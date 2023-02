Mächtige Drohnen zerstört? Ukraine meldet empfindlichen Schlag gegen Russland

Von: Patryk Kubocz

Laut dem ukrainischen Generalstab konnten Drohnen des russischen Militärs zerstört werden. Sie spielen eine wichtige Rolle an der Front.

München/Kiew - Die schlechten Nachrichten für das russische Militär scheinen nicht abreißen zu wollen. Wie der Generalstab der ukrainischen Armee am Dienstag in seinem täglichen Update auf Facebook schreibt, sollen ukrainische Truppen drei russische Drohnen abgeschossen haben, die eine wichtige Rolle für das russische Militär spielen.

Die X-förmigen Flügel der Lancet-Drohne sind ihr Erkennungsmerkmal. Die Drohnen haben eine große Bedeutung zur Stabilisation der Front. (Symbolbild) © ITAR-TASS/imago-images

Dabei soll es sich um Drohnen des Typs „Lancet“ handeln, der von der ZALA Aero Group hergestellt wird. Aufgrund ihrer modernen Aufklärungstechnik und ihre Gefährlichkeit als Träger für Lenkraketen oder als Kamikaze-Geschoss stelle der Verlust der Drohnen einen empfindlichen Schlag gegen das russische Militär dar, schreibt US-amerikanische Nachrichtenportal Newsweek berichtet.

Ukraine gelingt empfindlicher Schlag - Russland verliert hochmoderne Drohnen im Kampf

2019 hatte das russische Militär die Lancet-Drohne in das Heer eingeführt und im syrischen Bürgerkrieg eingesetzt. Bei einem Gewicht von 12 Kilogramm kann das unbemannte Gefährt eine Geschwindigkeit von 300 Kilometer pro Stunde erreichen und hat eine Reichweite von rund 40 Kilometer, wie das Militärportal military-today.com schreibt.

Während vor drei Jahren das russische Militär in Syrien insbesondere die Aufklärungstechnik und Kamikaze-Funktion der Drohne testete, wird sie im Ukraine-Krieg als Träger für Lenkraketen eingesetzt und von einer weiteren Aufklärungsdrohne unterstützt, heißt es dort weiter. Bereits im Dezember hatte die 121. Terrorabwehrbrigade aus Kirowohrad in einem Facebook-Post behauptet, zwei Lancet-Drohnen abgeschossen zu haben.

Ukrainisches Update über feindliche Verluste: Mehr als 2000 russische Drohnen abgeschossen

Dabei hat das russische Militär bereits eine Vielzahl an Drohnen verloren. In einem neuen Update am Donnerstagmorgen (23. Februar) berichtet der Generalstab der ukrainischen Armee, insgesamt 2029 russische Drohnen seien abgeschossen worden. Es ist aus der Mitteilung nicht entschlüsselbar, welche Arten von Drohnen zerstört wurden. Auch bleibt unklar, wie viele Drohnen dem russischen Militär in seinen Reserven zur Verfügung stehen - verifizierbar sind die ukrainischen Angaben ohnehin nicht.

Und auch von seinen Verbündeten erhält Russland weitere Drohnen. Erst Anfang Februar berichtete der britische Mirror, die Privat-Armee der „Wagner-Gruppe“ solle 2500 Drohnen aus China erhalten. (pk)