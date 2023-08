Russische Drohnen attackieren ukrainische Hafenstädte an der Donau

Von: Robert Wagner, Nail Akkoyun, Stefan Krieger

Die russische Luftwaffe attackiert die Ukraine. In der Nacht kommt es zu Drohnenangriffen im Gebiet der Donaumündung. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Großangriff auf die Ukraine : Russland feuert 28 Marschflugkörper auf Ziele im ganzen Land ab

: Russland feuert 28 Marschflugkörper auf Ziele im ganzen Land ab Schwere russische Verluste : Kiew gibt aktuelle Zahlen bekannt

: Kiew gibt aktuelle Zahlen bekannt Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 16. August, 4.10 Uhr: Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe sind russische Drohnen in die Donaumündung eingedrungen. Eine große Gruppe der Drohnen bewege sich in Richtung des Flusshafens Izmail nahe der Grenze zu Rumänien. In den sozialen Medien berichteten Einwohner, in der Nähe der beiden Häfen seien die Luftabwehrsysteme im Einsatz.

Der Gouverneur der südlichen Region Odessa, Oleh Kiper, forderte gegen 01.30 Uhr die Bevölkerung im Bezirk Izmail auf, sich in Sicherheit zu begeben. Eine Stunde später wurde der Alarm wieder aufgehoben. Der Hafen von Izmail wird für ukrainische Getreideexporte genutzt. Anfang August hatte ein russischer Angriff auf den Hafen einen weltweiten Anstieg der Lebensmittelpreise ausgelöst.

Luftalarm in der gesamten Ukraine

Update vom 15. August, 22.20 Uhr: Am späten Dienstagabend kam es zu weiteren Luftangriffen der russischen Armee. Wie die Ukrainska Pravda unter Berufung auf die ukrainische Luftwaffe berichtet, habe Moskau mehrere iranische Shahed-Drohnen eingesetzt. Zuvor wurde in der gesamten Ukraine Luftalarm aufgrund des Starts von mehrerer russischer MiG-31-Kampfjets ausgelöst.

Schwere russische Verluste: Kiew gibt aktuelle Zahlen bekannt

Update vom 15. August, 22.00 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat aktuelle Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg gemeldet. Die Angaben beziehen sich auf die vergangenen 24 Stunden (der Zuwachs jeweils in Klammern). Unabhängig verifizieren lassen sich die Zahlen allerdings nicht.

Soldaten: 254.920 (+540 zum Vortag)

254.920 (+540 zum Vortag) Panzer : 4313 (+7)

: 4313 (+7) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8370 (+16)

: 8370 (+16) Artilleriesysteme : 5128 (+29)

: 5128 (+29) Flugabwehrsysteme : 482 (+3)

: 482 (+3) Fahrzeuge und Tanklaster : 7584 (+ 22)

: 7584 (+ 22) Kampf- und Aufklärungsdrohnen: 4242 (+29)



Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien von Anfang Juli 2023 sind bisher im Ukraine-Krieg circa 47.000 russische Soldaten getötet worden. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden. Der britische Geheimdienst ordnet die Zahlen hingegen mittig dieser Behauptungen ein.



Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 15. August 2023

Update vom 15. August, 21.00 Uhr: Angesichts des Vormarsches russischer Truppen im ostukrainischen Gebiet Charkiw hat die ukrainische Armee Reserven an den Abschnitt Kupjansk verlegt. „Stellungen wurden verstärkt, gewisse methodische Empfehlungen gegeben und Reserven verlegt“, sagte der Sprecher der Armeegruppe Ost, Serhij Tscherewatyj, am Dienstag im ukrainischen Nachrichtenfernsehen. Das verhindere weitere Vorstöße des Gegners.

Die russische Armee ist ukrainischen und russischen Militärbeobachtern zufolge bis auf etwa sieben Kilometer an die Stadt Kupjansk herangerückt. Die örtlichen Behörden haben zudem bereits eine Evakuierung von Zivilpersonen um die Stadt angeordnet. Kupjansk war erst im vergangenen Jahr im Rahmen einer erfolgreichen ukrainischen Gegenoffensive im Gebiet Charkiw aus russischer Besatzung befreit worden.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Luftwaffe attackiert Cherson und Donezk

