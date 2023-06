„Der größte Schlag steht noch bevor“ - Ukraine sammelt Truppen für Höhepunkt der Gegenoffensive

Von: Fabian Müller

Ukrainische Streitkräfte erzielen Erfolge, die russische Armee leistet aber erbittert Widerstand. Doch die Großoffensive soll in den kommenden Wochen erst so richtig anlaufen.

Kiew - Die ukrainische Gegenoffensive ist im vollen Gange, doch die russische Armee liefert heftige Gegenwehr. Das stellte auch die Kiewer Regierung immer wieder klar. Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maliar sprach von einer schweren Herausforderung für die eigenen Truppen im Ukraine-Krieg.

Auf Telegram schrieb sie, dass Moskau seine stärksten Einheiten von der überfluteten Cherson-Front verlege, um der ukrainischen Offensive in Donezk und Saporischschja Gegenwehr zu leisten. „Es ist ziemlich schwierig für unsere Verteidiger, vorzurücken, weil der Feind alle seine Kräfte gebündelt hat, um die Offensive zu stoppen“, so Maliar. „Der Feind wird seine Stellungen nicht so leicht aufgeben, und wir müssen uns darauf einstellen, dass es ein hartes Duell werden wird.“ Doch gleichzeitig warnte sie Russland: „Der größte Schlag steht noch bevor.“

Gegenoffensive im Ukraine-Krieg: „Der größte Schlag steht noch bevor“

Die ukrainischen Truppen haben derweil nach eigenen Angaben acht Siedlungen und knapp 43 Quadratkilometer Territorium von den russischen Besatzern befreit, dabei seien die Soldaten mehr als sechs Kilometer vorgerückt. Die ukrainischen Erfolge konzentrieren sich dabei vor allem auf Bachmut im Osten und Saporischschja im Süden. Fachleute deuten die ersten Angriffe der Ukrainer als Versuch, russische Schwachstellen zu lokalisieren. Erst dann soll ein konzentrierter Vorstoß erfolgen.

Laut Maliar hat Russland in den ersten Wochen der Offensive 4600 Soldaten und 400 Ausrüstungsgegenstände verloren, darunter mehrere Panzer, Hubschrauber und Haubitzen. Präsident Wladimir Putin und seine Befehlshaber haben wiederholt behauptet, die Offensiven der Ukraine zurückgeschlagen und dabei den Kiewer Einheiten schwere Verluste zugefügt zu haben. Die Angaben sind nicht unabhängig zu überprüfen.

Gegenoffensive im Ukraine-Krieg läuft: Russland wehrt sich erbittert

Mehreren Berichten zufolge sind russische Streitkräfte in Luhansk in die Offensive gegangen und versuchen so, den angreifenden ukrainischen Einheiten den Schwung zu nehmen. „Die russischen Streitkräfte haben in der Region Kupjansk Gewinne erzielt und ihre Bodenangriffe entlang der Linie Svatove-Kreminna fortgesetzt“, heißt es in einem Bericht der US-Denkfabrik „Institute for the Study of War“ vom 19. Juni.

Auch Maliar bestätigte erneute russische Angriffe. „Trotz der Tatsache, dass unsere Truppen in mehrere Richtungen im Süden vorrücken, konzentriert der Feind einen Großteil seiner Bemühungen auf den Osten und rückt dort weiter vor“, schrieb sie auf Telegram. (fmü)