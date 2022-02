Von Putin abhängig? Habeck schließt Atom- und Kohle-Comeback (fast) aus - Landeschef schlägt Alarm

Von: Florian Naumann

Vizekanzler Robert Habeck am Sonntag im ARD-„Bericht aus Berlin“. © Screenshot: ARD-Mediathek

Der Ukraine-Krieg trifft auch Deutschland hart - zumindest indirekt. Wirtschaftsminister Habeck will dennoch nicht auf Kohle und Atom setzen. Ein Ministerpräsident warnt.

Berlin/Moskau - Der Ukraine-Krieg könnte Deutschland in absehbarer Zeit vor ein sehr praktisches Problem stellen: Die Bundesrepublik ist stark auf Gas-Importe aus Russland angewiesen. Ob es die nach der Verbannung Russlands aus dem Swift-System noch geben wird, steht allerdings in den Sternen. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will allerdings dennoch auf längere Laufzeiten für Kohle- und Atomkraftwerke verzichten.

Ukraine-Krieg: Deutschland hängt an Putins Gas - Habeck sieht keine Lösung durch Atomkraft

Sein Ministerium prüfe diese Option zwar, sagte Habeck am Sonntag in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“: „Es gibt keine Denktabus.“ Gleichwohl gelte: „Länger laufen lassen, heißt längere Abhängigkeit von Steinkohle aus Russland.“ Falls Deutschland anderenorts Kohle kaufe, entstünde eine andere Abhängigkeit. Der Ausweg sei ein Ausstieg aus fossilen Energien.

Mit Blick auf die letzten drei noch laufenden Atomkraftwerke habe die Vorprüfung seines Ministeriums ergeben, dass dies ebenfalls kein Ausweg wäre. „Ich würde das nicht ideologisch abwehren“, sagte Habeck. Aber: „Für den Winter 2022/23 würde uns die Atomkraft nicht helfen.“ Die Vorbereitungen für die anstehenden Abschaltungen seien so weit fortgeschritten, dass die AKW „nur unter höchsten Sicherheitsbedenken und möglicherweise mit noch nicht gesicherten Brennstoffzulieferungen“ weiter betrieben werden könnten. „Und das wollen wir sicher nicht.“

Ukraine-Konflikt: Habeck warnt Putin - „Das weiß der Kreml auch“

Deutschland könne für diesen Winter und den Sommer auf russisches Gas verzichten, für den nächsten Winter müsse die Einkaufsstrategie aber deutlich ausgeweitet werden. „Der wichtigste Schritt wäre dann natürlich, den Gashunger möglichst zu reduzieren“, sagte Habeck. Dafür werde zeitnah ein Plan vorgelegt werden. „Für die Mittel- und Nahfrist kann ich Entwarnung geben“, erklärte der Grüne.

Habeck zeigte sich zuversichtlich, dass Russland seine Lieferverpflichtungen erfüllen wird - weil es die Einnahmen brauche. „Sollte Russland mutwillig diese Versorgungen kappen, dann ist die Entscheidung natürlich getroffen - dann werden die nie wieder aufgebaut werden. Ich denke, das weiß der Kreml auch, das weiß Putin auch.“

Russlands Gas und Kohle: Ministerpräsident Haseloff warnt - „Unverantwortlich“

Sachsen-Anhalts Minister Präsident Reiner Haseloff warnte indes im Licht des Krieges in der Ukraine vor einem schnellen Kohleausstieg. Die deutsche Energieversorgung sei im Zuge der Ukraine-Krise gefährdet, sagte der CDU-Politiker der Welt. „Die Folgen werden erheblich sein. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir bei der Energieversorgung überproportional stark von Russland abhängen. 55 Prozent des Erdgases in Deutschland, fast 100 Prozent in Ostdeutschland, kommt aus Russland.“

Habecks Zielsetzung, schon 2030 völlig aus der Kohleverstromung auszusteigen, halte er für zunehmend unrealistisch. „In dieser Lage nun deutsche Kohlekraftwerke schnell abschalten zu wollen, halte ich für unverantwortlich.“ Zwar sei es möglich, noch gut durch diesen Winter zu kommen. Doch ein Dauerkonflikt mit Russland, der auch über Rohstofflieferungen ausgetragen wird, werde unweigerlich in Deutschland zu einer Verschlechterung von Lebensstandard und Lebensqualität führen, befürchtet Haseloff. „Es braucht jetzt ein klares Handlungsschema der Bundesregierung in der Sache.“ Sachsen-Anhalt ist Braunkohle-Förderland.

Ukraine-Krieg und die Folgen: So will Habeck von Russland unabhängig werden

Habecks Wirtschaftsministerium hatte zuletzt einen Mehrpunkte-Plan vorgelegt. So soll der Ausstieg nach den Plänen des Ampel-Ressortchefs gelingen:

Aufbau einer Gasreserve: In Deutschland gibt es eine strategische Ölreserve, die laut Papier Erdöl und Erdölerzeugnisse in Höhe der in einem Zeitraum von 90 Tagen nach Deutschland eingeführten Mengen vorhält. Eine solche Reserve gibt es beim Gas nicht, das soll sich aber ändern. Habeck will die Eigentümer der Gasspeicher dazu verpflichten, bestimmte Füllstände einzuhalten, um die Versorgungssicherheit zu stärken.

