Ukraine-Krieg: Drohnenangriff auf Moskau – Kreml meldet Abschuss

Von: Robert Wagner, Nail Akkoyun, Stefan Krieger

Im Ukraine-Krieg erleidet Russland nach Angaben Kiews weiter hohe Verluste. Doch die russische Armee schlägt zurück . Der News-Ticker.

Attacke auf Schwarzem Meer: Russland zerstört Schnellboote

Kampf um Bachmut : Ukraine gelingt wohl Schlag gegen russischen Konvoi

: Ukraine gelingt wohl Schlag gegen russischen Konvoi Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 23. August, 5.40 Uhr: Die russische Luftabwehr hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht zwei Drohnen über Moskau und der Region der Hauptstadt abgewehrt. „Heute Nacht schoss die Luftabwehr eine Drohne im Gebiet Moschaisky in der Region Moskau ab“, erklärte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin am Mittwoch (23. August) im Onlinedienst Telegram. „Die zweite Drohne hat ein sich im Bau befindliches Gebäude in der Stadt getroffen“, fügte er hinzu. Ersten Informationen zufolge gab es keine Verletzten.

In einem Moskauer Geschäftsviertel sei eine „Explosion“ zu hören gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Kurz darauf sei Rauch über Gebäuden aufgestiegen. Ein sich im Bau befindliches Gebäude in dem Stadtteil sei „leicht beschädigt“ worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Rettungsdienste. Der Flugverkehr auf drei Moskauer Flughäfen sei eingestellt worden, hieß es weiter.

Rettungsfahrzeuge parken neben einem beschädigten Gebäude des Moscow International Business Center (Moskva City) nach einem Drohnenangriff in Moskau am 23. August 2023. © NATALIA KOLESNIKOVA/afp

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj spricht Dank aus

Update vom 22. August, 22.10 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich nach seiner Rückkehr aus Griechenland bei europäischen Ländern für neue Zusagen bezüglich der Militär- und Aufbauhilfe bedankt. „Es gibt Flugzeuge für die Ukraine. Es gibt zusätzliche Panzertechnik und wir stärken die Luftabwehr“, sagte er am Dienstag in seiner täglichen Videoansprache. Das Video wurde diesmal in einem Zug aufgenommen, mit dem Selenskyj nach einer mehrtägigen Reise durch verschiedene EU-Länder zurück nach Kiew fuhr.

Er habe Schweden, die Niederlande, Dänemark und am Ende Griechenland besucht, wo er gleich mehrere Staats- und Regierungschefs der Balkan-Region gesprochen habe, erklärte Selenskyj. Dänemark und die Niederlande hatten der Ukraine in den vergangenen Tagen die Lieferung von westlichen Kampfjets vom Typ F-16 zugesichert.

Update vom 22. August, 20.15 Uhr: Während die ukrainische Armee ihre Offensive an der Melitopol-Front fortsetzt, attackiert Russland zahlreiche Regionen in der Ukraine. Dies berichtet der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte auf Facebook. An der Front nahe Awdijiwka soll die Ukraine mehrere Angriffe der russischen Truppen abgewehrt haben. Auch im Raum Marinka würden die Ukrainer die russische Offensive zurückdrängen.

News zum Ukraine-Krieg: Russland attackiert US-Schnellboote

Update vom 22. August, 19.00 Uhr: Russland hat nach eigenen Angaben das Eindringen von bewaffneten „Saboteuren“ auf russisches Gebiet verhindert und zwei ukrainische Boote im Schwarzen Meer zerstört. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage einer Telegram-Nachricht des russischen Gouverneurs der Region vom Dienstag. „Heute haben ukrainische Saboteure versucht, die Grenze im Klimowsky-Distrikt zu durchbrechen“, heißt es demnach in dem Posting. Sicherheitskräfte des Inlandsgeheimdienstes FSB, des Verteidigungsministeriums, der Nationalgarde und anderer Behörden hätten die Angreifer zurückgedrängt, hieß es weiter.

