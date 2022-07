Nach Autounfällen und zahlreichen Verstößen: Offenbar Alkoholverbot für russische Soldaten

Von: Linus Prien

Teilen

Im Ukraine-Krieg wurde nun offenbar ein Alkoholverbot für russische Soldaten ausgesprochen. (Archivbild) © Uncredited/AP/dpa

Im Ukraine-Krieg wurde im Besatzungsgebiet Saporischschja wohl ein Alkoholverbot für russische Soldaten verhangen. Es handle sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme.

Saporischschja - Im eskalierten Ukraine-Krieg hat Russland mittlerweile mehrere Gebiete im Osten der Ukraine besetzt. In der Region um die Stadt Saporischschja wurde jetzt angeblich ein Alkoholverbot für die russischen Einheiten verhängt. Das berichtete der ukrainische Geheimdienst USB via Facebook: „Aufgrund der Massentrunkenheit der Rashisten in den vorübergehend eroberten Gebieten der Region Saporischschja versuchen sie, den Verkauf von Alkohol an russische Soldaten zu verbieten“. Die Angaben lassen sich jedoch nicht unabhängig überprüfen.

Ukraine-News: Russische Soldaten dürfen keinen Alkohol mehr trinken

Der Leiter der Besatzungsverwaltung, Iwan Sushko, habe beschlossen, dass der Verkauf jeglicher Alkoholika, an die russischen Soldaten untersagt werde. Laut dem ukrainischen Geheimdienst seien die russischen Truppen „von massivem Missbrauch alkoholischer Getränke gekennzeichnet“. In der Folge habe es wohl zahlreiche Disziplinarverstöße und schwere Vergehen gegeben. Dazu gehören vermeintlich: „Fälle des Verlassens der Dienstorte (...), betrunken in einer Schussposition sein; Verstoß gegen die Regeln für den Gebrauch von Schusswaffen; Verkehrsunfälle mit betrunkenen Soldaten.“

Ukraine-News: Alkoholverbot als „Vorsichtsmaßnahme“

Es handle sich bei dieser Entscheidung um eine „Vorsichtsmaßnahme“ vonseiten der russischen Armee. Die Truppen des russischen Präsidenten Wladimir Putin wiesen auch jenseits des exzessiven Alkoholkonsums mangelnde Disziplin auf. In der Vergangenheit kamen immer wieder Berichte von Sabotage und Befehlsverweigerungen in der russischen Armee auf. Grund dafür könnte die schlechte Versorgungslage der Invasionstruppen sein, die angeblich herrscht. In der Vergangenheit mangelte es unter anderem an Lebensmitteln, Benzin und Ausrüstung. (lp)