Ukraine-Krieg: Experten spekulieren über Ausgang - Was passiert, wenn Putin gewinnt?

Russlands Präsident Purin führt Krieg gegen die Ukraine. (Archivbild) © Sergei Guneyev/ dpa

Der Ukraine-Krieg beschäftigt Menschen über die Grenzen Europas hinweg. Experten spekulieren bereits über mögliche Szenarien, wie der Krieg enden könnte.

Moskau/ Kiew - Im Ukraine-Konflikt gibt es bislang keine Aussicht auf Entspannung: Auch erneute Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland konnten keinen Waffenstillstand erreichen. Für die europäische und ukrainische Bevölkerung stellen sich derzeit zwei drängende Fragen: Was passiert, wenn Russland den Krieg verliert? Und was geschieht, wenn Russland tatsächlich gewinnt?

Ukraine-Krieg: Experte prognostiziert was passiert, wenn Russland verliert

Eine Woche nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine zeigte sich: Putins Plan, die Ukraine mit einem „Blitzkrieg“ einzunehmen, scheiterte an der Gegenwehr der ukrainischen Bevölkerung und Soldaten. Ist eine Niederlage Russlands damit wahrscheinlich? Dazu bräuchte es vor allem harte Sanktionen gegen Russland, wie der Russland-Experten Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations in Berlin der Zeit erklärte.

Diese könnten einen Rückzug Putins ermöglichen: Schon sein Vorbild Josef Stalin musste sich 1940 von seinem Angriff aus Finnland zurückziehen, weil dieser der Sowjetunion mehr schadete als nützte. Eine Niederlage würde Wladimir Putin gewissermaßen seine Existenz kosten. Neben Freiheitsstrafe wegen Kriegsverbrechen könnte ihm ein Putsch aus den eigenen Reihen drohen, meint Historiker Prof. Andreas Rödder in der Bild.

Das begründet er damit, dass Putin sein Land durch weitreichende Sanktionen gegen Russland weitgehend isolierte und einen enormen wirtschaftlichen Schaden erzeugte. Medienberichten zufolge setzte ein russischer Unternehmer sogar ein Kopfgeld auf den Präsidenten aus: Auf Twitter habe er eine Million Dollar geboten.

Russlands Krieg gegen die Ukraine: Was passiert, wenn Putin gewinnt?

Das „Worst-Case-Szenario“ für ganz Europa wäre wahrscheinlich ein Sieg Russlands über die Ukraine. Wie dieses Szenario aussehen könnte, spekulierte Gressel in einem Interview mit der Zeit. Putins Ziel sei es wohl, aus der Ukraine einen Satellitenstaat zu machen und das Land in den russisch-belarussischen Unionsstaat aufzunehmen. Mehr Infos zum Hintergrund des Ukraine-Konflikts hier. Das könnte bedeuten, dass Putin Konzentrationslage für politische Feinde aufbaut.

Ein Sieg Russlands wäre aber auch mit vielen Einschränkungen für das Land verbunden, meint Gressel. Die EU und weitere Länder würden ihre Sanktionen weiter verschärfen, was der Wirtschaft Russlands enormen Schaden zufügen würde. „Ein solcher Terrorstaat wäre viel impulsiver und darum viel gefährlicher für den Westen, als es das Sowjetreich war“, so der Russland-Experte. Weitere Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland könnten kommende Woche einem dieser Szenarien näher kommen. (sf)