Ebenfalls am heutigen Dienstag vermeldete der Kreml die Zerstörung von zwei ukrainischen Booten im Schwarzen Meer. „Am 22. August gegen 11.00 Uhr Moskauer Zeit (10.00 Uhr MESZ) hat ein russisches Armeeflugzeug östlich der Schlangeninsel ein Willard Sea Force-Schnellboot aus US-amerikanischer Produktion mit einer ukrainischen Landetruppe an Bord zerstört“, teilte das Verteidigungsministerium mit. Wenige Stunden zuvor hatte das Ministerium bereits die Zerstörung eines ukrainischen Aufklärungsboots nahe einer russischen Gas-Förderanlage im Schwarzen Meer gemeldet.

Ukraine-Krieg: Russischer Konvoi gerät bei Bachmut unter schweren Beschuss

Update vom 22. August, 17.10: In der Region Bachmut ist den ukrainischen Streitkräften offenbar ein öffentlichkeitswirksamer Schlag gegen die russischen Invasoren gelungen. Auf einem Video, das das ukrainische Verteidigungsministerium in dem sozialen Netzwerk X, ehemals Twitter, veröffentlichte, ist zu sehen, wie ein russischer Konvoi aus mehreren T90-Panzern „südlich von Bachmut“ unter schweren Beschuss gerät und dem Anschein nach vollständig zerstört wird. Das mit patriotischer Rapmusik unterlegte Video wurde von einer ukrainischen Aufklärungsdrohne gemacht, die die Panzer verfolgt. Nach dem Angriff sind nur noch brennende Wracks zu sehen. Wann die Aufnahmen entstanden sind, lässt sich dem Video nicht entnehmen, veröffentlicht wurde es am Montag (21. August).

Am selben Tag schrieb die stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine, Hanna Maljar, auf Telegram, dass nördlich und südlich von Bachmut weiter intensiv gekämpft werde. Der Ukraine sei es gelungen, im Rahmen ihrer Gegenoffensive drei Quadratkilometer an der südlichen Bachmut-Front zu erobern. „Insgesamt können wir von der Befreiung von 43 Quadratkilometern unseres Landes in dieser Richtung sprechen“, schrieb Maljar weiter. Es gilt als Teil der ukrainischen Taktik, durch fortdauernde Angriffe russische Kräfte in und um Bachmut zu binden, um an der Front im Süden und Südosten des Landes auf weniger Gegenwehr zu stoßen. Aufgrund der großen symbolischen Bedeutung dieser Stadt, die Russland unter hohen Verlusten erobert hatte, mutmaßt Kiew, dass der Kreml Bachmut um jeden Preis halten wollen wird.

Ukraine-Krieg: Kiew vermeldet russische Verluste

Update vom 22. August, 13.25 Uhr: Kiew hat neue Zahlen zu Russlands Verlusten veröffentlicht. Demnach sind innerhalb von 24 Stunden weitere 410 russische Soldaten gefallen und vier weitere Panzer sowie 31 Artilleriesysteme zerstört worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Soldaten: 258.340 (+410 zum Vortag)

258.340 (+410 zum Vortag) Panzer : 4362 (+4)

: 4362 (+4) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8476 (+27)

: 8476 (+27) Artilleriesysteme : 5295 (+31)

: 5295 (+31) Fahrzeuge und Tanklaster : 7722 (+30)

: 7722 (+30) Kampf- und Aufklärungsdrohnen: 4312 (+3)



Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien von Anfang Juli 2023 sind bisher im Ukraine-Krieg circa 47.000 russische Soldaten getötet worden. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden. Der britische Geheimdienst ordnet die Zahlen hingegen mittig dieser Behauptungen ein.



Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 22. August 2023

Ukraine hat angeblich russischen Überschallbomber zerstört

Update vom 22. August, 11.13 Uhr: Kiew hat offenbar einen symbolträchtigen Erfolg zu verbuchen. Wie ukrainische Medien und die britische BBC berichteten, hat die Ukraine angeblich einen Überschallbomber tief im Landesinneren Russlands zerstört. Es soll sich dabei um eine Tupolew Tu-22M3 handeln, die auf dem Luftwaffenstützpunkt Solzy südlich von St. Petersburg stand. Der ukrainische Präsidentenberater Anton Geraschenko schrieb auf der Plattform X, ehemals bekannt als Twitter, dass am Samstag (19. August) laut Augenzeugenberichten eine Tu-22M3 auf besagtem Stützpunkt komplett verbrannt und eine zweite beschädigt worden ist.

Auch das russische Verteidigungsministerium bestätigte am Samstag einen „Terroranschlag auf dem Flugplatz“ durch ukrainische Drohnen, sprach aber nur von einem beschädigten Flugzeug. Die Beschreibung der Drohne durch russische Stellen als „Drohne vom Typ Hubschrauber“ lässt laut Angaben der BBC darauf schließen, dass es sich bei der eingesetzten Drohne um ein billiges, kommerziell erhältliches Gerät handelte, das auf kurze Distanz gestartet wird.

Ukraine-Krieg: Drohnen über Gebiet Moskau – Kreml meldet Abschuss

Update vom 22. August, 8.00 Uhr: Die russische Luftabwehr hat eigenen Angaben zufolge über der Region Moskau zwei „Angriffsdrohnen“ abgeschossen. Eine davon sei in der Gegend von Krasnogorsk, die andere in der Gegend von Tschastsy abgeschossen worden, erklärte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin am Dienstag (22. August) im Onlinedienst Telegram. Die Rettungsdienste seien vor Ort. Zu Opfern oder Schäden machte er zunächst keine Angaben.

Auch das russische Verteidigungsministerium meldete, dass zwei ukrainische Drohnen über der Region Moskau abgeschossen worden seien, wobei es keine Verletzten gegeben habe. Der Flugverkehr auf drei Moskauer Flughäfen sei kurzzeitig unterbrochen worden, zitierte die Nachrichtenagentur Tass eine Quelle der Luftfahrtbehörde.

Ukraine-Krieg: Griechenland bietet Ausbildung an F-16-Kampjets an

Erstmeldung: Kiew – Griechenland hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj angeboten, ukrainische Piloten für Kampfjets vom Typ F-16 auszubilden. Selenskyj bedankte sich am Montagabend in Athen für das Angebot, das er gerne annehme. Unterdessen tauchte im Internet ein neues Video des russischen Söldnerchefs Jewgeni Prigoschin auf, über dessen Verbleib seit seinem Kurzzeit-Aufstand Ende Juni immer wieder gerätselt wird.

Die Ukraine verteidigt sich seit nunmehr 18 Monaten gegen den russischen Angriffskrieg. Eine vor elf Wochen begonnene Gegenoffensive ist aber bisher hinter den hohen Erwartungen zurückgeblieben. In der Nacht kam es Berichten zufolge erneut zu Drohnenangriffen auf beiden Seiten.

Russland: Drohnenangriffe Kiews abgewehrt - Schäden in Krasnogorsk

Die russische Luftabwehr hat am Dienstagmorgen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau vier ukrainische Drohnen abgewehrt. Zwei Drohnen seien über der Region Moskau zerstört worden, zwei weitere seien über der Grenzregion Brjansk im Südwesten des Landes abgestürzt, teilte das Ministerium bei Telegram mit. Es habe keine Toten oder Verletzten gegeben.

Zuvor war der Flugbetrieb an allen drei Moskauer Flughäfen laut Tass in der Nacht vorübergehend ausgesetzt oder verzögert worden. Die Flughäfen Domodedowo und Scheremetjewo nahmen nach einer kurzen Unterbrechung den Flugverkehr wieder auf. Wnukowo blieb vorerst noch geschlossen. Der Grund für die Aussetzung des Flugbetriebs war zunächst nicht genannt worden. (Mit Agenturmaterial)