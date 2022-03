Ukraine-Krieg: „Putin hat längst verloren“ - Ex-Bundeswehrgeneral verweist auf konkretes Datum

Von: Marcus Giebel

So sieht kein Sieger aus: Wladimir Putin hat den Ukraine-Krieg begonnen, findet aber längst keinen Weg mehr heraus. © Alexander Welscher/dpa

Wladimir Putin scheint sich in seiner Gier mit dem Ukraine-Krieg völlig verrannt zu haben. Ex-Bundeswehrgeneral Klaus Wittmann sieht den Kreml-Chef schon jetzt als Verlierer.

München - Der Ukraine-Krieg sollte für Wladimir Putin offenbar zu einer ganz kurzen Angelegenheit werden. Per Handstreich wollte der Kreml-Chef das Nachbarland seinem Russland wieder einverleiben. Sich nach dem strahlenden Sieg über die von Nazis durchsetzte Regierung - so zumindest verunglimpft der 69-Jährige das Kabinett um Wolodymyr Selenskyj stets in der Öffentlichkeit - vom Brudervolk als Befreier feiern lassen.

Die Realität sieht für den kompromisslos vorgehenden Präsidenten aus St. Petersburg ganz anders aus. Auch für Klaus Wittmann ist schon jetzt klar, dass Putin als Verlierer aus diesem eskalierten Konflikt hervorgehen wird. „Wenn man sich das große Bild vor Augen hält, hat er diesen Krieg längst verloren, weil er sich in vielfacher Hinsicht verkalkuliert hat“, ordnet der Brigadegeneral a.D. der Bundeswehr im Welt-Interview die Situation ein.

Ukraine-Krieg: Putins Fehkalkulationen zeigen, „wie abgeschottet wer im Kreml ist“

Dabei verweist der 75-Jährige auf Putins falschen Einschätzungen hinsichtlich des Zusammenhalts des Westens, der wirkungsvollen Sanktionen, der Widerstandsfähigkeit der Ukrainer und deren Abneigung gegen die russischen Invasoren, die eben nicht als Befreier begrüßt werden. „Das zeigt, wie abgeschottet Putin im Kreml ist“, lautet sein Fazit.

Der gebürtige Lübecker bezeichnet den Feldzug als „Unterwerfungs-Blitzkrieg“ und stellt fest: „Die russische Armee macht im Moment keine größere Angriffsbewegung, sondern gruppiert sich um.“

Video: Selenskij ruft Russland zu Friedensgesprächen auf

Putins Krieg in der Ukraine: Ab 1. April offenbar wieder mehr russische Wehrpflichtige

Entwarnung kann es für die Ukraine aber noch lange nicht geben, denn: „Ab dem 1. April wird es wieder bedrohlicher, weil dann eine große Menge von neuen Wehrpflichtigen in die russischen Streitkräfte eingezogen wird. Dann muss man wieder mit Verstärkung rechnen.“ Gerade die Angriffe auf die Zivilbevölkerung würden sich ohnehin fortsetzen, Krankenhäuser gezielt bombardiert werden.

Um diese Gräueltaten zu beantworten, müsse Deutschland nun einen weiteren Schritt gehen: „Ich persönlich glaube, dass von heute auf morgen ein Embargo auf Kohle, Öl und Gaslieferungen richtig wäre.“ Dabei sei Wittmann zufolge wichtig, schnell vorzugehen: „Nur Sanktionen, die in den nächsten Wochen wirken, haben eine ausschlaggebende Wirkung. Wie in einem Jahr die russische Wirtschaft aussieht oder in fünf Jahren, ist Putin völlig egal.“

Putin und der Ukraine-Krieg: Fahrbare Krematorien für die russischen Gefallenen?

Wie der Kreml-Chef offenbar auch den zahllosen Opfern in den eigenen Reihen keinerlei Beachtung zu schenken scheint. „In Belarus muss es unfassbare Zustände geben mit den Leichen, die dorthin gebracht werden. Ich habe gelesen, dass es in Begleitung der russischen Streitkräfte fahrbare Krematorien gibt, in denen die sterblichen Überreste der Gefallenen eingeäschert werden“, gibt der einst im Nato-Hauptquartier arbeitende Offizier Einblick in das grausame Vorgehen.

Wittmann befürchtet, dass „die Angehörigen im allerbesten Fall eine Urne bekommen und einen dicken Scheck, damit sie die Schnauze halten. Das ist so schlimm, dass man kaum Worte findet für diese Art der Kriegführung.“ Es scheint wirklich so, als wären Menschenleben für Putin rein gar nichts wert - unabhängig von deren Herkunft. (mg)