Ukraine-Krieg: Warnung vor Giftgas-Wolke - Zwischenfall in Chemie-Fabrik bei Sjewjerodonezk

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Im Ukraine-Krieg sind Putins Truppen offenbar ins Zentrum von Sjewjerodonezk vorgedrungen. Nun soll es heftige Straßenkämpfe geben. Der News-Ticker.

Im Ukraine-Konflikt intensivieren sich die russischen Angriffe im Osten der Ukraine.

intensivieren sich die russischen Angriffe im Osten der Ukraine. Russland im Zentrum von Sjewjerodonezk : Nach ukrainischen Angaben sind russische Truppen nun im Zentrum der Stadt Sjewjerodonezk.

im von : Nach ukrainischen Angaben sind russische Truppen nun im Zentrum der Stadt Sjewjerodonezk. Russische Versuche zum Vorstoß : Putins Truppen greifen mehrere Städte im Donbass an.

zum : Putins Truppen greifen mehrere Städte im Donbass an. Dieser News-Ticker zur militärischen Lage im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 1. Juni, 10.30 Uhr: Bei Gefechten in der umkämpften ostukrainischen Großstadt Sjewjerodonezk im Gebiet Luhansk ist es in einer Chemiefabrik für Salpetersäure zu einem Zwischenfall gekommen. Die ukrainischen Behörden, die dort weiter die Kontrolle haben, sprachen von einem russischen Luftangriff auf das Werk. Die prorussischen Separatisten teilten dagegen mit, es sei dort zu einer Explosion gekommen.

Auf Fotos, die Gouverneur des Gebietes Luhansk, Serhij Hajdaj, in seinem Nachrichtenkanal bei Telegram veröffentlichte, war eine große Rauchwolke zu sehen. Dagegen teilte der Separatistenvertreter Rodion Miroschnik mit, in dem Werk Asot seien Chemikalien in die Luft geflogen. Es handele sich allem Anschein nach um Salpetersäure. Der Betrieb gehört zu den größten Chemieunternehmen in der Ukraine. Dort seien einmal 7.000 Menschen beschäftigt gewesen, hieß es.

Laut der ukrainischen Zeitung Ukrainska Pravda appellierte Regionalgouverneur Hajdaj an die Bevölkerung, „in Sodalösung getränkte Gesichtsmasken bereitzuhalten“, um sich gegen giftige Dämpfe zu zu schützen. Außerdem rief er die Bürger dazu auf, die Windrichtung im Auge zu behalten. Die ukrainische Zeitung teilte außerdem Tipps für die Bevölkerung zum Umgang mit Salpetersäure. Sollte das giftige Gas in die Augen gelangen, so müsse man die Augen 10 bis 30 Minuten lang gründlich spülen. Das Blatt warnte vor einem möglichen Verlust des Sehvermögens. Im Falle von Hautkontakt mit Salpetersäure wurde den Bürgern geraten, die betroffene Stelle mit Seife und Backpulver zu waschen.

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte auf den Zwischenfall. „Angesichts der Tatsache, dass es in Sjewjerodonezk eine groß angelegte Chemieproduktion gibt, sind die Schläge der russischen Armee in dieser Stadt mit wahllosen Luftangriffen einfach verrückt“, betonte der ukrainische Staatschef in einer Videobotschaft laut dem französischen Sender France 24. Doch am 97. Tag des Krieges sei es „nicht mehr überraschend, dass für das russische Militär, für russische Kommandeure und für russische Soldaten jegliche Verrücktheit absolut akzeptabel ist“, so Selenskyj.

Ukraine-Krieg: Putins Truppen greifen Ostukraine an - offenbar russische Erfolge in Sjewjerodonezk

Erstmeldung vom 1. Juni: München — Im Ukraine-Konflikt träumte der russische Machthaber Wladimir Putin von der Einnahme der ukrainischen Hauptstadt Kiew im Rahmen seiner Invasion - ein schneller und großer Erfolg. Die starke ukrainische Verteidigung zerschlug diesen Traum jedoch. Stattdessen fokussieren sich russische Truppen jetzt auf die Ostukraine, wo ein Sieg als wahrscheinlicher gilt. Diese Karte zeigt, wo der Ukraine-Krieg wütet.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten für Russland läuft die Offensive im Donbass nun deutlich schneller. Dort könnte schon sehr bald die nächste Stadt komplett in russische Hände fallen. Zuletzt konzentrierten Putins Truppen ihre militärischen Bemühungen auf die Stadt Sjewjerodonezk im Oblast Luhansk - offenbar mit ersten Erfolgen.

Ukraine-Krieg: Russland im Zentrum von Sjewjerodonezk - London spricht von intensiven Kämpfen

Das russische Militär hat sich nach ukrainischen Angaben beim Sturm des Verwaltungszentrums Sjewjerodonezk im Stadtzentrum festgesetzt. „Der Aggressor hat Angriffe in den nördlichen, südlichen und östlichen Stadtgebieten von Sjewjerodonezk durchgeführt, mit einzelnen Einheiten Erfolg gehabt und nistet sich nun im Stadtzentrum ein“, teilte der ukrainische Generalstab in seinem morgendlichen Lagebericht mit.

Das britische Verteidigungsministerium bestätigte die Berichte aus Sjewjerodonezk. Russische Truppen würden in Richtung Stadtzentrum vorstoßen, hieß es in der letzten Einschätzung des Ministeriums in London auf Twitter. Dabei hätten sich die Straßenkämpfe seit dem 30-31. Mai intensiviert. „Mehr als die Hälfte der Stadt ist nun wahrscheinlich von russischen Einheiten einschließlich tschetschenischen Kämpfern besetzt“, meldete das britische Verteidigungsministerium. Im Oblast Luhansk würden russische Truppen ihre Feuerkraft auf ein kleines Gebiet konzentrieren.

Der Ukraine-Krieg in Bildern - Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Ukraine-Krieg: Russische Versuche zum Vorstoß - Putins Truppen greifen mehrere Städte an

Russische Angriffe im Ukraine-Krieg beschränken sich allerdings nicht nur auf Sjewjerodonezk. Westlich der Stadt, im Raum Bachmut, versuchten die Russen, die ukrainischen Verteidiger aus ihren Positionen bei Bilohoriwka und Wrubiwka zu drängen, betonte der ukrainische Generalstab. Angriffe gab es zudem bei Komyschuwacha, Berestowe und Nyrkowe. Alle diese Ortschaften befinden sich im westlichen Rückraum von Sjewjerodonezk. Die russischen Angriffe zielen wohl darauf ab, den Ukrainern einen geordneten Rückzug aus der früheren Großstadt zu verwehren.

Außerdem meldete der Generalstab aber auch weitere russische Versuche, Richtung Slowjansk vorzudringen. Von der Kleinstadt Lyman aus seien russische Kräfte mit Unterstützung moderner Kampfhubschrauber vom Typ Ka-52 Richtung Slowjansk vorgedrungen, die Kämpfe hielten an. Weitere Angriffe aus Richtung Isjum - nordwestlich von Slowjansk - seien bei der Ortschaft Dowgenke abgewehrt worden, hieß es. Dort seien die russischen Einheiten nach hohen Verlusten zu einem teilweisen Rückzug gezwungen worden. Nach ukrainischen Angaben wurden im Laufe des Tages neun russische Angriffe im Donbass abgewehrt und mehr als 20 Militärfahrzeuge außer Gefecht gesetzt. Unabhängig lassen sich diese Angaben nicht überprüfen. Aufgrund der hohen Verluste erwartet ein britischer Experte einen baldigen Kollaps des russischen Militärs. (bb mit dpa)