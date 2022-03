„Straße der ukrainischen Helden“: Baltische Staaten geben Russlands Botschaften eins mit

Von: Kathrin Reikowski

Litauen: In der Hauptstadt Vilnius trägt die Straße vor der russischen Botschaft nun den Namen „Straße der ukrainischen Helden“. © PETRAS MALUKAS/AFP

Nicht zum ersten Mal setzen Litauen und Lettland auf eine subtile Methode, um Russland eins auszuwischen. Die Botschaftsmitarbeiter müssen nun mit einer Änderung leben.

Riga/Vilnius - „Ab jetzt trägt die Visitenkarte von allen Angestellten der russischen Botschaft eine Ehrbezeugung für den Kampf der Ukraine“, sagt Remigijus Simasius, Bürgermeister von Litauens Hauptstadt Vilnius, laut dem britischen Guardian. Seine Stadt hat nach der Eskalation des Ukraine-Konflikts die Anschrift der Botschaft Russlands geändert und die Straße umbenannt. Sie heißt jetzt: „Straße der ukrainischen Helden“.

„Jeder, der die Adresse der Botschaft schreibt, wird an die Gewalttaten des russischen Regimes denken müssen, die gegen die friedliche ukrainische Nation verübt wurden“, sagt Simasius weiter.

Ukraine-Krieg: Litauen ändert Adresse der russischen Botschaft zu Ehren der Ukraine

Bisher habe die russische Botschaft die Adresse „Lettland-Straße“ gehabt, so der Bürgermeister weiter. Doch eine kleine, bisher unbenannte Seitenstraße sei nun der neue Adressgeber für die Botschaft. Am Mittwoch waren die Straßenschilder aufgehängt worden, auch in ukrainischer Sprache.

Ukraine-Krieg: Litauen und Lettland nicht zum ersten Mal mit gleicher Taktik gegen Russland

Laut Guardian haben Litauen und auch das benachbarte Lettland die gleiche Taktik im Zuge des Ukraine-Kriegs nicht zum ersten Mal angewandt, um ihren Standpunkt gegenüber Russland und Wladimir Putin klarzumachen.

Vilnius hatte im Jahr 2018 den Platz vor der russischen Botschaft nach Boris Nemtsow benannt. Nemtsow war eine prominente Figur in der russischen Opposition, ähnlich wie Kreml-Kritiker Alexey Nawalny, und wurde im Jahr 2018 vor dem Kreml erschossen.

In Lettlands Hauptstadt Riga folgt man nun dem Beispiel aus dem Nachbarland. Die Adresse der ukrainischen Botschaft lautet nun: „Unabhängige Ukraine-Straße“ - was angesichts der Hintergründe des Ukraine-Konflikts den russischen Machthabern besonders sauer aufstoßen dürfte.

