Nach „erheblichen Verlusten“: Russische Militärblogger wittern „Inszenierung“ im Ukraine-Krieg

Von: Franziska Schwarz

Russland versucht offenbar, Kritik an seiner Militärführung zum Schweigen zu bringen – ohne Erfolg. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Kiew – In bestimmten russischen Kreisen gibt es Streit über eine russische Brigade in Cherson. Besonders russische Kriegsbefürworter sollen in Aufruhr sein. Das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) fasst die Vorwürfe in seiner jüngsten Lageanalyse zum Ukraine-Krieg zusammen. Demnach hat das russische Verteidigungsministerium versucht, die Kritik zu unterbinden.

Ukraine-Krieg: Russische Militärblogger kritisieren Video als „Inszenierung“

Ein aktuell kursierendes Video soll fünf russische Soldaten auf Inseln im Fluss Dnipro in der Region Cherson zeigen. Die Soldaten werfen in dem Clip russischen Militärbloggern vor, mit ihrer Kritik wegen mangelnder Munition ihre Operation zu „beeinträchtigen“. Stattdessen sollten die Kritiker doch lieber selbst an der Front kämpfen. So fasste das ISW den Disput zusammen.

Ein mit Russland in Verbindung gebrachter Kriegskorrespondent hat das Video am Freitag (26. August) veröffentlicht. Zuvor hatte das ISW berichtet, dass russische Militärblogger „erhebliche Verluste“ der 205. motorisierten Schützenbrigade auf den besagten Dnipro-Inseln beklagten.

Mehrere russische Militärblogger sprächen bei dem Video nun von einer „Inszenierung“, um Kritik an den Führungskräften der Brigade sowie dem russischen Verteidigungsministerium abzuwehren. Ihre Argumentation unter anderem: Die Soldaten in dem Video trügen anscheinend neue Uniformen, was nicht mit Kämpfen in Schützengräben vereinbar sei.

Ukraine-Krieg: Russland meldet neuen Drohnenangriff auf seinem Gebiet

Das russische Verteidigungsministerium meldete unterdessen, dass Russlands Luftabwer in der Nacht zum Montag (28. August) einen weiteren Drohnenangriff in der Region Brjansk abgewehrt. Zwei Drohnen seien über dem Gebiet nahe der Grenze zur Ukraine zerstört worden.

Moskau beschuldigte Kiew, den Angriff verübt zu haben. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen. Über Schäden oder Opfer war zunächst nichts bekannt. Der Flugverkehr an den beiden Moskauer Flughäfen Domodedowo und Wnukowo ist in der Nacht erneut ausgesetzt worden. (mit Nachrichtenagenturmaterial)