In Deutschland gibt es eine strategische Ölreserve, die laut Papier Erdöl und Erdölerzeugnisse in Höhe der in einem Zeitraum von 90 Tagen nach Deutschland eingeführten Mengen vorhält. Eine solche Reserve gibt es beim Gas nicht, das soll sich aber ändern. Habeck will die Eigentümer der Gasspeicher dazu verpflichten, bestimmte Füllstände einzuhalten, um die Versorgungssicherheit zu stärken. Aufbau einer Kohlereserve: Der Anteil der Kohle aus Russland liegt bei rund 50 Prozent, sie wird zur Verstromung in den Steinkohlekraftwerken eingesetzt. Auch bei der Kohle soll es nach den Plänen Habecks eine Diversifizierung der Lieferungen und Verringerung der Importabhängigkeit geben. Gemeinsam mit den Kraftwerksbetreibern soll nun die Beschaffung und Reservebildung bei Kohle vorangetrieben werden.

Der Anteil der Kohle aus Russland liegt bei rund 50 Prozent, sie wird zur Verstromung in den Steinkohlekraftwerken eingesetzt. Auch bei der Kohle soll es nach den Plänen Habecks eine Diversifizierung der Lieferungen und Verringerung der Importabhängigkeit geben. Gemeinsam mit den Kraftwerksbetreibern soll nun die Beschaffung und Reservebildung bei Kohle vorangetrieben werden. Aufbau eines LNG-Terminals: Zwar gibt es in der EU viele Terminals für Flüssigerdgas (LNG), das etwa aus den USA oder Katar kommt. Habeck will aber den Bau eines eigenen deutschen Terminals vorantreiben. Die Gasbranche kritisiert, bisher seien die Investitionsrahmenbedingungen schwierig. Im Papier des Ministerium heißt es, es sei eine finanzielle staatliche Unterstützung zu prüfen. Die Anlage, die LNG verflüssigt speichere und bei Bedarf in gasförmiges Erdgas umwandele, müsse so gebaut werden, dass sie „wasserstoffready“ sei. Das bedeutet, dass die Anlage künftig auch genutzt werden kann, um klimafreundlichen Wasserstoff umzuschlagen. Allerdings: LNG ist teurer als russisches Erdgas.

Zwar gibt es in der EU viele Terminals für Flüssigerdgas (LNG), das etwa aus den USA oder Katar kommt. Habeck will aber den Bau eines eigenen deutschen Terminals vorantreiben. Die Gasbranche kritisiert, bisher seien die Investitionsrahmenbedingungen schwierig. Im Papier des Ministerium heißt es, es sei eine finanzielle staatliche Unterstützung zu prüfen. Die Anlage, die LNG verflüssigt speichere und bei Bedarf in gasförmiges Erdgas umwandele, müsse so gebaut werden, dass sie „wasserstoffready“ sei. Das bedeutet, dass die Anlage künftig auch genutzt werden kann, um klimafreundlichen Wasserstoff umzuschlagen. Allerdings: LNG ist teurer als russisches Erdgas. Ausbau des Ökostroms: Die zentrale und schwierigste Aufgabe. Dreh- und Angelpunkt bei den Bemühungen, unabhängiger zu werden von russischen Importen, ist der Ausbau des Ökostroms aus Wind und Sonne. Das aber dauert Jahre und es gibt viele Hemmnisse, die Habeck nun abbauen will. Claudia Kemfert, Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, sagte: „Wir zahlen derzeit den Preis für die verschleppte Energiewende.“

Die zentrale und schwierigste Aufgabe. Dreh- und Angelpunkt bei den Bemühungen, unabhängiger zu werden von russischen Importen, ist der Ausbau des Ökostroms aus Wind und Sonne. Das aber dauert Jahre und es gibt viele Hemmnisse, die Habeck nun abbauen will. Claudia Kemfert, Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, sagte: „Wir zahlen derzeit den Preis für die verschleppte Energiewende.“ Kohle- und Atomausstieg: In dieser Frage wird gestritten. Drei Atomkraftwerke in Deutschland liefern bis Ende 2022 noch Strom, dann sollen sie vom Netz gehen und der Atomausstieg soll vollendet werden. Auch der Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohleverstromung hat mit Kraftwerks-Stilllegungen begonnen - schrittweise ist er bisher bis spätestens 2038 geplant. Vor allem in ostdeutschen Ländern mit Braunkohlerevieren ist ein früherer Kohleausstieg umstritten.

In dieser Frage wird gestritten. Drei Atomkraftwerke in Deutschland liefern bis Ende 2022 noch Strom, dann sollen sie vom Netz gehen und der Atomausstieg soll vollendet werden. Auch der Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohleverstromung hat mit Kraftwerks-Stilllegungen begonnen - schrittweise ist er bisher bis spätestens 2038 geplant. Vor allem in ostdeutschen Ländern mit Braunkohlerevieren ist ein früherer Kohleausstieg umstritten. Aus dem Habeck-Ministerium kommen aber bisher keine Signale, das Ziel eines früheren Kohleausstiegs aufzugeben. In dem Papier heißt es, die beste mittelfristige Antwort auf die Importabhängigkeit von Russland sei der Ausstieg aus der Kohle, der schrittweise bis 2030 erfolge. Auch zum Atomausstieg gibt es keine Signale aus der Bundesregierung, den Zeitplan zu ändern.

Aus Sicht von Greenpeace würde es auch keinen Sinn ergeben, Atom- und Kohlekraftwerke länger laufen zu lassen. „Erdgas wird überwiegend in privaten Heizkesseln verbrannt, Atom- oder Kohlestrom sind hier kein Ersatz“, erklärte Gerald Neubauer, Energieexperte bei der Umweltorganisation. Stattdessen brauche es eine Offensive für erneuerbare Wärmeenergie und bessere Dämmung von Häusern.

(dpa/fn)