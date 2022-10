Putins grausamer Drohnen-Krieg: Kreml-Herrscher zeigt, dass er vor keinem Zivilisationsbruch zurückschreckt

Von: Georg Anastasiadis

Feuerwehrleute in Kiew im Einsatz nach dem Beschuss auf Gebäude durch eine Drohne. Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis. © Roman Hrytsyna/AP/dpa/Klaus Haag

Putins Drohnen-Terror gegen die Bevölkerung der Ukraine zeigt, das er vor nichts zurückschreckt. Der Westen muss nun auch den willigen Helfern des Kreml-Herrschers klare Signale senden. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

Kann Putins Russland noch tiefer sinken? Auch unterhalb der Schwelle der nuklearen Eskalation zeigt der Kreml-Herrscher, dass er in der Ukraine vor keiner Grausamkeit und keinem Zivilisationsbruch zurückschreckt. Weil ihm die Raketen ausgehen, terrorisiert er die ukrainische Bevölkerung jetzt mit iranischen Kamikaze-Drohnen. Ein Drittel der ukrainischen Elektrizitätswerke wurde so binnen einer Woche lahmgelegt. Putin will die Lebensgrundlagen der Menschen vernichten, vor dem beginnenden Winter ihre Versorgung mit Energie und Wärme zerstören und eine weitere Massenflucht nach Europa auslösen, um die dortigen Regierungen unter Druck zu setzen – Diktatoren wie er und Erdogan wissen um die Schwachpunkte der liberalen Demokratien.

Ukraine-Krieg: Auch Putins willige Helfer benötigen klare Signale des Westens

Das ist, kein Zweifel, ein weiteres Verbrechen, das jede Verhandlungslösung in weite Ferne rücken lässt. Zu Recht ruft das Osteuropa-Hilfswerk Renovabis die Menschen bei uns dazu auf, diesem zynischen Kalkül mit Menschlichkeit und Zusammenhalt zu begegnen – und, so darf man hinzufügen, nicht jenen angeblichen „Friedenskämpfern“ auf den Leim zu gehen, die auf unseren Straßen Putins Geschäft erledigen. Die unbeirrte Unterstützung des ukrainischen Überlebenskampfs ist das beste Mittel, um auch Putins neuesten perfiden Plan zu durchkreuzen.

Das aber kann nur eine Antwort sein. Auch Putins willige Helfer benötigen klare Signale des Westens, seien es seine saudischen Öl-Handlanger in Riad, die für ihre Illoyalität noch immer mit deutschen Waffenlieferungen belohnt werden, der zynische Flüchtlings-Marionettenspieler in Ankara, der Migranten nackt an die Grenze zu Griechenland transportieren lässt, oder die Mullahs in Teheran, die Putin mit den todbringenden Drohnen beliefern. Niemand sollte glauben dürfen, sich in Putins Krieg gegen den Westen unentdeckt und unbelangt an die Seite des Aggressors stellen zu dürfen.

