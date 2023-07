„Ein echter Nazi“? Russischer Propagandist und Reporter stirbt im Ukraine-Krieg

Mit Kalaschnikow in der Hand?

Von Stephanie Munk schließen

Ein Kriegsreporter der russischen Staatsagentur Ria Nowosti wurde offenbar im Ukraine-Krieg getötet – laut Russland durch Streumunition. Die Ukraine zeichnet ein anderes Bild.

Saporischschja – Für die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti war er ein Reporter, der stets Informationen aus erster Hand aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine lieferte, für die Ukraine dagegen ein „echter Nazi und Militant“: Der russische Militärkorrespondent Rostislaw Schurawlew, der jetzt im Ukraine-Krieg ums Leben kam.

Russian military propagandist from the Kremlin dump "RIA Novosti" Rostislav Zhuravlev was killed in the shelling. pic.twitter.com/yOt6K2nFmX — NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2023

Militärkorrespondent in Ukraine getötet, drei weitere Journalisten verletzt

Bekannt gegeben hat den Tod des Kriegsreporters der russische Leiter der Besatzungszone Saporischschja, Jewgeni Balitsky. Er teilte auf Telegram mit: „Heute wurde der Kriegskorrespondent der Ria Nowosti, Rostislaw Schurawlew, durch den Beschuss eines Zivilfahrzeugs getötet.“ Zusammen mit einer Gruppe Journalisten soll er im Raum Pjatychatky südlich von Saporischschja unter Feuer geraten sein. Drei weitere Reporter seien verletzt worden.

Die ukrainische Armee hat die Ortschaft Pjatychatky im Zuge ihrer laufenden Gegenoffensive als befreit gemeldet. Allerdings gibt es in dem Raum immer noch heftige Kämpfe. Ukrainische Truppen versuchen seit Wochen hier und an zwei weiteren Stellen im Gebiet Saporischschja, die stark befestigten Verteidigungslinien der Russen an der Südfront zu durchbrechen.

„Der Erste in gefährlichen Gebieten“: Russischer Militärkorrespondent stirbt in Ukraine

Die Nachrichtenagentur Ria Nowosti selbst würdigt Schurawlew in einem Artikel als einen „erfahrenen Profi“: „Er war der Erste in den gefährlichsten Gebieten: Mariupol, Wolnowacha, Lysitschansk, Woltschansk, Kupjansk.“ Der 34-Jährige habe immer „genaue und wichtige Informationen“ weitergegeben.

Ukrainische Medien sehen Rostislaw Schurawlew dagegen nicht als bloßen Reporter, sondern als militanten Kämpfer in der Ukraine. Laut der ukrainischen Nachrichtenseite Channel24 sei er „tatsächlich ein echter Nazi unter den Vertretern der russischen politischen Partei ,Anderes Russland´“ gewesen, und beruft sich dabei auf nicht näher genannte Quellen.

„Mit Kalaschnikow in der Hand erschossen“: Ukraine sieht Reporter als militanten Kämpfer

Schon an der Eroberung der Krim sei der Russe als Kämpfer beteiligt gewesen. Danach habe er in der ukrainischen Region Donezk sowie in der selbsternannten Volksrepublik Luhansk „in Kosakeneinheiten“ gekämpft.

„Wenn es nötig war, ist er ein Journalist. Wenn es nicht nötig ist, ist er ein Kämpfer. Und er wurde nicht mit einer Kamera in der Hand, sondern mit einer Kalash erschossen“, zitiert das ukrainische Portal eine Quelle, wobei mit Kalash ein Kalaschnikow-Sturmgewehr gemeint sei.

Tod durch Streumunition? Verteidigungsministerium äußert sich

Auch zur genauen Todesursache von Schurawlew herrscht Unklarheit. Das russische Verteidigungsministerium teilte laut dem Sender Al Jazeera zum Tode des 34-Jährigen mit, dass die Ukraine gegen eine Gruppe russischer Journalisten Streumunition eingesetzt habe. Schurawlew sei beim Transport in ein Feldlazarett gestorben. Beweise, dass die Ukraine Streumunition einsetzte, legte das Ministerium des russischen Verteidigungsministers Sergei Schoigu nicht vor.

Channel24 sieht die Einschätzung, der Kriegsreporter sei durch Streumunition getötet worden, kritisch: Es sei „durchaus möglich, dass die Feinde zynisch lügen“, heißt es in dem Bericht zum Tod von Schurawlew. Russland suche nach Gründen, um der Ukraine „etwas vorzuwerfen“ vor dem Hintergrund, dass die Ukraine diese Waffe von den USA erhalten habe.

Die USA hatten kürzlich die Lieferung von Streumunition an die Ukraine bewilligt. Als solche werden Raketen bezeichnet, die über ihrem Ziel in der Luft zerspringen und viele kleine Sprengkörper verteilen. Weil dadurch auch Zivilisten verletzt werden können, sind sie international geächtet.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland

Kameramann der Deutschen Welle durch russische Streumunition getötet

Jedoch setzt auch Russland im Ukraine-Krieg schon seit längerem Streumunition ein. Am Samstag (22. Juli) teilte der Auslandssender Deutsche Welle mit, dass ein Kameramann der Deutschen Welle in der Ukraine durch russische Streumunition verletzt worden sei. Ein Splitter habe ihn in der Nähe der Front bei der ostukrainischen Ortschaft Druschkiwka verletzt. Er werde im Krankenhaus behandelt, seine Lage sei stabil. Auch ein ukrainischer Soldat sei bei dem Angriff getötet worden.

Der Angriff ereignete sich den Angaben zufolge auf einem Truppenübungsplatz der ukrainischen Armee im Donbass, wo das Team Dreharbeiten ausführte. „Wir filmten Schießübungen der ukrainischen Armee, als wir plötzlich mehrere Explosionen hörten“, berichtete Deutsche Welle-Korrespondent Mathias Bölinger. „Wir legten uns hin, weitere Explosionen folgten, wir sahen, dass es Verwundete gab. Später bestätigte die ukrainische Armee, dass wir mit Streumunition beschossen worden waren.“ (smu)

Rubriklistenbild: © Screenshot Twitter