer bei der Urgroßmutter in Charkiw.

In seinen Augen habe Putin „wie alle Diktatoren mit der Zeit den Bezug zur Realität verloren“. Dazu beigetragen habe obendrein die Pandemie, in deren Folge der Kreis, in dem sich der Präsident bewegt, deutlich verkleinerte.

Putin greift die Ukraine an: „Er fürchtet sie als Beispiel für das russische Volk“

Vor allem war es offenbar die Furcht, die Putin zum Äußersten trieb, mutmaßt Chodorkowskij. Furcht vor Veränderung und seinem schwindenden Einfluss.

„Er fürchtet, und das fürchtet er wohl zu Recht, dass eine erfolgreiche Ukraine* ein Beispiel wäre für das russische Volk“, erklärt der Unternehmer: „Es ist eine Sache, wenn es demokratische Länder wie Deutschland* oder Großbritannien* gibt - die sind weit weg. Aber wenn ein Volk direkt an deiner Grenze viel besser lebt als du, ist das eine ganz andere Sache.“

Putin und sein Krieg: „Er sieht Amerikaner, Polen und Balten als Feinde und sagt, ich verteidige mich nur“

Hinzu komme, dass „Menschen mit einem Gott-Komplex“ gar nicht hinnehmen könnten, dass ihnen die Macht aus den Händen gleitet, sie an Ansehen in der Bevölkerung verlieren oder gar schuld an einer schwächelnden Wirtschaft sind. Deshalb sehe Putin es so: „Schuld sind seine Feinde. Die Amerikaner, die Polen, die Balten, sie mischen sich ein und stören seine Kreise: Sie wollen mich töten, sagt er, ich verteidige mich ja nur.“

Während die Nato für den Kreml-Chef quasi nicht existiere, weil sie nie gezeigt habe, „dass sie zu einer echten Kriegshandlung bereit wäre“, schaue er auf die Reaktion der USA*: „Wenn die Amerikaner Schwäche zeigen, wird Putin versuchen, Polen und das Baltikum zu bestrafen. Einfach nur, weil er es kann.“

Erwartet einen baldigen Sturz von Wladimir Putin: Michail Chodorkowskij verfolgt den russischen Angriff in der Ukraine aus seinem britischen Exil. © Michael Kappeler/dpa

Putins Krieg in der Ukraine: „Wenn Europa der Ukraine hilft, hilft es sich auch selber“

Auch deshalb ist Chodorkowskij überzeugt davon, dass in Kiew*, Charkiw oder Dnipro nicht nur die ukrainische Unabhängigkeit verteidigt wird: „Ich bin sicher, dass Europa, wenn es jetzt der Ukraine hilft, auch sich selber hilft, einen Krieg zu verhindern.“ Denn „wenn der Krieg weitergeht, wird er zu einer existenziellen Bedrohung der westlichen Demokratien“.

Die aktuellen Reaktionen des Westens hält der Kreml-Kritiker dabei für goldrichtig: „Ich sage jetzt: So viele finanzielle Sanktionen* wie möglich! Kein Sauerstoff für Putins Regime! Bis zum Ende des Krieges volle Blockade.“

Chodorkowskij will auch keine Bedenken gelten lassen, dass diese Schritte die russische Bevölkerung treffen würden: „Weil diese Probleme auf alle Fälle kleiner sind als jene der Menschen, die in Charkiw oder Kiew bombardiert werden.“

Putins Krieg in der Ukraine: „Macht alles, um das Funktionieren von Putins Staatsapparat zu erschweren“

Zugleich verweist er darauf, wie wichtig es sei, dass auch die Kriegsgegner in Russland aufstünden und ihre Stimme erheben würden. „Jeder Demonstrant, der in Russland verhaftet wird, beschäftigt auch einen Soldaten, der sonst in der Ukraine töten würde“, betont Chodorkowskij.

Er nennt aber noch weitere Beispiele, wie seine Landsleute Putin das Leben schwer machen können: „Außerdem rufen wir vom Antikriegskomitee die russische Bevölkerung auf: Leute, wenn ihr gegen den Krieg auftreten wollt, aber euch fürchtet, auf die Straße zu gehen, dann begeht Sabotage an eurem Arbeitsplatz. Geht nicht zur Arbeit! Macht vorsätzlich Fehler, liefert keine Waren aus, verliert Dokumente! Macht alles, um das Funktionieren von Putins Staatsapparat zu erschweren.“

Denn anders als mit Hilfe aus Putins eigenem Land heraus wird dieser Albtraum, in dem sich die Welt derzeit befindet, wohl kaum enden können. Auch Chodorkowskij will das alles noch gar nicht wahrhaben: „Für mich gab es nie einen Konflikt zwischen der Heimat meiner Vorfahren und meiner Heimat Russland. Deshalb war die Tatsache, dass meine eine Heimat die andere Heimat überfällt, ein solcher psychologischer Schock für mich. Ich weiß nicht, wie ich in dieser neuen Welt leben soll." (mg)