Belgorod: Russen-TV will Alaska mit Atombomben ausräuchern

Von: Christina Denk

Teilen

Nach den Angriffen auf Belgorod wurde im russischen Staatsfernsehen über die Vorgänge gesprochen. Ein Duma-Mitglied will die Ukraine und Alaska ausbomben.

Belgorod – Bevölkerung bewaffnen und Atombomben über Alaska abwerfen: Es sind radikale Forderungen, die im russischen TV einen Tag nach den Angriffen auf die Region Belgorod geäußert wurden. TV-Moderator Wladimir Solowjow und Duma-Mitglied Andrey Gurulyoy schienen sich warm zu reden. Immer neue Ideen brachten sie auf den Tisch, bis Gurulyoy bei Alaska ankam.

Nach Angriffen auf Belgorod: Duma-Mitglied fordert Bewaffnung der Bevölkerung

Die Sendung, die im russischen Staatsfernsehen ausgestrahlt wurde, wurde von der ukrainisch-amerikanischen Journalistin Julia Davis übersetzt. Auf ihrem YouTube-Kanal Russian Media Monitor hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, russische Propaganda zu bekämpfen. Und genau darum dürfte es sich auch bei der Sendung vom 23. Mai handeln.

„Natürlich ist das Thema Belgorod“, leitet der Moderator Wladimir Solowjow, der ein Doppelleben in den USA führen soll, ein. Gurulyoy, der als Videokonferenz zugeschaltet ist, springt direkt darauf an. Um Angriffe, wie die der Freiwilligenkorps zu verhindern, brauche es Territorialverteidigung. Es müsse möglich sein, jedes Dorf zu bewaffnen – mit Waffen und Panzerabwehrwaffen, so das Mitglied des Unterhauses der russischen Föderationsversammlung.

Drohungen im Fernsehen: Russen-TV will Alaska mit Atombomben ausräuchern

Doch damit nicht genug. Agieren statt reagieren appelliert, der Russe, dessen Land 2022 den Ukraine-Krieg startete. Man dürfe nicht warten, was die westlichen Staaten als nächsten für Waffen liefern. Der TV-Moderator und der Duma-Angehörige spekulieren, die USA und Europa würden auch nukleare Waffen liefern. Bereits im März hatte das britische Verteidigungsministerium Russland vorgeworfen, Falschinformationen über Munitionslieferungen zu verbreiten. Wladimir Putin hatte damals behauptet, die Ukraine habe nukleare Munition von Großbritannien erhalten, berichtete RND.

TV-Moderator Wladimir Solowjow und Duma-Mitglied Andrey Gurulyoy im TV-Gespärch. © Screenshot YouTubem Russian Media Monitor

Ganz im Sinne des Reagierens sagte Gurulyoy nun im TV, Russland müsse Atomwaffen einsetzen. Zunächst sollten kritische Objekte, wie Kommandozentralen und Flugplätze in der Ukraine getroffen werden. Außerdem brauche es eine direkte Bedrohung für die USA, um einen Gegenangriff durch die Ukraine zu verhindern. Das beste Ziel in seinen Augen: Offenbar Alaska. „Wir können Alaska mit allem Erdenklichen angreifen“, wird der TV-Gast übersetzt. Man brauche nur taktische Nuklearwaffen, keine strategischen, die weiter fliegen. „Von Alaska wird nichts mehr übrig bleiben“, so Gurulyoy. Ein paar Sätze noch zwischen Moderator und Gurulyoy und schon folgt die Wettervorhersage, und es geht zurück zum Alltagsgeschäft.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Auch Wladimir Putin hatte bereits mehrmals mit dem Einsatz von Atomwaffen im Ukraine-Krieg gedroht. Experten sehen in Russlands nuklearer Erpressung jedoch vorrangig Abschreckungsversuche und ein Zeichen für schwindende Macht. Alle Entwicklungen um Belgorod gibt es im News-Ticker. (chd/dpa)