Update vom 15. August, 19.25 Uhr: In den östlichen Regionen Cherson und Donezk ist es erneut zu russischen Luftangriffen gekommen. Dabei seien zwei Anwohner getötet sowie sechs weitere Zivilpersonen verletzt worden, wie die Kyiv Independent unter Berufung auf örtliche Behörden berichtet. Bei den getöteten Menschen soll es sich um zwei Männer im Alter von 45 und 70 Jahren aus der Oblast Donezk handeln. In Cherson hat es das russische Militär offenbar besonders auf das Dorf Nowodmytriwka abgesehen – laut Gouverneur Oleksandr Prokudin ist es dort zu „etwa zwölf Explosionen“ gekommen.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj besucht Truppen an der Front

Update vom 15. August, 18.20 Uhr: Kurz nach seiner Reise in das ostukrainische Donezker Gebiet hat Präsident Wolodymyr Selenskyj auch frontnahe Positionen im südostukrainischen Gebiet Saporischschja besucht. „Ich danke Ihnen für den Dienst, danke dafür, dass Sie die Ukraine an diesem wichtigen südlichen Abschnitt verteidigen“, sagte der Staatschef in einem Feldlazarett gemäß einer Mitteilung vom Dienstag. In dem Lazarett erhalten den Angaben zufolge täglich bis zu 200 Verwundete ihre Erstversorgung. Der Präsident habe Stäbe von acht verschiedenen Brigaden aufgesucht, hieß es.

News zum Ukraine-Krieg: Kritik an Russlands Armeeführung

Update vom 15. August, 17.25 Uhr: Alexander Chodakowski, der Kommandeur des mit Russland verbündeten Bataillons „Wostok“, das an der Front im ostukrainischen Donezk kämpft, beklagt einen Mangel an russischen Reservekräften. Am Montag (13. August) schrieb er laut dem US-Magazin Newsweek auf Telegram, dass seine Streitkräfte bei der Verteidigung von Urozhaine Verluste erlitten hätten. In die Gegend um dieses Dorf waren nach Angaben des ukrainischen Generalstabs Kiews Truppen am Sonntag erfolgreich vorgedrungen und konnten ihre Position festigen. Russische Soldaten sollen zu Fuß geflohen sein.

Chodakowski kritisiert offenbar die Armeeführung: „In diesem Sektor waren keine zusätzlichen Kräfte aus der Reserve beteiligt, es wurden keine neuen Artilleriebataillone eingesetzt“, heißt es demnach in seinem Beitrag auf Telegram. „Die Kämpfe werden mit den Kräften ausgetragen, die zur Verfügung stehen. Sagen wir es einfach: mit schlechten Kräften.“ Dennoch zeigte sich der Kommandeur hinsichtlich der Leistung seiner Truppen optimistisch. „Kein einziges Haus“ sei „kampflos“ übergeben worden, schrieb Chodakowski angeblich. Die russischen Streitkräfte in der Region „pressen alles aus sich heraus, was sie können … Ja, wir erleiden Verluste, aber jeder kleine Sieg für den Feind ist ein Pyrrhussieg.“

Russland greift Ukraine mit Marschflugkörpern an: News zum Ukraine-Krieg aktuell

Update vom 15. August, 11.05 Uhr: Russland hat am frühen Morgen mehrere Gebiete in der Ukraine mit massiven Raketenschlägen angegriffen, wie unter anderem die ukrainische Onlinezeitung The Kyiv Independent berichtet. Insgesamt wurden demnach von Stützpunkten in Russland aus 28 Marschflugkörper Richtung Ukraine abgefeuert, von denen die ukrainische Luftabwehr 16 abschießen konnte. Außerdem hat die russische Armee angeblich acht eigentlich zur Verteidigung gedachte Luftabwehrraketen abgefeuert.

Zwei Marschflugkörper trafen eine Industrieanlage im westukrainischen Lutsk, nur 85 Kilometer von der Grenze zum Nato-Land Polen entfernt. Dabei starben laut den Angaben des örtlichen Gouverneurs Jurij Pohuljaiko drei Menschen, drei weitere wurden verletzt (Stand: 8 Uhr lokaler Zeit). 150 Kilometer südwestlich davon, in der Region Lwiw beschädigte eine Lenkrakete einen Kindergarten und knapp 50 weitere Gebäude. Dabei wurden 15 Personen leicht bis schwer verletzt, darunter auch Kinder.

