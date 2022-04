Militärexperte über die Brutalität von Putin gegen die Truppen: „Will gefürchtet werden wie Stalin und Hitler“

Von: Magdalena von Zumbusch

Russlands Präsident Wladimir Putin bei der Militärparade zum Tag des Sieges auf dem Roten Platz am 9. Mai 2021. © Alexei Nikolsky/ITAR-TASS/Imago

Was die russische Armee im Ukraine-Krieg mit der Roten Armee gemeinsam hat - und warum Putin ihn an Stalin erinnert: Der britische Historiker und Militär-Experte Beevor berichtet.

London - Der Historiker Beevor berichtet im Interview mit dem Spiegel über die Armee Russlands und die militärische Strategie von Wladimir Putin. Er fällt, auf den aktuellen Zustand der russischen Armee angesprochen, ein klares Urteil: Die Armee sei, mit Ausnahme der Speznazverbände (eine Sondereinheit des russischen Militär-Nachrichtendienstes GRU) und der Fallschirmjägerverbände, „nicht professionell“, da sie sich überwiegend auf Wehrpflichtige stützte*. Die Wehrpflichtigen seien überdies unter der extrem harten Führung psychisch oft in schlechter Verfassung.

Putin habe zwar viel Geld in die Streitkräfte investiert, insbesondere im letzten Jahrzehnt, doch vielfach ohne Resultate. Ein neues Gefechtsfeldkommunikationssystem namens „Era“ funktioniere nicht, die russischen Befehlshaber müssten daher ihre Kommunikation über einfache Mobiltelefone abwickeln. Von diesen Schwächen in der Kommunikation habe die Gegenseite bereits profitiert. Auch die Versorgung und Logistik der Armee seien mangelhaft.

„Putin will gefürchtet werden - wie Stalin und Hitler“, meint Beevor - Widerstand umso erbitterter?

„Putin will gefürchtet werden – wie Stalin und Hitler“, sagt Beevor. Er halte den liberalen Westen für dekadent und schwach und er glaube, mit dem Schock, den ein brutaler Angriffskrieg auslöst, Russland stärken zu können. Der Historiker geht in der viel diskutierten Frage nach Putins Zielen davon aus, dass es ihm durchaus um den Wiederaufbau eines russischen Imperiums gehe.

Auf Englisch nenne man die Strategie des brutalen Angriffs „Shock and awe“. Genau diese Strategie habe auch Hitler 1941 mit dem Einmarsch in die Sowjetunion verfolgt, als er gesagt habe: „Wir müssen nur die Tür auftreten, und das ganze verrottete Gebäude wird krachend zusammenbrechen.“ Beevor hält die Strategie für falsch: Statt effizient zum Ziel zu führen, provozierten Gräueltaten - wie im Rahmen des Ukraine-Kriegs jüngst die Vorfälle in Butscha - nur heftigeren Widerstand und keine Kapitulation.

Human Rights Watch: Krieg bringt „Kriegsverbrechen von allen Seiten“

Grausamkeit Putins gegen die eigene Armee: Bringt er die Soldaten gegen sich auf?

Auch dass er die eigenen Leute ebenso erbarmungslos behandele wie seine Feinde, „erinnere in schauriger Weise an Stalin“, meint Beevor. Unter Stalin soll es weitere, erniedrigende Vorgehensweisen in der Armee gegeben haben: Soldaten seien in den Nächten auf die Schlachtfelder geschickt worden – nicht um die Leichen gefallener Kameraden zu bergen, sondern um ihnen die Uniformen zur Wiederverwendung auszuziehen, berichtet Beevor.

Solche Demütigungen der Soldaten durch ihre eigenen Befehlshaber führten zu Wut und Frust - und in der Folge auch zu Meutereien der Roten Armee im Jahr 1945. Ob die russische Armee auch in der Kriegsführung unter Putin Widerstand leistet, wird sich zeigen. Bislang sind keine Anzeichen für ein Aufbegehren bekannt geworden.

Putins Krieg: Angebliche Bekämpfung des Nationalsozialismus als Parallele zwischen Stalin und Hitler

Auch die von der russischen Propaganda vorgegebene Mission, den Feind vom Nazismus zu befreien und dafür einen notwendigen Krieg - auch wenn er in Russland nicht so heißt - zu führen, scheint Putin sich von Stalin abgeschaut zu haben. Putin scheine „die Ukrainer auf groteske Weise als wiedergeborene Nazis darzustellen, die eliminiert und umerzogen werden müssen“ – wie es der Kreml-nahe Autor Timofej Sergejzew in seinem „total manischen Artikel in der Staatsagentur Ria Novosti beschrieben hat“, so Beevor.

Diese Aufgabe habe auch Stalin seiner Armee weisgemacht, um bei den Soldaten die Vorstellung ihrer Überlegenheit zu wecken. Putin scheint - wie seine Kriegserklärung beweist, den angeblichen Neonazismus in der Ukraine ebenfalls als Werkzeug zu benutzen, um seine Bevölkerung und sein Militär zu manipulieren.

*Offiziell heißt es aus Russland, es würden nur Berufssoldaten in den Krieg geschickt. Es gibt aber diverse Quellen, die das widerlegen, wie etwa bei der tagesschau.de nachzulesen ist. Unterschiedlich sind jedoch die Angaben dazu, wie hoch der Anteil der Berufssoldaten bzw. Wehrpflichtigen in der russischen Armee insgesamt, sowie unterhalb den in der Ukraine eingesetzten Kräften tatsächlich ist.