Nach Merz will nun auch Bas in die Ukraine – Bedenken wegen Scholz hatten sie wohl zunächst abgehalten

Von: Franziska Schwarz

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) plant offenbar eine Ukraine-Reise. © Christian Spicker/Imago

Nach dem CDU-Chef reist nun angeblich auch die Bundestagspräsidentin nach Kiew – eine Ampel-Premiere im Ukraine-Krieg. Der News-Ticker zu Reaktionen aus Deutschland.

Ukraine-Konflikt: Bundestagspräsidentin Bas (SPD) will laut einem Bericht in das Kriegsgebiet reisen.

CDU-Chef Merz war bereits dort – Kanzler Scholz (SPD) und Außenministerin Baerbock (Grüne) noch nicht.

Trifft sie aber auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj? Wohl nicht.

Dieser News-Ticker zu Reaktionen aus Deutschland im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Den Hintergrund zur Ukraine-Krise lesen Sie hier.

Berlin - Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) erwägt laut einem Bericht des Portals The Pioneer einen Besuch in der Ukraine am Wochenende. Bas könnte am 8. Mai in Kiew den ukrainischen Parlamentspräsidenten Ruslan Stefantschuk treffen, berichtete das Portal am Donnerstag unter Berufung auf Angaben aus ukrainischen Parlamentskreisen.

Die Bundestagspräsidentin ist nach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier protokollarisch die zweithöchste Repräsentantin Deutschlands. Bas habe den Wunsch, auf Einladung ihres Amtskollegen Stefantschuk gemeinsam mit ihm aller Opfer des Zweiten Weltkriegs zu gedenken und politische Gespräche zu führen, sagte eine Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa.

Reise nach Kiew im Ukraine-Krieg: Bas wollte Scholz angeblich Vortritt lassen

Dem Pioneer-Bericht zufolge hat Bas schon seit einiger Zeit Pläne für einen Besuch in Kiew. Sie habe aber zunächst Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den Vortritt lassen wollen. Dieser hat nun jedoch mitgeteilt, dass er vorerst nicht in die Ukraine reisen will. Scholz begründete dies mit Verärgerung darüber, dass Steinmeier dort wegen seiner Russland-Politik in seiner Zeit als Außenminister nicht willkommen sei.

Mitglieder der Bundesregierung haben die Ukraine seit dem russischen Überfall auf das Land im Gegensatz zu Spitzenpolitikerinnen und -politikern der EU und vieler EU-Mitgliedsstaaten nicht besucht. Auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reiste bislang nicht in die Ukraine. Dagegen traf CDU-Chef Friedrich Merz in Kiew unter anderem mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammen. (AFP/dpa/frs)