Will Russland noch 16.000 Quadratkilometer erobern? Putin-Sprecher sorgt mit Aussage für Aufsehen

Von: Patrick Peltz

Putins Sprecher sorgt mit einer widersprüchlichen Aussage für Aufsehen. Laut ihm will Russland noch 16.000 Quadratkilometer in Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson erobern.

Moskau – In einem Interview für eine Reportage der US-Zeitung New York Times äußerte sich der Kremlsprecher Dimitri Peskow zum Ukraine-Krieg. Es wurde erneut deutlich: Verhandlungen sind nicht in Sicht. „Wir werden die Operation in absehbarer Zeit fortsetzen“, erklärte er. Gründe für eine Einigung mit der Ukraine sehe er derzeit nicht. Angesichts der aktuellen Entwicklungen überrascht diese Aussage nicht. Die gerade stattgefundene Ukraine-Friedenskonferenz wurde von Russland kategorisch abgelehnt.

Aufsehen erregte Peskow jedoch mit der Antwort auf eine andere Frage. Der Autor der Reportage, Roger Cohen, wollte von ihm wissen, ob Russland über die vier annektierten, teilweise unklar abgegrenzten Oblasten Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson hinaus weitere ukrainische Gebiete anstrebe. In den vier völkerrechtlich zur Ukraine gehörenden Regionen wurden im September 2022 fingierte Referenden durchgeführt. Auf diese beruft sich Russland und beansprucht sie für sich. Er verneinte und gab an: „Wir wollen einfach nur die Kontrolle über all das Land haben, das jetzt in unserer Verfassung als unseres festgeschrieben ist.“

Putins Armee müsste 16.000 Quadratkilometer Land erobern

Doch ganz so einfach ist es nicht, denn die Erklärung ist unklar und widersprüchlich, wie die amerikanische Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) anmerkt. Tatsächlich halten die russischen Streitkräfte die vier Regionen nicht vollständig besetzt. Um das von Russland de facto besetzte Gebiet in Einklang mit der russischen Verfassung zu bringen, auf die sich Peskow bezieht, müssten die russischen Streitkräfte umfangreiche Offensivoperationen durchführen, um mehr als 16.000 Quadratkilometer Land in diesen vier Oblasten zu erobern.

Sprecher des russischen Präsidenten: Dmitri Peskow. © Alexei Nikolsky/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Russland hält auch nicht formell annektierte Gebiete

Allerdings müsste Russland nach Peskows Worten nicht nur das fragliche Gebiet erobern, sondern auch bereits erobertes Territorium wieder aufgeben, da es auch nicht formell annektierte Gebiete hält. Dabei handelt es sich um den Oblast Charkiw und den Oblast Mykolajiw. Peskows Erklärung impliziert, dass die russischen Streitkräfte ihr Territorium dort aufgeben müssten. Die russische Regierung hat jedoch keine Anzeichen dafür erkennen lassen, dass sie dies zu tun gedenkt, und setzt sogar ihre offensiven Operationen fort, um weiteres Territorium in Charkiw zu erobern.

Es ist wahrscheinlich, dass der Kreml seine Militäroperationen gegen die Ukraine in großem Umfang fortsetzen wird, um zumindest die noch nicht von russischen Truppen besetzten Teile der Oblaste Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk zu erobern, so die Einschätzung des ISW. Darüber hinaus habe der Kreml weitere maximalistische Ziele in der Ukraine formuliert, darunter den Wechsel der ukrainischen Regierung und der Verfassung. Die widersprüchlichen Aussagen Peskows sorgen daher für Verwirrung. Ob er damit weitere Kriegsziele Putins preisgegeben hat oder ob er sich nur versprochen hat, weil ihm der Widerspruch nicht bewusst war, ist derzeit unklar.

Peskow wirft Autor der Reportage falsche Interpretation vor

In Bezug auf eine andere Aussage Peskows in der Reportage meldete sich der Kreml-Sprecher jedoch erneut zu Wort. Die New York Times zitierte ihn mit der Aussage, Putin werde im kommenden Jahr mit mehr als 90 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Die Präsidentschaftswahlen seien demnach „nicht wirklich Demokratie, sondern kostspielige Bürokratie“. Gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Tass erklärte Peskow, der Autor der Reportage habe ihn „komplett falsch interpretiert“.

Vielmehr habe er gesagt: „Der Grad der Konsolidierung um den Präsidenten ist absolut beispiellos, und man kann schon jetzt sagen, dass er, wenn er [für das Amt des Präsidenten, Anm. d. Red.] kandidiert, mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt werden wird, und die Wahl - theoretisch - nur unnötige Ausgaben nach sich ziehen wird“, so Peskow. Eine offizielle Klarstellung seiner Aussage zu möglichen weiteren Gebietsansprüchen blieb bisher aus.