Im Osten der Ukraine wurden in der Stadt Dnipro eine Industrieanlage und eine Sporteinrichtung getroffen. Es kam zu einem Feuer, das eine Fläche von 800 Quadratkilometern erfasste. Zwei Personen wurden dabei verletzt, teilte der regionale Gouverneur Serhii Lysak mit. Die Regionen um die zentralukrainische Stadt Tscherkassy und die Kauptstadt Kiew waren ebenfalls Ziel der Angriffe. Dort gab es aber nur minimale Schäden.

Ukraine-News: Wieder russische Luftangriffe auf Lwiw

Update vom 15. August, 8.30 Uhr: Bei russischen Luftangriffen auf die Regionen Lwiw und Wolhynien im Westen der Ukraine sind mehrere Menschen getötet worden und umfangreicher Sachschaden entstanden. In Lutsk, dem Verwaltungszentrum Wolhyniens, starben nach einem Treffer in einem Geschäft drei Menschen, mehrere seien in ein Krankenhaus eingeliefert worden, teilte der örtliche Gouverneur, Jurij Pohuljaiko, über Telegram mit. In der Region Lwiw gab es nach ersten Angaben keine Verletzten, aber mehr als 100 Wohnhäuser wurden beschädigt, wie die Nachrichtenagentur Reuters mitteilt.

„Viele Raketen wurden abgeschossen, aber es gab auch Treffer in Lwiw“, schrieb Bürgermeister Andrij Sadowyj in Telegram. Ein brennendes Wohnhaus sei evakuiert worden. Er postete ein Video, auf dem ein Krater vor einem mehrstöckigen Gebäude zu sehen ist, in dem alle Fenster zersplittert sind.

Bis Juli war die Region Lwiw, die weit von der Front entfernt liegt und im Westen an Polen grenzt, von den meisten russischen Luftangriffen verschont geblieben.

Mitten im Ukraine-Krieg: Russland attackiert den Westen der Ukraine

Erstmeldung: Kiew – Die russische Armee hat nach ukrainischen Angaben schwere Luftangriffe auf die Region Lwiw im Westen des Landes konzentriert. „Viele Raketen wurden abgeschossen, aber es gab auch Treffer in Lwiw“, erklärt der Bürgermeister der gleichnamigen Stadt, Andrij Sadowji, in der Nachrichten-App Telegram. Ein brennendes Gebäude sei evakuiert worden. Zuvor hatte der Gouverneur der Region Lwiw, Maxim Kositski, erklärt, dass „Gruppen russischer Raketen“ auf die Region zusteuerten.

Selenskyj besucht Front bei Bachmut

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nördlich der russisch besetzten Stadt Bachmut im Gebiet Donezk Positionen mehrerer Einheiten seiner Armee besucht. Selenskyj verlieh bei seinem Frontbesuch Auszeichnungen an Soldaten. Begleitet wurde er vom Chef seines Büros, Andrij Jermak, dessen Stellvertreter Roman Maschowez und Brigadegeneral Artem Bohomolow. Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar hatte zuvor mitgeteilt, dass die ukrainischen Einheiten südlich von Bachmut in der vergangenen Woche drei Quadratkilometer Land zurückerobert hätten.

Es sei wichtig, mit den Soldaten persönlich ins Gespräch zu kommen, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache, die er offensichtlich auf dem Rückweg aus dem östlichen Gebiet Donezk im Zug aufgenommen hatte. Darin erklärte er zudem, die Ukraine müsse mehr Drohnen herstellen und importieren, um Menschenleben an der Front zu schützen.

Neue US-Militärhilfe in Höhe von 200 Millionen Dollar

Die USA stellen der Ukraine weitere Militärhilfe in Höhe von 200 Millionen US-Dollar (183 Millionen Euro) zur Verfügung. Das neue Paket umfasse unter anderem Munition für das Luftabwehrsystem Patriot, für die Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars, Panzerabwehrraketen vom Typ Javelin und Ersatzteile, teilte das Verteidigungsministerium mit. Zudem werde weitere Artilleriemunition und Ausrüstung zur Minenräumung aus Beständen des US-Militärs geliefert.

Die Vereinigten Staaten gelten als wichtigster Verbündeter der Ukraine im Abwehrkampf gegen die russische Invasion. Nach Pentagon-Angaben haben die USA seit dem Kriegsbeginn Ende Februar 2022 militärische Hilfe im Umfang von mehr als 43 Milliarden US-Dollar (rund 39 Milliarden Euro) für Kiew bereitgestellt oder zugesagt. (Mit Agenturen)