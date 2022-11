Wirkungslose Russen-Linie? Militärexperten sehen Mängel an Putins Front

Von: Markus Hofstetter

Russland baut seit Wochen Verteidigungsanlagen in der Region Cherson. Die Befestigungen scheinen allerdings Schwachpunkten im Frontverlauf aufzuweisen.

Kiew/Washington - Seit Anfang Oktober bauen russische Soldaten Stellungen am Ostufer des Dnjepr. Die Arbeiten werden als eine Vorbereitung auf den Rückzug aus dem am Westufer gelegenen Cherson Anfang November betrachtet, da Moskau seine Landverbindung zur Krim durch mögliche ukrainische Vorstöße über den Fluss hinaus gefährdet sieht. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht des Institute for the Study of War (ISW) zum Ukraine-Krieg (27. November) hervor.

Russland baut Verteidigungsstellungen in Region Cherson: Ukrainische Streitkräfte können diese leicht umgehen

Doch Russlands Befestigungsanlagen weisen nach Ansicht der US-Denkfabrik einige Schwachstellen auf, wie Satellitenbilder beweisen sollen. Demnach wurden die Gräben und Panzerabwehrstellungen in Form von Drachenzähnen entlang der Hauptstraßen errichtet, die das Ostufer des Dnjepr mit der Krim und dem Hinterland rund um Melitopol verbinden.

Ein Schwachpunkt der Stellungen ist laut ISW, dass diese in den meisten Fällen entlang der Nachschubrouten anlegt wurden, und nicht im Gelände. Damit würden diese eher einzelnen Straßenblockaden als einer zusammenhängenden Verteidigungslinie ähneln.

Damit wären diese wirkungslos gegen die Taktik der Streitkräfte der Ukraine. Bei ihrer Offensive in der Region Charkiw stießen diese über offenes Gelände querfeldein auf strategisch wichtige Verkehrsknotenpunkte wie Kupjansk und Isjum vor. Dabei umgingen sie die russischen Stellungen, um schneller voranzukommen. Damit haben sie die russischen Truppen zum Rückzug gezwungen.

Russland baut Verteidigungsstellungen in Region Cherson: Moskau setzt auf Verzögerungstaktik

Ein weiterer Nachteil der neuen Stellungen ist nach Ansicht des ISW, dass diese sich nur soweit über die Straßen hinaus ins Gelände erstrecken, um von beiden Seiten ein optimales Schussfeld auf diese Straße zu schaffen. Die Verteidigungsanlagen würden auch über keinen Flankenschutz verfügen und sich wegen der großen Distanz zueinander nicht gegenseitig unterstützen können. Das zusammen genommen mache sie anfällig für Einkreisungen. Auch seien die Panzerabwehrstellungen oft nicht lang genug, so dass sie einfach von ukrainischen Panzern und anderen Kampffahrzeugen umfahren werden könnten.

Das ISW geht davon aus, dass die russische Armee mit diesen Verteidigungsstellungen die ukrainischen Streitkräfte nicht aufhalten, sondern nur deren Vormarsch verzögern will. Damit wäre Zeit für die Heranführung von Verstärkungen gewonnen worden, um Durchbrüche durch die zweite und dritte Verteidigungslinie zu verhindern.