Ukraine-Krieg: Russland soll China nach US-Angaben um militärische Unterstützung gebeten haben

Von: Richard Strobl

Der russische Präsident Wladimir Putin (l) steht neben dem chinesischen Präsidenten Xi Jinpingder anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde von der Staatlichen Universität St. Petersburg an Xi im Rahmen des Internationalen Wirtschaftsforums St. Petersburg. © Dmitri Lovetsky/dpa

Einem US-Bericht nach hat Russland China im Ukraine-Krieg um militärische Unterstützung gebeten. Das löst in Washington Besorgnis aus.

Washington - Der russische Vormarsch im Ukraine-Konflikt* stockt weiter und Wladimir Putin* konnte seine Ziele nach Expertenmeinung bislang kaum erreichen*. Viel spekuliert wurde seit Beginn des Krieges über die Rolle Chinas, das als strategischer Partner Russlands gilt. Zuletzt hatte sich Peking als möglicher Vermittler ins Spiel gebracht. Doch nun gibt es einen US-Bericht, wonach Russland China* um militärische Unterstützung gebeten haben soll.

Russland bittet China wohl um Hilfe im Ukraine-Konflikt

Die Financial Times berichtet unter Berufung auf US-Beamte, dass Russland schon seit Beginn des Krieges in der Ukraine militärische Ausrüstung und andere Hilfe bei China angefordert habe. Einzelheiten, welche potenziellen Rüstungsgüter gemeint seien, nennt das Blatt nicht.

Im Weißen Haus löst diese Information dem Bericht nach Besorgnis aus. Die Angst ist, dass China Russland* zur Seite stehen könnte und so die westliche Unterstützung der Ukraine untergraben könnte. Dem Bericht nach bereiten sich die USA nun darauf vor seine Verbündeten vor einem möglichen Eingreifen Chinas zu warnen. Demnach gebe es Anzeichen, dass sich China möglicherweise darauf vorbereite Russland zu helfen.

Ukraine-Krieg: Meldung kurz vor USA-China-Treffen

Eine offizielle Stellungnahme gibt es zu der Meldung weder aus den USA noch aus Peking.

Die Financial Times veröffentlichte diese Informationen nur einen Tag bevor Joe Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan sich am Montag mit dem obersten chinesischen Außenpolitiker Yang Jiechi treffen soll. Bei dem Treffen in Rom gehe es darum, „Kommunikationskanäle offen zu halten“, erklärte das Weiße Haus am Sonntag. Zudem sollten die Folgen des Kriegs in der Ukraine für die regionale und globale Sicherheit besprochen werden. Yang ist der höchste Außenpolitiker der Kommunistischen Partei Chinas.

Dem Bericht der Financial Times nach warnte Sullivan China vor seiner Abreise nach Rom davor Russland zu „retten“ - etwa, indem Peking helfe, die Sanktionen zu umgehen.

Alle aktuellen Nachrichten zum Krieg gibt es in unserem News-Ticker zum Ukraine-Konflikt. Den Hintergrund des Ukraine-Krieges* haben wir hier für Sie zusammengefasst. (rjs)