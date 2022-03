Ukraine-Krieg: Özdemir rechnet mit Merkel-Entscheidungen ab - zwei Vorwürfe im Fokus

Von: Cindy Boden

Deutschland spürt zunehmend die Folgen des Ukraine-Krieges. Die Suche nach Lösungen für ankommende Geflüchtete läuft. News-Ticker.

Ukraine-Krieg*: Immer mehr Kriegsflüchtlinge erreichen Deutschland. Die CSU fordert die Ampel-Regierung auf, einen Verteilungsschlüssel zu organisieren.

Außenministerin Annalena Baerbock* betonte, dass Deutschland an der Seite der Ukraine steht (siehe Erstmeldung).

Grünen-Kollege Cem Özdemir teilte gegen die Vorgängerregierungen unter Angela Merkel aus (siehe Update vom 9. März, 8.50 Uhr).

Dieser News-Ticker zu Reaktionen aus Deutschland auf den Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Mehr zu dem Hintergrund der Ukraine-Krise* hier.

Update vom 9. März, 8.50 Uhr: Auch für die Ampel-Regierung ist der Ukraine-Krieg zurzeit das zentrale Thema. Bundeswehr-Hilfen, Geflüchtete im Land verteilen, Sanktionen erlassen, diplomatische Lösungen finden (siehe Erstmeldung). Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne*) rechnet nun auch mit den Vorgängerregierungen unter Ex-Kanzlerin Angela Merkel* (CDU*) ab.

„Wir haben in vielen Bereichen eine Situation geerbt, die nicht so richtig toll ist“, sagte er Bild Live während einer Pro-Ukraine-Demo. Dass die Gasspeicher leer sind, hätte man auch schon im Sommer merken können, wird Özdemir zitiert.

Cem Özdemir (Grüne), Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft (Archivbild) © Kay Nietfeld/dpa

Özdemir zu Deutschlands Rolle im Ukraine-Krieg: „Müssen die EU einigen“

Auch Nord Stream 2 - ein Projekt, dass bei den Grünen nie gemocht wurde - sei „nicht die schlauste Idee“ gewesen, „wenn man sich so einem autoritären Herrscher wie Putin ausliefert. Da hätte man auch früher drauf kommen können.“ Auch gegen einen Ex-Verteidigungsminister, offenbar Karl-Theodor zu Guttenberg, habe Özdemir laut der Bild ausgeteilt.

Der Minister sieht einen Berg von Arbeit vor der Regierung: „Jetzt haben wir das eben geerbt, müssen die Bundeswehr auf Trab bringen, vernünftig ausrüsten, unsere Energieabhängigkeit von fossilen Energieträgern reduzieren, Resilienz erzeugen, die EU einigen, den Westen wieder stark machen, damit die Putins dieser Welt wissen, dass wir wehrhaft sind.“

Ukraine-Krieg: Dobrindt verlangt von Ampel Geflüchteten-Plan – Baerbock listet Hilfsangebote auf

Erstmeldung vom 9. März: Berlin - Die Folgen des Ukraine-Kriegs erreichen mittlerweile auch Deutschland. Die Preise steigen, immer mehr Geflüchtete kommen an. Angesichts der steigenden Zahlen ukrainischer Kriegsflüchtlinge in Deutschland fordert CSU*-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt von der Bundesregierung mehr Hilfen für Länder und Kommunen.

„Wir werden in den nächsten Tagen ganz erheblich ansteigende Fluchtbewegungen sehen“, sagte Dobrindt der Augsburger Allgemeinen. Dafür werde schnellstmöglich ein Verteilermechanismus benötigt, da die Geflüchteten nicht nur in den großen Städten untergebracht werden könnten.

„Die Bundesregierung muss einen Verteilungsschlüssel organisieren und den finanziellen Ausgleich für Länder und Kommunen auf den Weg bringen“, sagte Dobrindt. „Die aktuelle Situation, dass die hauptsächlich geflüchteten Frauen und Kinder in der Grenznähe zur Ukraine bleiben, wird sich mit den zunehmenden Fluchtbewegungen verändern und viele Menschen weiter nach Westen führen.“ Die Angriffe russischer Truppen in der Ukraine gehen weiter.

Deutschlands Rolle im Ukraine-Krieg: „Weiterhin an Ihrer Seite“

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne*) meldete sich am Dienstagabend auf Twitter zu Wort und berichtete von ihrem Telefonat mit ihrem Kollegen aus der Ukraine, Dmytro Kuleba. Dieser wählte in der Nacht auf Facebook noch drastische Worte zu den geforderten, weiteren Russland-Sanktionen. Baerbock schilderte noch einmal, wie Deutschland der Ukraine weiter helfen wolle, wurde dabei aber wenig konkret: „Wir werden weiterhin an Ihrer Seite stehen - sei es mit Mitteln zur Selbstverteidigung, mit humanitärer Hilfe für die Zufluchtsuchenden oder durch intensiven internationalen Druck und Isolierung von Russland.“

Außenminister Annalena Baerbock im Rahmen eines G7-Treffens (Archivbild) © Thomas Trutschel/photothek/Imago

Bundeskanzler Olaf Scholz* (SPD*) wird am Mittwoch (9. März) um 12.30 Uhr den kanadischen Premierminister Justin Trudeau in Berlin empfangen. Für 14.15 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz angesetzt. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen der russische Angriffskrieg in der Ukraine und die Spannungen zwischen dem westlichen Militärbündnis Nato und Russland. Trudeau hatte in den vergangenen Tagen bereits die europäischen Nato-Partner Großbritannien und Lettland besucht.

Ukraine-Konflikt aktuell: „Es ist möglich, dass Sie einen höheren Gaspreis bezahlen. Aber ...“

Die steigenden Preise, etwa beim Gas, treiben viele Deutsche derweil um. Die Bundesregierung schließt bislang ein Embargo auf russische Energielieferungen aus - hierzu läuft jedoch eine hitzige Diskussion. Auch in Baden-Württemberg diskutierte die Politik darüber. Die SPD-Fraktion tauschte sich am Dienstag unter anderem mit dem ukrainischen Generalkonsul Jurij Jarmilko aus München aus. „Wir danken jeder Stadt, die Menschen aufnimmt“, sagte der Generalkonsul laut einer Mitteilung, über die die dpa berichtet.

Jarmilko forderte laut SPD-Angaben zudem, Sanktionen in aller Schärfe umzusetzen: „Es ist möglich, dass Sie einen höheren Gaspreis bezahlen. Aber wenn Sie nichts tun, zahlen wir alle einen ganz anderen, viel höheren Preis.“ Und er brachte auch seine persönliche Betroffenheit zum Ausdruck: „Es fällt nicht leicht, ruhig und diplomatisch zu sprechen, wenn ihre Familie und ihre Verwandten bombardiert werden.“ (dpa/AFP/cibo). *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.