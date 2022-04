Ukraine-Krieg: Putins „Bluthund“ sagt Mariupol-Einnahme noch heute voraus

Von: Markus Hofstetter

Der Ukraine-Krieg ist in eine neue Phase eingetreten. Die russische Armee greift mit starken Kräften im Osten des Landes an. Der Militär-Ticker.

Im Ukraine-Konflikt* hat im Osten des Landes der Großangriff der russischen Streitkräfte begonnen.

Der Putin-Vertraute Ramsan Kadyrow kündigt noch für Dienstag die Eroberung des hart umkämpften Stahlwerkes in Mariupol an.

in Mariupol an. Die Ukraine erwartet, dass die eigenen Verteidigungslinien halten werden.

werden. Dieser News-Ticker zur militärischen Lage im Ukraine-Konflikt wird fortlaufend aktualisiert.

Kiew - Der Ukraine-Krieg* hat mit einem Großangriff der russischen Truppen im Osten des Landes nach rund acht Wochen eine neue Phase erreicht. „Ich bin sicher, das wird ein wichtiger Moment in dieser gesamten Spezialoperation“, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow laut Tagesschau.de in einem Interview mit dem Fernsehsender India Today. Es gehe darum, die „vollständige Befreiung der Republiken Donezk und Luhansk*“ zu erreichen, so Lawrow mit Blick auf die Separatisten-Gebiete, die Moskau als unabhängige Staaten anerkannt hat.

Auch Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu* hat das militärische Ziel seines Landes bekräftigt, die Ostukraine „befreien“ zu wollen. „Wir setzen unseren Plan zur Befreiung der Volksrepubliken Donezk und Luhansk schrittweise um“, sagte er am Dienstag. Er warf Washington und seinen Verbündeten vor, den Militäreinsatz durch ihre Waffenlieferungen an die Ukraine „in die Länge zu ziehen“.

Ukraine-Krieg: Russland verspricht Mariupol-Verteidigern wenig beneidenswertes Schicksal

„Wir ergreifen Maßnahmen, um das friedliche Leben wiederherzustellen“, sagte Schoigu in einer im Fernsehen übertragenen Sitzung mit russischen Militärkommandeuren. „Die Vereinigten Staaten und die von ihnen kontrollierten westlichen Staaten tun alles, um die Militäroperation so lange wie möglich hinauszuzögern.“ Die zunehmenden Waffenlieferungen aus dem Ausland zeigten „deutlich die Absicht, das Kiewer Regime anzustacheln, damit es bis zum letzten Ukrainer kämpft“.

Vor allem in der schwer zerstörten Hafenstadt Mariupol spitzt sich die Lage dramatisch zu. Russland forderte Hunderte Kämpfer, die dort in einem Stahlwerk eingeschlossen sind, noch einmal ultimativ zur Kapitulation auf. Alle Soldaten im Land wurden aufgefordert, „unverzüglich die Waffen niederzulegen“, wie es in einer Erklärung hieß. „Wir wenden uns an alle Angehörigen der ukrainischen Armee und an die ausländischen Söldner: Ihnen steht aufgrund des Zynismus der Kiewer Behörden ein wenig beneidenswertes Schicksal bevor.“

Ukraine-Krieg: Kadyrow kündigt baldige Eroberung des Stahlwerkes in Mariupol an

Den Verteidigern von Mariupol werde „das Überleben garantiert“, wenn sie ab Mittag ihre Waffen niederlegten. In einer Waffenpause zwischen 13 und 15 Uhr könnten dann „alle ukrainischen bewaffneten Einheiten und die ausländischen Söldner ohne Waffen und Munition herauskommen“. Dann werde ihr Leben gerettet, hieß es.

Zuvor hatten prorussische Separatisten mitgeteilt, dass die Erstürmung des Stahlwerks Asowstal in der Hafenstadt mit russischer Hilfe begonnen habe. Der Machthaber der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow*, der oft als Putins „Bluthund“ bezeichnet wird, hat sogar eine Eroberung des umkämpften Stahlwerks noch für den Tagesverlauf angekündigt. Heute werde Asowstal vollständig eingenommen, sagt der Vertraute des russischen Präsidenten Wladimir Putin* laut dem Portal t-online in einer Audionachricht auf der Plattform Telegram.

Der Machthaber der russischen Teilrepublik Tschetschenie Ramsan Kadyrow hat die schnelle Eroberung des umkämpften Stahlwerks in Mariupol angekündigt. (Foto vom 17. April) © Sergei Bobylev/imago

In dem Stahlwerk sollen sich nach russischen Angaben rund 2500 Kämpfer verschanzt haben, darunter auch 400 ausländische Söldner. Ukrainischen Medien zufolge sollen in dem Werk auch noch etwa 1000 Zivilistinnen und Zivilisten ausharren. Die Ukraine* hatte zuvor kritisiert, dass Russland Bitten ausgeschlagen habe, in Mariupol Fluchtkorridore einzurichten, damit sich Einwohnerinnen und Einwohner, die in dem Stahlwerk Zuflucht gesucht hatten, in Sicherheit bringen können.

Ukraine-Krieg: Russische Armee greift an mehreren Punkten gleichzeitig an

Der ukrainische Präsidentenberater Olexij Arestowytsch sagte, Ziel des russischen Vorstoßes im Luhansker Gebiet sei es, die ukrainischen Truppen in den Städten Rubischne, Lyssytschansk und Sjewjerodonezk zu isolieren. Im Gebiet um Charkiw würden 25.000 Soldaten der russischen Armee von Isjum aus in Richtung Slowjansk und Kramatorsk im um Gebiet um Donezk angreifen. Auch bei Awdijiwka nahe Donezk werde eine Offensive versucht.

Zugleich sei er sich sicher, dass Russland mit seiner Offensive im Donbass* scheitern werde. Diese laufe nur „sehr vorsichtig“ an und russischen Streitkräften fehle aber die Stärke, um die ukrainischen Verteidigungslinien zu durchbrechen. „Ihre Offensive wird scheitern, da gebe ich Ihnen eine 99-prozentige Garantie“, sagte Arestowytsch.

Der Gouverneur des ostukrainischen Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, sprach von einer schwierigen Situation. „Unsere Verteidiger halten die Verteidigungslinie", sagt Hajdaj im ukrainischen Fernsehen. Angriffe bei Rubischne und Popasna seien zurückgeschlagen worden. Gleichzeitig rief er die verbliebenen Einwohner auf, sich in Sicherheit zu bringen. Die Behörden versuchten, Busse zu organisieren, die Menschen zu bereitgestellten Zügen bringen. Es sollen noch 70.000 Menschen in dem Gebiet ausharren.