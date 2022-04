„Russische Öffentlichkeit wird auf Atomwaffeneinsatz vorbereitet“: Bitterer Einblick

Von: Richard Strobl

Eine strategische russische Atomrakete vom Typ Topol-M (Nato-Code: SS-27 Sickle B) fährt bei der Militärparade zum Tag des Sieges über den Roten Platz. © Sergei Chirikov/dpa

Kommen im Ukraine-Krieg noch Atomwaffen zum Einsatz? Ein ntv-Reporter gibt nun einen erschreckenden Einblick in die Debatte in Russland.

Moskau - Schon seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine und damit dem Beginn des Ukraine-Konflikts ist die Sorge vor einem möglichen Atomwaffeneinsatz Putins groß. Dazu beigetragen hatte auch, dass Moskau die sogenannten Abschreckungswaffen damals in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt hatte. Zu diesen Waffen zählen eben auch die Atomwaffen Russlands.

Russland vor Atomwaffeneinsatz? Ukraine-Präsident warnt nach US-Bericht

Doch wie real ist die Gefahr wirklich?

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte erst am Samstag erneut davor, dass Russland Atomwaffen einsetzen könnte. „Nicht nur ich - die ganze Welt, alle Länder müssen besorgt sein, denn es kann sich nicht um echte Informationen handeln, aber es kann die Wahrheit sein“, sagte Selenskyj im Interview mit dem Sender CNN. Selenskyj reagierte auf Äußerungen des CIA-Chefs Bill Burns. Der Chef des US-Auslandsgeheimdienstes hatte angesichts der militärischen Rückschlage für Russland in der Ukraine betont, dass die mögliche Bedrohung eines russischen Einsatzes taktischer Atombomben nicht auf die leichte Schulter genommen werden dürfe.

Selenskyj sagte in dem am Samstag von dem US-Sender veröffentlichtem Interviewausschnitt weiter auf Englisch, dass für Russland Menschenleben nichts wert seien. Es gelte nun aber auch mit Blick auf chemische Waffen, keine Angst zu haben, sondern stattdessen bereit zu sein. „Aber das ist keine Frage für die Ukraine, nicht nur für die Ukraine, sondern für die ganze Welt, denke ich“, so Selenskyj weiter. Das gesamte Interview sollte am Sonntag ausgestrahlt werden.

Russland vor Atomwaffeneinsatz? Reporter gibt erschreckenden Einblick

Doch wie wird ein möglicher Einsatz solcher Waffen in Russland selbst gesehen? Der ntv-Reporter Rainer Munz hat nun einen erschreckenden Einblick in die Atomwaffen-Debatte in Russland gegeben.

„Die russische Öffentlichkeit wird schon lange darauf vorbereitet, dass mindestens taktische Atomwaffen eingesetzt werden“, so Munz zu dem Nachrichtensender. Er stellte dabei fest, dass auch taktische Atomwaffen eine enorme Zerstörungskraft hätten. Im russischen Fernsehen werde „ganz normal, fast alltäglich“ über einen Einsatz solcher Waffen diskutiert, so Munz

Der Reporter zeigt ich schockiert von der Alltäglichkeit, mit der das Thema behandelt werde. Man spreche darüber, als ob es darum gehe Tomaten oder Gurken einkaufen zu gehen: „Das ist wirklich erschreckend“, so der Journalist.

Ein einflussreicher Politikexperte in Russland glaubt demnach, dass 70 Prozent der Russen dafür seien, solche Waffen in der Ukraine einzusetzen. Falls dies stimmt, trägt dazu sicherlich auch die reißerische und einseitige Berichterstattung in Putins Reich bei.

Wie reißerisch die Berichterstattung in Russland ist, zeigt dann auch Munz` folgende Beobachtung: Auch über eine Atombombe auf Washington werde öffentlich diskutiert. Allerdings werde über die Folgen einer solchen Aktion ganz und gar nicht nachgedacht, so der Reporter aus Moskau.