Russland stellt Atom-U-Boot außer Dienst – Moskaus Flotte schrumpft weiter

Von: Bona Hyun

Die Kriegsflotte „Dmitri Donskoi“ ist das letzte Schiff seiner Art. Nun soll die russsiche Marine das Schiff außer Dienst gestellt werden. © YAY Images/imago

Der U-Boot-Kreuzer „Dmitri Donskoi“ ist das letzte Schiff seiner Art. Nun soll die russische Marine das Schiff offiziell außer Dienst stellen.

Berlin – Die russische Marine musste seit dem Überfall auf die Ukraine mehrere Rückschläge hinnehmen. Im April ging die „Moskwa“, das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte, im Schwarzen Meer unter. Aus Angst vor einem ukrainischen Angriff soll Russland mindestens zehn Schiffe seiner Schwarzmeerflotte verlegen lassen. Nun wird die russische Marine das ballistische Atom-U-Boot „Dmitri Donskoi“ offiziell außer Dienst gestellt. Die „Dmitri Donskoi“ der Klasse 941 soll nun als letztes aktive von sechs Schiffen seiner Art zerlegt werden, teilte die russische Marine mit.

Russland verschrottet wohl größtes Atom-U-Boot – Moskaus Flotte schrumpft weiter

„Der U-Boot-Kreuzer „Dmitri Donskoi“ wird zusammen mit zwei anderen U-Booten dieses Projekts auf der Marinebasis in Sewerodwinsk auf seine Entsorgung warten“, sagte Marinesprecher Wladimir Maltsew der staatlichen NachrichtenagenturTass. Bei den anderen beiden russischen U-Booten handelt es sich um die „Archangelsk“ und die „Sewerstal“, die bereits außer Dienst gestellt wurden. Wann genau die Schiffe entsorgt werden sollen, ist laut dem Bericht noch unklar. Maltsew gab auch keine Auskunft darüber, ob „Dmitri Donskoi“ am Stützpunkt der Marine bereits eingetroffen ist.

Gerüchte über das bevorstehende Ende der „Dmitri Donskoi“ gab es bereits vorher. RIA Novosti, eine weitere staatliche russische Nachrichtenagentur, hatte zuvor unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet, dass die russische Marine die „Dmitri Donskoi“ im Juli 2022 außer Dienst gestellt habe. Nach der Veröffentlichung dieser Meldung meldete Tass, dass dies nicht korrekt sei, und berief sich dabei auf Quellen in der staatlichen russischen Schiffbauindustrie und den Sicherheitsdiensten des Landes.

Atom-U-Boot „Dimitri Donskoi“ gilt als Wahrzeichen im Kalten Krieg

Russlands Atom-U-Boote der Klasse 941 (von der NATO auch Taifun-Klasse genannt) wurden von der Sowjetunion in den Dienst genommen. Von russischen Medien wird das Schiff als das größte Atom-U-Boot der Welt gefeiert. „Die Taifun-Klasse ist so gewaltig, dass sie sich mit keinem anderen U-Boot vergleichen lässt“, schreibt der britische Marineexperte H. I. Sutton. „Sie ist viel höher und breiter als die Ohio-Klasse und ist eher dem Schlachtkreuzer ‚Bismarck‘ vergleichbar als einem anderen U-Boot. Das macht wohl die Faszination der Taifun-Klasse aus.“

Russland produziert offenbar weitere Atomwaffen für Einsätze unter Wasser

Die russischen Behörden setzen sich offenbar weiterhin für die Beschaffung neuer U-Boote der Borei-A-Klasse mit ballistischen Atomraketen ein. Der Leiter der Flottenunterstützungsbewegung Maltsew merkte in seinen Kommentaren gegenüber Tass an, dass der Name „Dmitri Donskoi“ bereits für ein zukünftiges Boot der Borei-A-Klasse vorgesehen sei, das bis zum Ende des Jahrzehnts in Dienst gestellt werden solle.

Zudem plant Russland eine Lieferung der ersten Ladung von Poseidon-Torpedos. Dabei handelt es sich um eine nukleargetriebene Unterwasserdrohne mit hoher Reichweite. Der Torpedo kann von einem U-Boot abgefeuert werden. Als Träger für das neuartige Waffensystem soll das russische Atom-U-Boot Belgorod dienen. (bohy)